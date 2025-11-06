Новый посол США отказался раскрыть планы Вашингтона по Гренландии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Датские журналисты не получили ясного ответа от нового посла США в Дании Кена* Ховери на вопросы о планах Вашингтона по возможному захвату Гренландии, передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос датского телеканала TV2, Ховери заявил: «Позвольте мне начать с повторения слов президента Трампа: Соединенные Штаты поддерживают народ Гренландии в определении его собственного будущего». Прямого ответа о намерении «сделать Гренландию американской» дипломат не дал.

Посол отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уделяет большое внимание безопасности страны, включая Арктику, и подчеркнул значимость вопросов безопасности на Крайнем Севере. Он добавил, что Соединенные Штаты рассматривают безопасность Арктики как общую задачу с Данией. Тем не менее второй вопрос о Гренландии остался без ответа, так как пресс-секретарь прервала интервью, сославшись на отсутствие времени у Ховери.

Сам дипломат в дальнейшем подчеркнул стремление развивать сотрудничество США и Дании в оборонной и инвестиционной сферах, а также совместную работу по вопросам безопасности в Арктике, особенно в Гренландии.

Президент США Дональд Трамп ранее не раз заявлял о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности Соединённых Штатов и говорил, что остров должен войти в состав их территории. В ответ на эти заявления бывший премьер Гренландии Муте Эгеде подчеркивал, что Гренландия не продается. Трамп, в свою очередь, отказывался гарантировать, что не будет применять военную силу для взятия острова под контроль.

Гренландия формально остается частью Дании, однако с 2009 года имеет автономию и право на самостоятельное решение внутренних вопросов. До 1953 года Гренландия имела статус датской колонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Дании вызвал дипломата США по вопросу Гренландии. В марте Гренландия заявила о недопустимости аннексии со стороны США. Весной эксперты отметили, что для Дональда Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию.