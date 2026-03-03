ЗАЭС: Киев пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара

Tекст: Тимур Шайдуллин

ВСУ в ночь на 3 марта нанесли артиллерийский удар по Энергодару. По информации пресс-службы Запорожской АЭС, основной целью обстрела стало оказание «колоссального психологического давления» на жителей города, сотрудников станции и специалистов, которые занимаются ремонтом высоковольтной линии «Ферросплавная-1», сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что формально режим тишины, введённый для восстановления ЛЭП, не был нарушен, однако атака была направлена именно на запугивание и дестабилизацию работы ремонтников и атомщиков.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов подтвердил артобстрел, уточнив, что снаряды попали во двор многоэтажного дома. В результате был ранен один мирный житель, несколько квартир лишились остекления, а также повреждены припаркованные автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска атаковали с помощью беспилотника дворец культуры «Современник» в Энергодаре.

Ранее Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотниками по жилым домам в Энергодаре, при этом никто не пострадал. А 28 января в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Энергодаре погибла мирная жительница.



