Трамп объяснил стратегическую необходимость Гренландии для США

Tекст: Катерина Туманова

«Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенным Штатам нужна Гренландия не из-за критически важных полезных ископаемых, а для обеспечения национальной безопасности», – сообщает Reuters.

В воскресенье Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим специальным посланником в Гренландию, что вызвало волну критики со стороны Дании и Гренландии в связи с интересом Вашингтона к богатому полезными ископаемыми арктическому острову.

Напомним, в марте Трамп пообещал принять Гренландию в США «так или иначе».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый американский посол в Копенгагене Кен Ховери не стал отвечать на вопрос, отказалась ли администрация Дональда Трампа от планов установить контроль над Гренландией. Дания в новом отчёте об оценке угроз, проведённой датской службой военной разведки, впервые включит США в число угроз стране. В Дании появился «ночной дежурный» по Трампу и Гренландии.