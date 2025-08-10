  • Новость часаВС России уничтожили склады, бронетехнику и живую силу ВСУ
    Гагарин и Терешкова приводят в ярость националистов Литвы
    Рябков сообщил о новейших системах российских вооружений помимо «Орешника»
    Рар: Европа пытается загнать мирные инициативы РФ и США в тупик
    Медведев: Боевики наркокартелей Латинской Америки воюют на Украине
    NBC News: В Белом доме обсуждают возможность пригласить Зеленского на Аляску
    СК установил командира ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
    Европейцы призвали США не отказывать Украине в возможности вступить в НАТО
    В Ростовской области завели дело из-за повреждения могил бойцов СВО
    Российские инструкторы принудили к сдаче сотни боевиков в ЦАР
    10 августа 2025, 14:16 • Новости дня

    В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В стрелковом центре концерна «Калашников» впервые представили автомат АК-15К, компактный АК-15СК и новый ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм.

    Концерн «Калашников» впервые публично представил новые укороченные и малогабаритные автоматы АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемет РПЛ-7 под патрон 7,62х39 мм, передает ТАСС. Презентация прошла в стрелковом центре концерна на территории парка «Патриот» в Московской области. Также были показаны новые образцы всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.2 из комплекта «Новатор».

    Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев отметил: «Автомат АК-15 в представленном виде является модернизированной версией, доработанной до уровня автомата АК-12 условно 2023 года». Он добавил, что новые автоматы повторяют технические решения базовой версии АК-12 и созданы для расширения линейки, в том числе с прицелом на внешний рынок.

    Кроме того, на мероприятии было объявлено, что Минобороны России сформировало государственный заказ на новые автоматы АК-15К и АК-15СК под патрон 7,62х39 мм. По словам Уржумцева, этот заказ должен быть исполнен уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» разработал гладкоствольный карабин на базе автомата АК-15. На вооружение полиции приняли автоматы АК-12, АК-15 и пистолет Лебедева. Российская оборонная экспортная компания решила показать в Минске автоматы Калашникова и антидроновые системы.

    9 августа 2025, 08:00 • Новости дня
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    Бойцы группы «Север» рассказали о новом методе ВСУ снизить потери в боях
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвигаются в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.

    «В рядах ВСУ распространяется практика передачи в подчинение десантным бригадам (80, 82, 95 одшбр, 71 оебр) мобилизованных 156 и 158 омбр. Цель – снизить потери, среди подготовленных и мотивированных боевиков ВСУ, отправляя в авангарде штурмовых групп слабо подготовленную пехоту», – рассказали бойцы на Сумском направлении неофициальному Telegram-каналу группировки войск «Северный ветер».

    Штурмгруппы ВДВ «Северян» продвинулись в Юнаковке на почти 800 м, заняли несколько зданий и закрепились. Попытки ВСУ трижды контратаковать позиции морпехов и десантников были сорваны.

    «Две в районе Новоконстантиновки (Перше Травня) и одна в районе Яблоновки. В результате огневого поражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп врага, танк Т-64БВ и одна гаубица Д-20», – отмечено в сообщении.

    На Харьковском направлении в Волчанске российские военные наступают на востоке города и в лесу возле Синельниково, плацдарм на левом берегу реки Волчья удалось значительно расширить.

    «В районе Волчанска штурмовики группировки «Север» продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья. Занято три технических здания. Есть существенные успехи на востоке города. Общее продвижение составило до 400 м», – доложили бойцы.

    В лесу западнее Синельниково ВСУ контратак не проводили, идет перегруппировка. «Северяне» продвинулись на 500 м, заняв несколько позиций противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 200 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие заключили в огневой мешок дислоцированную под Волчанском Харьковской области группировку ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Комментарии (3)
    8 августа 2025, 03:03 • Новости дня
    Зеленский неоднократно уклонялся от армии во времена президентства Порошенко
    Зеленский неоднократно уклонялся от армии во времена президентства Порошенко
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики заявили, что глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от призыва в армию, игнорируя повестки в годы президентства Петра Порошенко.

    Как отметили информаторы, с начала СВО Зеленский и его администрация борются с уклонистами, так называемыми ухилянтами, которые не хотят идти умирать за киевский режим. При этом глава режима на Украине в свое время неоднократно игнорировал повестки военкомата.

    «В то же время главный «ухилянт» Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой. Примечательно, что в свое время Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства Порошенко. Теперь же он выслушивает доклады, как «ухилянты» угрожают обрушить фронт ВСУ», – сказал представитель силовых структур в беседе с ТАСС.

    Киев недавно распространил фото поездки Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в Сумскую область, где они вручили награды отличившимся командирам десантно-штурмовых бригад.

    По информации командира Десантно-штурмовых войск Украины Олега Апостола, вокруг города Сумы продолжается строительство фортификаций на случай обострения обстановки.

    В январе 2024 года дипломат Родион Мирошник сообщал со ссылкой на данные Минобороны Украины, что Зеленский четыре раза не явился по повестке в 2014 и 2015 годах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. Граждане подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали  группы для сопротивления территориальным центрам комплектования.

    При этом с 1 сентября все работники украинских ТЦК должны будут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о возможности встречи с Зеленским при наличии условий

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По словам российского лидера, проведение таких переговоров возможно только при соблюдении определенных условий.

    Путин подчеркнул: «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко».

    Как отметил президент, на данный момент необходимых условий для организации встречи не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (4)
    9 августа 2025, 14:39 • Новости дня
    Белоусов проверил военные объекты Балтийского флота в Калининграде

    Глава Минобороны Белоусов проверил военную и социальную инфраструктуру Балтфлота

    Белоусов проверил военные объекты Балтийского флота в Калининграде
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщило Министерство обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию объектов военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны. В ходе визита он заслушал доклады командования о выполнении задач, а также о мерах по обеспечению военной безопасности в регионе.

    Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин сообщил, что для повышения эффективности охраны объектов была модернизирована система обнаружения диверсионных средств противника. Белоусов осмотрел работу экипажей кораблей и катеров, подразделений противовоздушной обороны и маневренных огневых групп при отработке защиты пункта базирования.

    Контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил министру о поддержании боевой готовности соединений и обеспечении безопасности Балтийска с морского направления. Белоусов подчеркнул, что усиление береговой системы наблюдения и средств отражения атак беспилотников – одна из ключевых задач.

    Министр также проверил подразделения ПВО и выслушал доклады о боевом дежурстве, составе дежурных сил и мерах по противодействию угрозам. Завершив рабочую поездку, Белоусов провел совещание с командованием флота и дал ряд поручений по дальнейшему развитию оборонных возможностей региона.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов посетил гарнизон в Мурманской области, где осмотрел новый многопрофильный медцентр.

    Министр обороны России проверил выполнение боевых задач группировки войск «Днепр».

    Белоусов также ознакомился с современными быстровозводимыми блочно-модульными конструкциями в войсках Московского военного округа.

    Комментарии (0)
    9 августа 2025, 07:34 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над Россией за ночь более 95 дронов ВСУ

    Силы ПВО уничтожили за ночь над Россией более 95 дронов ВСУ

    Силы ПВО уничтожили над Россией за ночь более 95 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны России//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силы ПВО в течение ночи уничтожили 97 дронов ВСУ над двенадцатью регионами страны, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи с 22.41 [мск] 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 28 беспилотников было уничтожено над Курской областью, по 13 БПЛА сбыто над Брянской и Калужской областями, 10 дронов  ликвидировали над территорией Тульской области, по восемь над Орловскойи Белгородской областями.

    Над акваторией Азовского моря силы ПВО сбили семь дронов. Над Краснодарским краем – пять, еще два беспилотника уничтожены над Ростовской областью.

    Кроме того по одному дрону сбито над Республикой Крым, Липецкой областью и территорией Московского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за пять с небольшим часов вечером пятницы уничтожили более 60 дронов ВСУ над десятью регионами страны, сообщило Минобороны.

    Комментарии (2)
    8 августа 2025, 19:38 • Новости дня
    Аэропорт Сочи второй раз за день ввел ограничения на полеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В Сочи во второй раз за день ограничили работу аэропорта на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников, что привело к замедлению авиасообщения.

    О введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи сообщила Росавиация, передает ТАСС. По данным ведомства, аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за день. В официальном сообщении говорится: «Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

    Ранее ограничения действовали с 13:00 до 16:00 по московскому времени. В городе объявлена угроза атаки беспилотников, что стало причиной мер. Подробности о сроках новых ограничений и их масштабах не уточняются. Ситуация в аэропорту находится на контроле экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воздушной гавани Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда. Аэропорты Владикавказа и Грозного ограничили прием и отправку рейсов.

    Комментарии (3)
    7 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА

    Defense News: Армия США запланировала конкурс по разработке лазеров против БПЛА

    Tекст: Евгения Караваева

    Американское военное ведомство объявило о подготовке конкурса на создание новой лазерной системы для противодействия беспилотникам, что запланировано на 2026 финансовый год.

    Армия США рассчитывает получить финансирование для проведения в 2026 финансовом году конкурса на разработку высокоэнергетического лазерного оружия против дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News.

    Портал сообщает, что управление ускоренного развития армии уже создало 17 прототипов таких установок, из которых 11 активно используются в войсках.

    Военные эксперименты показали большой потенциал оружия направленной энергии, однако промышленность США пока не готова к массовому производству подобных систем.

    Власти страны считают необходимым доработать технологии для полноценного боевого применения лазеров против беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США решила внедрить ИИ в управление воздушными операциями. А председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 16:04 • Новости дня
    Назван ущерб ВСУ от дронов «Князь Вандал Новгородский»

    Дроны «Князь Вандал Новгородский» нанесли ущерб ВСУ на 166 млрд рублей

    Tекст: Евгения Караваева

    Оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» за неполный год вывели из строя военную технику и объекты на Украине на общую сумму 166 млрд рублей.

    Сумма ущерба, нанесенного ВСУ оптоволоконными FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский» с августа 2024 по июнь 2025 года, составила около 166 млрд рублей, передает ТАСС. Такая информация размещена на экспозиции НПЦ «Ушкуйник» в рамках форума «Беспилотные системы: технологии будущего».

    Согласно стенду организации, стоимость самих дронов за тот же период составила 3,65 млрд рублей, что эквивалентно лишь 2,2% от нанесенного ими ущерба.

    В «Ушкуйнике» подчеркнули, что эффективность применения оптоволоконных дронов «Князь Вандал» достигла 28%. Для сравнения: эффективность дронов с радиоуправлением составляет 15%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров во время рабочей поездки в Новгородскую область сообщил, что Россия ежемесячно производит сотни тысяч оптоволоконных дронов.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 20:25 • Новости дня
    Три работника «Брянскавтодора» пострадали при атаке украинских дронов

    Украинские FPV-дроны ранили троих и уничтожили автомобиль в Брянске

    Tекст: Денис Тельманов

    В Климовском районе Брянской области были ранены три сотрудника дорожной службы после атаки FPV-дронов, уничтожившей служебный автомобиль.

    Украинские беспилотники атаковали населенный пункт Шамовка Климовского района Брянской области, передает ТАСС. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что удар был нанесен целенаправленно по бригаде работников климовского участка «Брянскавтодора». В результате атаки трое сотрудников дорожной службы получили ранения.

    Богомаз отметил: «Укронацисты с помощью FPV-дронов атаковали населенный пункт Шамовка Климовского района. Целенаправленный и подлый удар нанесен по бригаде работников климовского участка „Брянскавтодора“. В результате террористической атаки, к сожалению, ранения получили трое сотрудников дорожной службы».

    Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. В результате сброса взрывного устройства был полностью уничтожен автомобиль дорожной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили тридцать украинских беспилотников самолетного типа в ночь с четверга на пятницу. В течение трех часов системы ПВО ликвидировали украинские беспилотники в шести российских регионах, включая Краснодарский край и акваторию Азовского моря.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 02:48 • Новости дня
    Очередную партию гусеничных дронов «Депеша» поставили в российскую армию

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая партия роботизированных комплексов «Депеша» поставлена Армии России холдингом «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

    «Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил Минобороны России очередную партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов «Депеша» на гусеничном шасси. Платформа способна развивать скорость до 15 км/ч и может доставлять груз массой 100 кг», –  приводит ТАСС заявление госкорпорации.

    Напомним, что в начале мая партию «Депеш» уже поставляли в российские войска.

    Комплексы изготавливаются из легких и прочных материалов, управляются пультом. Платформу можно оснащать проводной оптоволоконной линией связи при сохранении основных технические характеристик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боекомплект противотанкового комплекса «Корнет» увеличен вчетверо за счет внедрения кассеты с четырьмя новыми ракетами 9М134 «Булат», что расширило перечень типовых целей.


    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 10:35 • Новости дня
    Командование ВВС США отказало трансгендерам в досрочном увольнении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование американских ВВС аннулировало все обращения трансгендерных военнослужащих на досрочный уход из армии, несмотря на изначальное одобрение заявок, сообщил журнал Air and Space Forces Magazine со ссылкой на внутреннее распоряжение ВВС.

    Все заявки на досрочный выход в отставку, поданные трансгендерными военнослужащими, были отклонены командованием, сообщает ТАСС.

    Ранее по внутреннему распоряжению ВВС США была разрешена программа досрочного увольнения для трансгендеров с выслугой от пятнадцати до восемнадцати лет, но ни одна заявка не получила окончательного одобрения.

    Исполняющий обязанности помощника министра ВВС по кадровым вопросам Брайан Скарлетт заявил: «После тщательного рассмотрения индивидуальных обращений я принял решение отклонить все запросы». Причины отмены не уточняются, хотя изначально прошения были одобрены.

    Ранее Пентагон информировал, что военнослужащие с открытой трансгендерной идентичностью должны подать рапорт на добровольное увольнение либо готовиться к принудительному. Тем, кто уйдет добровольно, обещано повышенное выходное пособие, переезд к месту жительства и почетное увольнение. Сумма выплаты при добровольной отставке вдвое превышает компенсацию при принудительном уходе.

    Служба трансгендеров в армии США официально разрешена с 2016 года. После прихода Дональда Трампа были введены ограничения на прием новых трансгендеров, однако уже служащие остались в рядах армии. По данным Пентагона, диагноз «гендерная дисфория» был поставлен порядка 4,2 тыс. военных, из которых около тысячи прошли операцию по смене пола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон решил уволить трансгендеров из армии США в течение месяца. Ведомство также решило удалить все материалы со словом «гей». Пентагон ввел единые стандарты физподготовки для мужчин и женщин.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 07:54 • Новости дня
    Тайвань заявил об обнаружении 57 китайских военных самолетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тайваньские военные зафиксировали перемещение десятков самолетов и кораблей КНР вблизи острова, при этом часть авиации пересекла срединную линию пролива.

    Вооруженные силы Тайваня зафиксировали появление 57 воздушных судов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая вблизи острова, передает РИА «Новости». События происходили с шести утра четверга до шести утра пятницы по местному времени.

    По данным оборонного ведомства Тайваня, 38 из зафиксированных китайских самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Они также вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16. Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 17:03 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Калужской области

    Четыре беспилотника сбиты ПВО в Кировском районе Калужской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кировском районе Калужской области были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата, жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

    Операцию по уничтожению беспилотников провели силы противовоздушной обороны, передает ТАСС. Губернатор Владислав Шапша сообщил: «Силами ПВО на территории Кировского района уничтожены 4 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет».

    Оперативная группа продолжает работу на местах падения беспилотников для уточнения последствий. Власти региона подчеркнули, что угрозы для населения нет.

    По информации регионального управления МЧС, с 12:27 мск на территории Калужской области введен режим беспилотной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО пресекли попытки атаки беспилотников самолетного типа на территории нескольких российских областей и над Азовским морем.

    В ночь с четверга на пятницу российские военные уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников самолетного типа. В первой половине дня над российскими регионами уничтожили 43 украинских дрона самолетного типа.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 08:10 • Новости дня
    Британский истребитель F-35B экстренно сел в аэропорту Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский истребитель F-35B осуществил вынужденную посадку в гражданском аэропорту Кагосимы на Кюсю, из-за чего движение временно приостановили.

    Инцидент произошел в гражданском аэропорту города Кагосима на острове Кюсю, передает ТАСС. По данным информационного агентства Киодо, британский боевой самолет пятого поколения F-35B совершил экстренную посадку, что привело к временной остановке работы взлетно-посадочной полосы и сбоям в расписании полетов.

    По предварительной информации, истребитель относится к авиагруппе авианосца Prince of Wales, который находится в водах Японии и проводит совместные учения с японскими ВМС. В рамках этих маневров британские F-35B также выполняли вертикальные посадки на палубу японского вертолетоносца «Кага», проходящего модернизацию в легкий авианосец.

    Токио планирует приобрести или локализовать производство по лицензии более 40 таких боевых машин. Британская авианосная ударная группа во главе с Prince of Wales с июня осуществляет поход в Индийском и Тихом океанах, неся на борту до 24 F-35B, 16 вертолетов Merlin и Wildcat, а также БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония разместила первые истребители F-35B для использования на своих авианосцах. В тот же день в Японии разбился истребитель F2.

    Комментарии (0)
    8 августа 2025, 09:02 • Новости дня
    В «Сколково» презентовали беспилотник «Крестник-М» для борьбы с кораблями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На форуме в «Сколково» показали беспилотный авиационный комплекс «Крестник-М», способный атаковать надводные объекты с разных платформ.

    Презентация нового беспилотного авиационного комплекса «Крестник-М» состоялась в ходе Международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» в «Сколково», передает ТАСС.

    Комплекс предназначен для борьбы с надводными динамическими и стационарными целями. Его можно запускать с земли, воздуха или воды. По информации, размещенной на стенде организации, изделие является разработкой Фонда перспективных исследований.

    В рамках той же экспозиции представили универсальную роботизированную платформу «Тень». Она предназначена для ударных и разведывательных задач, внутри корпуса могут размещаться ударные беспилотники. Также был продемонстрирован индивидуальный обнаружитель радиосигналов дронов «Алиссум 8». Это устройство способно выявлять беспилотные аппараты на расстоянии свыше одного километра в условиях прямой видимости благодаря нейросетевым алгоритмам.

    Кроме того, среди новинок экспозиции оказался наземный беспилотный робот «Импульс-МУ». Его задача – перемещать грузы, буксировать транспорт, работать в опасных условиях и перевозить полезную нагрузку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели при поддержке «Народного фронта» создали дрон для СВО на Украине из комплектующих от гироскутеров. В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые перевозят до 15 кг провизии и воды и используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне спецоперации на Украине, обходя существующие средства радиоэлектронной борьбы.

    Комментарии (0)
    Страны Европы назвали ЛБС на Украине отправной точкой переговоров о территориях
    Умер театральный режиссер Юрий Бутусов
    Российская ПВО за ночь уничтожила 121 дрон над 14 регионами и Азовским морем
    В Госдуме предупредили о возможном повышении штрафов за громкие авто
    Калифорния отказалась платить 1 млрд долларов администрации Трампа
    В ОП предложили вписать внуков в паспорта бабушек и дедушек
    Власти Китая обнаружили более 1 тыс. новых случаев лихорадки чикунгунья

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

