В Киеве госпитализировали главу раскольнической УПЦ Филарета
Патриарх Филарет, возглавляющий неканоническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата, был госпитализирован в одно из медучреждений Киева из-за ухудшения состояния здоровья, сообщили в неканоническом Киевском патриархате.
В сообщении УПЦ Киевского патриархата отмечается: «В связи с ухудшением состояния здоровья патриарха Киевского… Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева», передает РИА «Новости».
Филарету (Денисенко) недавно исполнилось 97 лет. В 1990 году он, будучи главой новообразованной канонической УПЦ, при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви.
После этого в мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако Денисенко основал на Украине раскольническую «Украинскую православную церковь Киевского патриархата». За эти действия он был впоследствии отлучен от Церкви и предан анафеме.
В феврале в Киево-Печерской лавре сотрудники заповедника ограничили возможность монахов УПЦ попасть в храмы Нижней лавры.