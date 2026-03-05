О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Мединский сообщил об обмене военнопленными с Украиной в формате «500 на 500»
В рамках договоренностей, достигнутых на консультациях в Женеве, Россия и Украина 5 и 6 марта проводят обмен по 500 военнопленных с каждой стороны, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Россия и Украина проводят обмен военнопленными в формате «500 на 500» в соответствии с женевскими договоренностями, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
Мединский отметил в своем телеграм-канале: «В рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5–6 марта [проводится] обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся».
Обмен организован в рамках согласованных ранее переговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории в результате обмена военнопленными.
Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне были переданы тела 1 тыс. военных, а Россия получила взамен 35 тел. До этого в конце января российской стороне передали тела 38 бойцов, а украинской – останки 1 тыс. военнослужащих ВСУ.