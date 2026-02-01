Зеленский допустил возможность повторного участия в выборах президента

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью чешской радиостанции Cesky rozhlas он заявил: «Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта война», передает РИА «Новости».

Зеленский также отметил, что иногда задумывается о повторном участии в выборах, однако решение будет принято в зависимости от обстоятельств на момент окончания конфликта.

Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал четыре основных условия для проведения выборов в стране.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что значит готовность Зеленского провести выборы президента Украины.