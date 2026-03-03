Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
ЗАЭС: Киев пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара
Ночной артобстрел Энергодара привел к ранению мирного жителя и повреждению жилых домов, целью атаки стало оказание давления на ремонтников линии электропередачи, сообщила пресс-служба ЗАЭС.
ВСУ в ночь на 3 марта нанесли артиллерийский удар по Энергодару. По информации пресс-службы Запорожской АЭС, основной целью обстрела стало оказание «колоссального психологического давления» на жителей города, сотрудников станции и специалистов, которые занимаются ремонтом высоковольтной линии «Ферросплавная-1», сообщает ТАСС.
В сообщении отмечается, что формально режим тишины, введённый для восстановления ЛЭП, не был нарушен, однако атака была направлена именно на запугивание и дестабилизацию работы ремонтников и атомщиков.
Ранее мэр Энергодара Максим Пухов подтвердил артобстрел, уточнив, что снаряды попали во двор многоэтажного дома. В результате был ранен один мирный житель, несколько квартир лишились остекления, а также повреждены припаркованные автомобили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска атаковали с помощью беспилотника дворец культуры «Современник» в Энергодаре.
Ранее Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотниками по жилым домам в Энергодаре, при этом никто не пострадал. А 28 января в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Энергодаре погибла мирная жительница.