Жителя Воркуты осудили на 15 лет за склонение сына к сдаче ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Житель Воркуты был осужден на 15 лет лишения свободы по решению 1-го Западного окружного военного суда, приговор уже вступил в законную силу, передает РИА «Новости».

Суд признал мужчину виновным по статьям о склонении к участию в террористическом сообществе, публичном оправдании терроризма и призывах к экстремизму в интернете.

Следствие установило, что фигурант размещал в Telegram публикации, оправдывающие деятельность украинских запрещенных военизированных формирований, а также призывал к насильственным действиям против российских военнослужащих.

В марте 2024 года, по данным следствия, мужчина попытался убедить своего сына, проходящего службу в зоне специальной военной операции, сдаться в плен ВСУ и вступить в террористическую организацию – «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная организация).

Первые три года он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима, а также он выплатит штраф в 400 тыс. рублей. Ему запрещено администрирование сайтов в интернете на три года.

В апелляционной жалобе осужденный заявлял, что не разобрался в том, что РДК имеет отношение не к российской армии, а к украинскому террористическому формированию, а также отмечал, что часть сообщений носила шуточный характер. Его сын в суде сообщил, что воспринял слова отца как шутку.

Ранее в Краснодаре местного жителя осудили на девять лет строгого режима за попытку присоединиться к РДК.

До этого жителя Москвы назначили 10 лет колонии строгого режима за попытки привлечь других лиц к участию в деятельности запрещенного формирования РДК.Житель Воркуты был осужден на 15 лет лишения свободы по решению 1-го Западного окружного военного суда, приговор уже вступил в законную силу, передает РИА «Новости».

Суд признал мужчину виновным по статьям о склонении к участию в террористическом сообществе, публичном оправдании терроризма и призывах к экстремизму в интернете.

Следствие установило, что фигурант размещал в Telegram публикации, оправдывающие деятельность украинских запрещенных военизированных формирований, а также призывал к насильственным действиям против российских военнослужащих.

В марте 2024 года, по данным следствия, мужчина попытался убедить своего сына, проходящего службу в зоне специальной военной операции, сдаться в плен ВСУ и вступить в террористическую организацию – «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная организация).

Первые три года он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима, а также он выплатит штраф в 400 тыс. рублей. Ему запрещено администрирование сайтов в интернете на три года.

В апелляционной жалобе осужденный заявлял, что не разобрался в том, что РДК имеет отношение не к российской армии, а к украинскому террористическому формированию, а также отмечал, что часть сообщений носила шуточный характер. Его сын в суде сообщил, что воспринял слова отца как шутку.

Ранее в Краснодаре местного жителя осудили на девять лет строгого режима за попытку присоединиться к РДК.

До этого жителя Москвы назначили 10 лет колонии строгого режима за попытки привлечь других лиц к участию в деятельности запрещенного формирования РДК.