18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.0 комментариев
РОЭ решило показать в Минске автоматы Калашникова и антидроновые системы
РОЭ покажет на выставке в Минске автоматы Калашникова, прицелы и антидроновые системы
«Рособоронэкспорт» покажет на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2024» в Минске широкую линейку автоматов Калашникова, «разгрузку», различные прицелы, средства связи, электрошокеры и противодроновые системы, сообщили в пресс-службе спецэкспортера.
Как говорится в сообщении, АО «Рособоронэкспорт» представит новейшие российские решения по обеспечению общественной и государственной безопасности на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2024», которая пройдет с 19 по 21 июня в Минске и проведет презентации широкого спектра оружия и экипировки, передает РИА «Новости».
По словам гендиректора компании Александра Михеева, на выставке будет показано стрелковое оружие для бойцов спецподразделений и сухопутных войск, в том числе автоматы Калашникова «двухсотой» серии, АК-12, АК-15, АК-308, 9-миллиметровые пистолеты Лебедева, снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемет ППК-20. Среди нового обмундирования будут продемонстрированы всесезонный комплект полевой формы ВКПО 3.0 и модульная разгрузочная система «Стрелок». Также в экспозиции разместятся электрошоковые устройства, средства связи, средства противодействия беспилотникам, тепловизионные насадки и прицелы, цифровые решения, обеспечивающие безопасность критической инфраструктуры, а также платформы кибербезопасности национального уровня.
Напомним, в декабре ООО «Триада-ТКО», которое входит в концерн «Калашников», начало поставлять в российские войска новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок».