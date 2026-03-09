  • Новость часаВ катастрофе вертолета в ОАЭ погибли двое военных
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    9 марта 2026, 17:40 • Новости дня

    В Киеве госпитализировали главу раскольнической УПЦ Филарета

    Tекст: Дарья Григоренко

    Патриарх Филарет, возглавляющий неканоническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата, был госпитализирован в одно из медучреждений Киева из-за ухудшения состояния здоровья, сообщили в неканоническом Киевском патриархате.

    В сообщении УПЦ Киевского патриархата отмечается: «В связи с ухудшением состояния здоровья патриарха Киевского… Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева», передает РИА «Новости».

    Филарету (Денисенко) недавно исполнилось 97 лет. В 1990 году он, будучи главой новообразованной канонической УПЦ, при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви.

    После этого в мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако Денисенко основал на Украине раскольническую «Украинскую православную церковь Киевского патриархата». За эти действия он был впоследствии отлучен от Церкви и предан анафеме.

    В феврале в Киево-Печерской лавре сотрудники заповедника ограничили возможность монахов УПЦ попасть в храмы Нижней лавры.

    8 марта 2026, 20:53 • Новости дня
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения из состава 159-й бригады лишились тысяч военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести после неудачных попыток форсирования водной преграды в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Анализ некрологов ВСУ показал, что при попытке пересечения реки Волчья у села Зыбино Волчанского района 159-я бригада украинской армии понесла колоссальные потери, сказал собеседник ТАСС.

    Командование противника отправляло штурмовые группы на переправу в течение первой половины 2025 года. Сейчас на дне водоема, который называют «рекой смерти», остаются тела тысяч украинских солдат, числящихся пропавшими без вести.

    Волчанск представлял собой мощный укрепрайон с подземными коммуникациями, где до начала конфликта проживало около 17 тыс. человек. Киев использовал промышленные предприятия города для обороны, бои за которую начались в мае 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы в ходе боев за освобождение Волчанска лишились более 23 тыс. солдат. Российские военные полностью уничтожили остатки гарнизона ВСУ в восточной части города. Противник при попытках вернуть позиции понес существенные потери в живой силе.

    8 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после признания на Украине однополых пар получил новые фантастические перспективы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на публикации в прессе, согласно которым украинский верховный суд признал «отношения однополой пары семьей» (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено).

    Она отметила, что украинские власти сумели наполнить «новым квазисмыслом» Международный женский день, который отмечается 8 марта.

    «Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», – заключила она.

    До этого Захарова иронично отреагировала на заявления о стремительной интеграции Киева в Евросоюз. Дипломат называла Зеленского неонацистом за уничтожение армии на деньги европейцев.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Российские силовики предупредили о возможных терактах СБУ в столице Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы могут организовать серию атак в столице Венгрии из-за отказа Будапешта поддерживать киевский режим без поставок российской нефти, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Киев способен пойти на организацию терактов в Будапеште из-за политических разногласий, сказал собеседник ТАСС.

    «Киев привык вести боевые действия исключительно террористическими методами, и нельзя исключать, что в Будапеште и других венгерских городах СБУ и ГУР будут организованы теракты», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России не исключала выбор Киевом Венгрии в качестве цели для провокаций. Власти страны приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт.

    8 марта 2026, 19:05 • Новости дня
    Украина попыталась сорвать возвращение России на Венецианскую биеннале

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим потребовал от организаторов престижного культурного форума в Италии Венецианской биеналле запретить участие российской делегации, которая планирует вернуться туда после длительного перерыва.

    Заявление с таким требованием сделали глава украинского МИД Андрей Сибига и министр культуры страны Татьяна Бережная, передает РБК.

    «Призываем организаторов Венецианской биеналле пересмотреть решение о возвращении Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах», – подчеркивается в документе.

    В начале марта журнал ARTnews сообщил о планах Москвы возобновить присутствие на смотре современного искусства после трехлетнего отсутствия. Российский павильон должен открыться на выставке, которая пройдет в Венеции с 9 мая по 22 ноября 2026 года. Проект «Дерево укоренено в небе» продемонстрирует художественное богатство отдаленных регионов.

    В последний раз Россия принимала участие в биеннале в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил противоречие запрета российского павильона в Венеции традиционному итальянскому подходу к искусству.

    9 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК перекрыли проспект в Киеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание Times of Ukraine, «ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) перекрыли проспект Николая Бажана в Киеве, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в результате на трассе в сторону Борисполя образовалась значительная пробка.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные испытывают усталость, а недостаток ротаций приводит к снижению боевого духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой дух в рядах украинской армии снизился, а многие военные больше не желают воевать за киевский режим.

    В феврале в Черноморске Одесской области около десятка человек потребовали у военкомата объяснений после двухнедельного отсутствия связи с их мобилизованными родственниками.

    9 марта 2026, 00:35 • Новости дня
    Эксперт Рожин сообщил о разгроме штаба ВСУ во время заседания в Краматорске

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушно-космические силы (ВКС) России в ночь на субботу провели мощный удар по Краматорску, уничтожив штаб 100-й бригады ВСУ в момент заседания, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Удар пивтонной [полутонной] бомбой по ПУ 100-й ОМБр ВСУ во время какого-то важного мероприятия. На это указывает количество автотранспорта в одном месте. Результат удара: 22 – «трехсотых» [раненых], 15 – «двухсотых» [убитых], поражено четыре пикапа и два ББМ», – сообщил он.

    Рожин добавил, что точечной наводкой руководили бойцы-авианаводчики из отряда прошедших обучение в специальном центре беспилотных технологий.

    Напомним, военный корреспондент и Герой России Евгений Поддубный 28 февраля сообщил в Telegram-канале об ударе ВС России ствольной артиллерией по северо-восточным окраинам Краматорска.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км. Зеленский заявил о якобы посещении им Славянска, Краматорска и Дружковки.


    9 марта 2026, 12:17 • Новости дня
    ВС России освободили Голубовку в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия в последние сутки установила контроль над населенным пунктом Голубовка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Подразделения Южной группировки войск в результате активных боевых действий освободили Голубовку, указало ведомство в Max.

    Несколькими днями ранее ВС России освободили Сосновое в ДНР. За прошлую неделю российская армия взяла под контроль девять населенных пунктов.

    В числе освобожденных Веселянка в Запорожской области, Бобылевка в Сумской области, село Круглое в Харьковской области.

    8 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву беспилотников

    Шесть беспилотников сбиты на подлете к Москве за день

    Tекст: Мария Иванова

    С начала суток на подлете к Москве сбиты шесть беспилотников, три из них уничтожены в ходе последней атаки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку очередных трех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице, передает Telegram-канал Собянина. Он сообщил, что цели были поражены на подлете к городу.

    «ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр.

    Напомним, примерно полчаса назад сообщалось, что ПВО отразила атаку третьего за день летевшего на Москву беспилотника.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что силами ПВО были уничтожены первый и второй летевшие на Москву беспилотники.

    8 марта 2026, 21:15 • Новости дня
    Обвиняемый в преступлениях командир ВСУ отдохнул в Дубае на яхте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев, подозреваемый в военных преступлениях, наслаждался отдыхом на яхте миллионера Николая Удянского в Дубае, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Ширяев, известный как один из главных «мясников» ВСУ, отдыхал на яхте Удянского в Дубае, в то время как родные и близкие пропавших без вести солдат ВСУ жаловались на его преступления, сказал собеседник ТАСС.

    Собеседник отметил возмущение в командовании украинской армии, однако подчеркнул, что противоправные действия комполка прикрывал лично главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Сейчас Ширяев претендует на пост командующего штурмовыми войсками ради контроля над финансами.

    Ранее сообщалось, что бойцы 225-го полка похищают военных из соседних частей и удерживают их в подвалах. СБУ уже начала проверку подразделения на предмет превышения полномочий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир 225-го полка Олег Ширяев продолжал появляться на публике и раздавать автографы на фоне разгрома своего подразделения. Украинский военнопленный обвинил офицера в грабеже подчиненных и отъеме банковских карт. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о попытках главкома ВСУ Александра Сырского скрыться на даче в Харьковской области.

    9 марта 2026, 11:01 • Новости дня
    Дроны центра «Рубикон» уничтожили немецкие танки Leopard 1A5

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные специалисты из центра «Рубикон» ликвидировали западную бронетехнику, включая немецкие боевые танки, сообщили в Министерстве обороны России.

    Удары наносились расчетами FPV-дронов из состава испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Была уничтожена автомобильная и бронированная техника, включая немецкие танки Leopard 1A5, а также элементы системы связи.

    Также дроны осуществили воздушные тараны для уничтожения вражеских БПЛА.

    В феврале расчеты беспилотников центра «Рубикон» обнаружили в лесу замаскированную бронемашину ВСУ и уничтожили ее серией точных ударов.

    8 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    Пушилин сообщил о гибели ребенка и трех жителей ДНР от атак ВСУ за сутки

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате ударов украинских дронов и ракет по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки погибли четыре человека, среди них ребенок, еще 12 мирных жителей пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Четыре человека погибли, в том числе ребенок, еще 12 мирных жителей Республики, включая подростка, пострадали к этому часу из-за киевской агрессии. В Горняке Кураховского муниципального округа жертвой атаки украинского ударного БПЛА стала семья: погибли мальчик 2019 г.р., женщина 1986 г.р., мужчины 1983 и 1959 г.р., ранения средней степени тяжести получил парень 2010 г.р.», – написал он в Telegram-канале.

    Пушилин добавил, что в Волновахе в результате удара дрона ВСУ пострадали мужчина 1961 года рождения и женщина 1969 года рождения. В Киевском районе Донецка при применении крылатых ракет SCALP-EG были ранены женщина 1967 года рождения и мужчины 1990, 1973 и 1983 годов рождения.

    В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк – Горловка в результате атаки дрона был ранен мужчина 2000 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки пострадали мужчины 2004 и 1972 годов рождения.

    Также появились сведения о ранении накануне 8 марта мужчины 1989 года рождения и женщины 1970 года рождения в Красноармейске. В целом пострадали 12 мирных жителей, среди них подросток, уточнил глава ДНР.

    В результате атак ВСУ были повреждены 26 жилых домов, восемь объектов гражданской инфраструктуры, в том числе шесть образовательных учреждений и два медицинских, а также экскаватор, грузовой и легковые автомобили в Киевском районе Донецка, Горловке, Горняке и Волновахе, добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Сосновое в ДНР. ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком.

    9 марта 2026, 08:21 • Новости дня
    Американская РСЗО MRLS уничтожена в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли точный удар по позиции противника у населенного пункта Молодовая в Харьковской области, ликвидировав РСЗО MRLS, сообщило Минобороны.

    Пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS американского производства ликвидирована в Харьковской области точным попаданием, указали в ведомстве, сообщает ТАСС.

    Атака произведена с помощью двух управляемых ракет, целью стало место укрытия MRLS у Молодовой.

    Военные уточнили, что в результате огневого поражения уничтожены сама установка, машина обеспечения и до 10 украинских боевиков.

    За прошлую неделю ВСУ потеряли три пусковые установки РСЗО, включая американские HIMARS и MLRS, а также «Ольха».

    8 марта 2026, 18:58 • Новости дня
    ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на регионы России

    За четыре часа над Россией уничтожили 170 украинских беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты зенитных комплексов за последние четыре часа ликвидировали в российском небе 170 летательных аппаратов противника.

    Попытка киевского режима совершить масштабную атаку была пресечена в период с 14.00 до 18.00 мск, сообщает Минобороны в канале Max. Военное ведомство уточнило, что все перехваченные цели являлись беспилотниками самолетного типа.

    Наибольшее количество аппаратов уничтожено над Брянской областью, где сбили 73 дрона, и над Краснодарским краем – 27 единиц. В небе над Тульской областью перехватили 19 объектов, в Белгородской – 11, а над Рязанской областью ликвидировали десять целей.

    Шесть беспилотников военные сбили над Курской областью, по пять аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря и территорией Калужской области. Четыре дрона перехватили над Черным морем, по три – над Орловской областью и Крымом.

    В Московском регионе также сбили три объекта, в том числе два, которые направлялись непосредственно к столице. Еще один беспилотный аппарат дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Липецкой области.

    Ранее в воскресенье, за шесть утренних часов, дежурные средства ПВО ликвидировали 152 беспилотника над десятью регионами. Днем ранее российские военные сбили 37 аппаратов противника над приграничными областями.

    8 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Украина не ответила на две ноты Словакии об инспекции нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим уже 40 дней игнорирует дипломатические запросы о допуске специалистов к якобы поврежденному участку трубопровода, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

    «Мы направили две ноты министерству иностранных дел, на которые нам до сих пор не ответили, с просьбой, чтобы мы смогли осмотреть [повреждения]», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

    Министр отметил, что Евросоюз через своего посла также обращался к Киеву с аналогичной просьбой. По словам Бланара, прошло уже 40 дней с момента предполагаемой атаки на объект, однако никакого ответа от украинской стороны до сих пор не последовало.

    Ранее Братислава в ответ на остановку прокачки нефти прекратила поставки дизельного топлива и электроэнергии на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о недоверии словам Киева о повреждении нефтепровода «Дружба».

    8 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    ПВО отразила атаку третьего за день летевшего на Москву беспилотника

    Собянин сообщил об уничтожении третьего за день летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    Системы противовоздушной обороны ликвидировали еще один летательный аппарат, направлявшийся в сторону российской столицы.

    Система ПВО отразила атаку еще одного беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

    «Сбит ещё один БПЛА, летевший на Москву», – написал он, уточнив, что речь идет о третьем аппарате, атаку которого отразила система противовоздушной обороны.

    По словам мэра, на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что силами ПВО были уничтожены первый и второй летевшие на Москву беспилотники.

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США

    Иранские власти заявили о ракетной атаке по американскому авианосцу в акватории Оманского залива. Как утверждается, «после атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива». Таким образом, Иран заявляет, что создал серьезную угрозу для американского авианосца. Однако так ли это на самом деле? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

