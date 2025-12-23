Госдеп предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951млн долларов

Tекст: Катерина Туманова

«Правительство Дании запросило 236 усовершенствованных ракет класса «воздух–воздух» средней и повышенной дальности и пять секций наведения AIM-120-C8. Также будут включены тренажеры для погрузки AMRAAM, контейнеры и вспомогательное оборудование; запасные части, расходные материалы и принадлежности», – сказано в заявлении Госдепартамета.

Датским коллегам США также предоставят поддержку в ремонте и возврате; программное обеспечение для вооружения и вспомогательное оборудование; поставки и поддержку секретного программного обеспечения; секретные публикации и техническую документацию; инженерные разработки правительства США и подрядчиков, услуги по технической и логистической поддержке и другое.

В Госдепе заявили, что продажа ракет повысит способность Дании противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечит страну современными боеприпасами для самолетов и наземных систем противовоздушной обороны.

«Эта продажа еще больше повысит и без того высокий уровень взаимодействия датских ВВС с вооруженными силами США и другими региональными силами и подразделениями НАТО», подчеркнули в Госдепе.

