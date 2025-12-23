Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.11 комментариев
Госдеп предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951млн долларов
Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании ракет средней дальности класса «воздух – воздух» и сопутствующего оборудования на сумму до 951 млн долларов.
«Правительство Дании запросило 236 усовершенствованных ракет класса «воздух–воздух» средней и повышенной дальности и пять секций наведения AIM-120-C8. Также будут включены тренажеры для погрузки AMRAAM, контейнеры и вспомогательное оборудование; запасные части, расходные материалы и принадлежности», – сказано в заявлении Госдепартамета.
Датским коллегам США также предоставят поддержку в ремонте и возврате; программное обеспечение для вооружения и вспомогательное оборудование; поставки и поддержку секретного программного обеспечения; секретные публикации и техническую документацию; инженерные разработки правительства США и подрядчиков, услуги по технической и логистической поддержке и другое.
В Госдепе заявили, что продажа ракет повысит способность Дании противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечит страну современными боеприпасами для самолетов и наземных систем противовоздушной обороны.
«Эта продажа еще больше повысит и без того высокий уровень взаимодействия датских ВВС с вооруженными силами США и другими региональными силами и подразделениями НАТО», подчеркнули в Госдепе.
