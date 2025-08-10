В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК

Tекст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Калашников» впервые публично представил новые укороченные и малогабаритные автоматы АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемет РПЛ-7 под патрон 7,62х39 мм, передает ТАСС. Презентация прошла в стрелковом центре концерна на территории парка «Патриот» в Московской области. Также были показаны новые образцы всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.2 из комплекта «Новатор».

Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев отметил: «Автомат АК-15 в представленном виде является модернизированной версией, доработанной до уровня автомата АК-12 условно 2023 года». Он добавил, что новые автоматы повторяют технические решения базовой версии АК-12 и созданы для расширения линейки, в том числе с прицелом на внешний рынок.

Кроме того, на мероприятии было объявлено, что Минобороны России сформировало государственный заказ на новые автоматы АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62х39 мм. По словам Уржумцева, этот заказ должен быть исполнен уже в текущем году.

