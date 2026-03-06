Венгрия потребовала от Украины объяснений из-за провоза крупных сумм наличных

Tекст: Алексей Дегтярёв

Собственное расследование проведут венгерские правоохранители, пояснил Сийярто, передает РИА «Новости».

«Мы требуем объяснения, почему украинцы перевозили такую большую сумму наличных денег через Венгрию в последние месяцы. Для чего они используют эти деньги, чьи это деньги», – сказал он.

Украине необходимо представить объяснения немедленно, подчеркнул глава МИД.

Разбирательство будет продолжаться до момента получения исчерпывающих разъяснений от руководства Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о транзите на Украину 900 млн долларов с начала года. Таможенники обнаружили в следовавших из Австрии на Украину бронированных автомобилях крупные суммы валюты и слитки золота. Будапешт анонсировал депортацию задержанных при перевозке этих ценностей бывших украинских военных.