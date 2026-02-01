Шойгу сообщил о продолжении диалога Путина и Си Цзиньпина

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжают активный и регулярный диалог, который будет поддерживаться на протяжении этого года, передает РИА «Новости». Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу после переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине.

Шойгу подчеркнул: «Главы наших государств поддерживают дружеские отношения, ведут самый активный диалог. Поэтому вполне естественно, что в текущем году такое общение продолжится на регулярной основе». По его словам, встреча с Ван И была очень насыщенной.

Стороны обсудили предстоящий график контактов, включая встречи на высшем уровне. В ходе переговоров также особое внимание уделялось развитию ситуации в различных регионах мира, что, как отметили в пресс-службе Совбеза РФ, напрямую затрагивает интересы Москвы и Пекина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.