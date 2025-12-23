  • Новость часаМИД России назвал фейком сообщение AP об эвакуации посольства из Венесуэлы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»
    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
    Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии
    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством
    Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в России
    Спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    2 комментария
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    20 комментариев
    23 декабря 2025, 03:20 • Новости дня

    Госдеп предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании ракет средней дальности класса «воздух – воздух» и сопутствующего оборудования на сумму до 951 млн долларов.

    «Правительство Дании запросило 236 усовершенствованных ракет класса «воздух–воздух» средней и повышенной дальности и пять секций наведения AIM-120-C8. Также будут включены тренажеры для погрузки AMRAAM, контейнеры и вспомогательное оборудование; запасные части, расходные материалы и принадлежности», – сказано в заявлении Госдепартамета.

    Датским коллегам США также предоставят поддержку в ремонте и возврате; программное обеспечение для вооружения и вспомогательное оборудование; поставки и поддержку секретного программного обеспечения; секретные публикации и техническую документацию; инженерные разработки правительства США и подрядчиков, услуги по технической и логистической поддержке и другое.

    В Госдепе заявили, что продажа ракет повысит способность Дании противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечит страну современными боеприпасами для самолетов и наземных систем противовоздушной обороны.

    «Эта продажа еще больше повысит и без того высокий уровень взаимодействия датских ВВС с вооруженными силами США и другими региональными силами и подразделениями НАТО», подчеркнули в Госдепе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тайвань в августе получил первую партию американских ударных беспилотников Altius-600M. В октябре Bloomberg сообщало, что Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество. В декабре США одобрили поставку Тайваню оружия на 11 млрд долларов.


    22 декабря 2025, 08:20 • Новости дня
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребитель Су-57 впервые совершил полет с новейшим двигателем пятого поколения, тяга которого на форсаже достигает 16 000 кгс, сообщили в Ростехе.

    Истребитель Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177», сообщается в Telegram-канале Ростеха.

    В организации сообщили, что «специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации приступили к летным испытаниям двигателя «изделие 177» в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания».

    В Ростехе уточнили, что новый двигатель был специально создан для применения в истребителях пятого поколения. Основные характеристики «изделия 177» включают тягу на форсаже 16 000 кгс, сниженный расход топлива на всех режимах работы и повышенные ресурсные показатели.

    Госкорпорация также сообщила о реализации программы расширения производственных мощностей. Этот шаг позволит увеличить объемы поставок Су-57 для российских войск и предложить экспортную версию самолета зарубежным заказчикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Military Watch Magazine (MWM) сообщала, что пятая генерация российских истребителей Су-57 получила новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ с дальностью поражения до 250 км и скоростью 3,6 Маха.

    Комментарии (14)
    22 декабря 2025, 15:43 • Новости дня
    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink

    Associated Press: В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против Starlink

    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    @ Wikideas1/wikipeadia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разведслужбы НАТО выразили опасения, что Россия создает оружие, способное разрушать спутниковую группировку Starlink Илона Маска и создавать угрозу космическим системам, об этом пишет Associated Press.

    Россия якобы разрабатывает новое противоспутниковое оружие, способное угрожать спутниковой системе Starlink Илона Маска, передает Ura.ru со ссылкой на Associated Press. В публикации говорится, что две разведывательные службы стран НАТО опасаются появления у России такого вооружения.

    По данным Associated Press, речь идет о средствах «зонального действия», которые могут создавать на орбите облака осколков. Такое оружие, по мнению собеседников агентства, призвано ограничить преимущества Запада в космосе. Разведка считает, что если эта информация подтвердится, речь может идти о серьезном изменении баланса сил в космосе и повышении риска для всех аппаратов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным The Sun, российский спутник якобы был замечен вблизи американского спутника-шпиона на орбите.

    Между тем глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман заявлял, что Россия якобы предпринимала попытки глушить британские военные спутники с помощью наземных систем.

    Комментарии (20)
    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине

    Дмитриев в соцсети намекнул на возможное место новой встречи по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров по украинскому конфликту в американском Майами спецпредставитель президента России и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поблагодарил город во Флориде и добавил фразу российского лидера.

    «Спасибо, Майами! Next time: Moscow (что переводится как «в следующий раз – Москва» – прим. ВЗГЛЯД)», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев добавил свое фото в белой футболке, на которой изображен российский герб, фраза президента России Владимира Путина на пресс-конференции после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске «Next time in Moscow» и подпись российского лидера.

    Есть предположение, что этим постом Дмитриев намекнут на место следующих переговоров по ситуации на Украине. Хотя бы потому, что текст в посте выглядит категоричнее, чем надпись на футболке, из-за двоеточия. В посте утверждается, что следующая встреча – в Москве, но будет ли так на самом деле – покажет время.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами. Также Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа.

    Комментарии (2)
    22 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    Стало известно об отзыве почти 30 послов и сотрудников посольств США
    Стало известно об отзыве почти 30 послов и сотрудников посольств США
    @ Michael Brochstein/ZUMA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Трампа отзывает почти 30 карьерных дипломатов с должностей послов и других высокопоставленных сотрудников посольств, чтобы изменить дипломатическую позицию США за рубежом.

    «На прошлой неделе главы миссий по меньшей мере в 29 странах были проинформированы о том, что срок их полномочий истекает в январе. Все они заняли свои посты в администрации Джо Байдена, но пережили первоначальную чистку в первые месяцы второго президентского срока Дональда Трампа, которая была направлена в основном против политических назначенцев», – передает Associated Press (AP) со ссылкой на двух чиновников Госдепа.

    Ситуация изменилась в среду, когда они начали получать уведомления от официальных лиц из Вашингтона об их скором увольнении. Послы работают по указанию президента и, как правило, остаются на должностях в течение трех-четырех лет. Те, кто пострадал от перестановок, не теряют работу в дипломатической службе, но вернутся в Вашингтон для получения других назначений, если они того пожелают, сообщили AP официальные лица.

    Госдепартамент назвав происходящее «стандартным процессом в любой администрации», а также отмечалось, что посол является «представителем президента, и президент имеет право обеспечить, чтобы в этих странах у него были люди, которые продвигают повестку дня «Америка превыше всего».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотрудник Госдепа США Шахед Горейши был уволен после конфликтов с руководством по поводу формулировок заявлений, связанных с Израилем и Палестиной. Трамп потребовал уволить ведущего NBC Сета Майерса за критику. Американский президент пытался использовать шатдаун в США для массовых сокращений.


    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Вэнс заявил о приоритете поддержки пенсионеров США над помощью Киеву
    Вэнс заявил о приоритете поддержки пенсионеров США над помощью Киеву
    @ andout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для администрации Дональда Трампа ключевым направлением является забота о старшем поколении в сравнении с финансированием Украины, заявил на мероприятии AmericaFest организации Turning Point USA вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа считает поддержку американских пенсионеров приоритетнее выделения средств Киеву, пишут «Ведомости».

    Вэнс отметил, что у Белого дома в приоритете помощь пожилым гражданам, в том числе через отмену налогов на социальное обеспечение.

    «Мы верим в ваших отцов и матерей, а не в то, что они должны отправлять все свои деньги на Украину», – заявил Вэнс.

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 финансовый год с объемом 901 млрд долларов.

    Документ подразумевает крупные расходы на оборону и национальную безопасность, а также значительное финансирование поддержки Украины.

    В бюджете предусмотрено около 400 млн долларов на военную помощь Киеву в рамках инициативы содействия безопасности.

    Комментарии (6)
    22 декабря 2025, 22:57 • Новости дня
    Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Глава евродипломатии Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии, что любые изменения статуса страны возможны исключительно при волеизъявлении самих жителей острова и датчан.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что только гренландцы и датчане могут определять статус Гренландии, передает РИА «Новости».

    Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских политиков.

    Каллас подчеркнула, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз полностью поддерживает неприкосновенность границ Дании и Гренландии. Она уточнила, что ЕС ожидает от партнеров уважения суверенитета, территориальной целостности и выполнения международных обязательств.

    Назначенный спецпредставителем Лэндри публично заявил об интересе США сделать остров своим, что также привлекло внимание европейских политиков. На фоне этих заявлений звучит призыв соблюдать нормы, отраженные в Уставе ООН и Североатлантическом договоре.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнюю обеспокоенность заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп в марте пообещал принять Гренландию в состав США «так или иначе».

    Комментарии (5)
    22 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    Сторонники Трампа заподозрили проблемы со здоровьем у президента США

    Daily Beast: Сторонники Трампа усомнились в его здоровье из-за спуска с трапа

    Tекст: Вера Басилая

    У сторонников Дональда Трампа появились новые вопросы о самочувствии президента США после того, как он неуверенно и медленно спустился с трапа борта самолета, придерживаясь за поручень, сообщает издание Daily Beast.

    Здоровье Дональда Трампа вновь стало темой для обсуждения после его неуверенного спуска с трапа самолета, передает РИА «Новости» .

    Издание Daily Beast со ссылкой на участника движения «Сделаем Америку снова великой» Пола Виллареала пишет, что Трамп перед спуском трижды похлопал себя по правой ноге, затем, цепляясь за поручень, медленно и осторожно сошел по трапу.

    После выхода из самолета Трамп быстро направился к президентскому автомобилю.

    Ранее Дональд Трамп заснул на совещании уже второй раз за месяц.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что результаты МРТ Трампа «совершенно нормальные».

    Трамп рассказал, что чувствует себя так же или даже бодрее, чем 30 лет назад.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 06:47 • Новости дня
    Марочко назвал число погибших у ЛНР солдат и наемников ВСУ за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедшую неделю украинские формирования на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли почти 4,3 тыс. человек убитыми и ранеными, а также более 300 боевых машин, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за истекшую неделю на рубежах ЛНР составили порядка 4 250 украинских боевиков и наемников – на 155 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», – сообщил он ТАСС по итогам анализа данных Минобороны России.

    Марочко отметил, что наибольший ущерб в живой силе противник понес в зоне ответственности группировки войск «Запад», которая действует на Купянском, Боровском, Краснолиманском направлениях, на оккупированном Киевом участке в ЛНР.

    Среди потерь в технике эксперт отметил уничтоженные российскими бойцами три танка, боевую машину системы «Град», пусковую установку Heron, 32 единицы артиллерии, 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 66 складов боеприпасов, топлива и имущества. Кроме того, было ликвидировано более 300 различных боевых машин ВСУ, подытожил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре военный эксперт сообщал, что при желании командования освободить ЛНР полностью, это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств». Марочко также сообщал, что полная очистка ЛНР от мин может занять до 50 лет. По сведениям военного эксперта, ВСУ в декабре ушли в оборону на подконтрольных территориях ЛНР.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 06:58 • Новости дня
    Посол Гармонин заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Швейцария окончательно лишилась нейтралитета из-за участия в европейских военных инициативах и совместных учениях с НАТО, сообщил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «За последнее время официальный Берн сделал ряд примечательных шагов по интеграции в различные военные инициативы Европы: это и присоединение к проекту так называемого «военного шенгена» под эгидой ЕС, и инициативе Sky Shield, аккредитация офиса НАТО в Женеве, регулярные совместные военные учения с натовскими странами и так далее», – заявил дипломат РИА «Новости».

    По словам Гармонина, Россия для себя давно сделала выводы в отношении псевдонейтральности Конфедерации, так как нейтралитета Швейцарии больше нет.

    Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но почти полностью поддержала европейские санкции против России после 24 февраля 2022 года. В том же году швейцарские военные приняли участие в 20 зарубежных и четырех национальных учениях со странами НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии». Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль указала на утрату нейтралитета Швейцарией и Австрией де-факто.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 19:16 • Новости дня
    Рябков отметил значение систем «Посейдон» и «Буревестник» для безопасности России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы «Посейдон» и «Буревестник» являются мощным сигналом всему миру и демонстрируют, что Россия пойдет на максимальные меры ради защиты своих интересов в сфере стратегической безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Среди этих решений мы видим сейчас системы, которые успешно прошли испытания. Это «Посейдон» и «Буревестник», которые однозначно укрепляют наш потенциал в этой сфере и служат мощнейшим сигналом сами по себе всем, что Россия будет делать максимум для защиты своих интересов в этой сфере», – сказал дипломат, передает ТАСС.

    По словам Рябкова, президент России Владимир Путин и руководство военного ведомства не раз подчеркивали, что усилия последних лет, вложенные в развитие национального ядерного потенциала, гарантируют безопасность страны даже с учетом американских проектов в сфере ПРО. Дипломат добавил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону не разрывать связь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, что было гарантом стратегической стабильности многие годы.

    Замглавы МИД напомнил, что после завершения срока действия Договора СНВ 5 февраля 2026 года Россия готова еще год сохранять основные ограничения по вооружениям, если США не будут предпринимать шагов, способных ухудшить российский потенциал ядерного сдерживания.

    Комментируя американскую оборонительную систему «Золотой купол», Рябков пояснил, что она отражает типичную для США веру в превосходство технологий, однако реагировать на нее Россия будет асимметрично, гибко и с учётом всех нюансов.

    Вместе с тем Рябков не ожидает новой гонки вооружений или повторения советского опыта противодействия программе СОИ, реализованной в период президентства Рональда Рейгана.

    Ранее Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» в Кремле.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 00:15 • Новости дня
    AP сообщило о начале Россией эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство иностранных дел России начало эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы, сообщил AP в понедельник представитель европейской разведки.

    «Эвакуация, которая началась в пятницу и включает выезд женщин и детей, началась в связи с тем, что российские официальные лица оценивают ситуацию в Венесуэле в «очень мрачных тонах», по словам источника Associated Press в разведке. Вывод дипкорпуса свидетельствует о возросших опасениях по поводу стабильности в южноамериканской стране», – пишет со ссылкой на AP Turkiye Today.

    В понедельник утром у здания посольства России в Каракасе стояло более 10 автомобилей с дипломатическими номерами, однако не было видно, чтобы кто-либо из персонала входил на территорию или выходил из нее. К полудню автомобили уехали, говорится в материале.

    Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в понедельник, что он разговаривал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который выразил поддержку Москвы в отношении объявленной Трампом блокады.

    Хиль обвинил Вашингтон в совершении «нападений на суда и внесудебных казней, а также незаконных актов пиратства» в Карибском бассейне.

    Президент США Дональд Трамп собирает команду безопасности в связи с продолжающимися задержаниями танкеров, чтобы огласить некое «важное  объявление», а представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует обсудить инициативу в области судостроения.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми и приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США. Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 01:13 • Новости дня
    Трамп объявил о строительстве в США двух новых линкоров класса «Трамп»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Палм-Бич, где он находился с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и министром военно-морского флота Джоном Феланом, заявил, что страна построит два новых линкора для ВМС США класса «Трамп».

    Трамп выступал в окружении плакатов, на которых были изображены USS Defiant. Президент, который ранее критиковал внешний вид военных кораблей ВМС, сделал это заявление в Палм-Бич, обещая, что оружие на новых кораблях США будет самым современным, вплоть до лазеров и гиперзвука.

    «Начнем с первых двух, а там очень быстро, пожалуй, еще восемью, и в итоге у нас будет 20 – 25 в ближайшие годы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, США производят суперсовременные подлодки, которые на 15-20 лет опережают аналоги.

    «Это одна из вещей, которые я сделал еще в свой первый срок. Мы делаем лучшие подлодки в мире. Мы как минимум на 15 лет опережаем всех остальных в развитии подводных лодок, самой мощной угрозы, самого мощного оружия в мире», – сказал он, пообещав 12-15 новых подлодок в стране.

    Говоря о деньгах на вышеозначенные планы, Трамп заявил, что законопроект об оборонном бюджете, который он подписал на прошлой неделе, установил рекорд по объему финансирования, так как предусматривает выделение 26 млрд долларов на строительство новых кораблей, включая эсминцы и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году. Он назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп объяснил стратегическую необходимость Гренландии для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления в Палм-Бич, где он находился с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и министром военно-морского флота Джоном Феланом, объяснил, почему США так заинтересованы Гренландией.

    «Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенным Штатам нужна Гренландия не из-за критически важных полезных ископаемых, а для обеспечения национальной безопасности», – сообщает Reuters.

    В воскресенье Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим специальным посланником в Гренландию, что вызвало волну критики со стороны Дании и Гренландии в связи с интересом Вашингтона к богатому полезными ископаемыми арктическому острову.

    Напомним, в марте Трамп пообещал принять Гренландию в США «так или иначе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый американский посол в Копенгагене Кен Ховери не стал отвечать на вопрос, отказалась ли администрация Дональда Трампа от планов установить контроль над Гренландией. Дания в новом отчёте об оценке угроз, проведённой датской службой военной разведки, впервые включит США в число угроз стране. В Дании появился «ночной дежурный» по Трампу и Гренландии.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 02:25 • Новости дня
    Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп во время выступления во Флориде сказал несколько слов о переговорах по украинскому урегулированию, отметив, что все устали воевать и все должно скорее закончиться.

    «Переговоры по Украине и России продолжаются. Мы ведем переговоры. Переговоры идут нормально... Все устали от войны. Ее надо заканчивать», – отметил Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

    Он в очередной раз указал на главное препятствие – сильную ненависть между лидерами России и Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

    Вице-президент США Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, о чем говорил Вэнс, отмечая «прорыв» США в вопросе переговоров по Украине.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 03:35 • Новости дня
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Нефть с перехваченных в международных водах танкеров Венесуэлы, как и суда США намерены оставить себе, сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде с обращением.

    «Мы оставим ее себе. Возможно, будем использовать для стратегических резервов. Мы ее оставим. Также как и суда. Их тоже оставим себе», – сказал Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США задержали третий нефтяной танкер Bella1 у побережья Венесуэлы, который шел под панамским флагом для загрузки энергоресурсов. Власти США перехватили этот танкер, несмотря на то что он не находился под санкциями. Венесуэла обвинила США в пиратстве за постоянные захваты танкеров.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    При обыске у экс-генпрокурора Украины Пискуна в Ницце нашли 3 кг золота
    Голикова назвала сроки первых результатов разработок по замедлению старения
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    Экипаж вертолета из россиян и белорусов покинул Тунис
    В Мордовии впервые оштрафовали мужчину за склонение к аборту
    Умер британский певец Крис Ри

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Перейти в раздел

    Массовые увольнения дипломатов говорят о смене американской внешней политики

    США приступают к масштабным сокращениям и своих дипломатических учреждений, и самих дипломатов, в том числе послов. Каких именно государств происходящее коснется в первую очередь – и как это связано и с личными взглядами руководителей в Вашингтоне, и в целом со сменой американской внешней политики? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации