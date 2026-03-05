Депутат Чепа предупредил о реальной угрозе Орбану от Киева

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может находиться в реальной опасности из-за угроз, поступающих со стороны Киева, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, украинские спецслужбы уже принимали участие в покушениях на мировых лидеров, и ситуация становится особенно актуальной на фоне событий, связанных с Венесуэлой и Ираном.

Чепа заявил: «Я думаю, грозит». Так депутат прокомментировал угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Орбана после блокировки Венгрией кредита ЕС Украине на 90 млрд евро.

Он также подчеркнул, что по определенной информации, украинские спецслужбы были причастны к покушению на президента США Дональда Трампа, а человек, совершивший попытку покушения, находился на Украине и контактировал со спецслужбами этой страны.

По мнению Чепы, Вооруженные силы Украины часто вербуют людей для совершения терактов за незначительные суммы. При этом парламентарий отметил, что европейские лидеры, вероятнее всего, не дадут Владимиру Зеленскому открытую санкцию на покушение на Орбана, но вполне могут проигнорировать такое развитие событий.

Он напомнил, что европейские политики остались безучастными к информации о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. Чепа подчеркнул, что в Европе часто закрывают глаза на возможность применения различного рода «грязного оружия» и любые потенциальные инциденты.

Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что передаст адрес Виктора Орбана Вооруженным силам Украины, если венгерский премьер продолжит блокировать помощь.

Напомним, до этого Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против двадцатого пакета санкций против России. А Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, говоря о невозможности прокачки сырья по трубопроводу «Дружба».



