Минобороны сообщило об уничтожении 38 украинских БПЛА над Россией

Tекст: Ольга Иванова

В течение 10 часов российские средства противовоздушной обороны сбили 38 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, операция началась первого февраля в 8.00 и завершилась к 18.00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов – 27 аппаратов – было уничтожено в Белгородской области. Еще шесть беспилотников удалось сбить над Краснодарским краем.

Кроме того, по два аппарата были ликвидированы над Курской областью и акваторией Азовского моря. Еще один дрон был уничтожен над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений в результате инцидентов не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что силы ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над четырьмя регионами России.

