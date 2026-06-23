Автомобильные конвейеры Ford и GM переводят на выпуск ракет

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – цитирует РИА «Новости» американского лидера.

По его словам, США разворачивают масштабную кампанию по наращиванию ВПК, а General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, уже заключают контракты на выпуск ракет. Стоит отметить, что конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий Пентагон израсходовал почти половину запасов Patriot и около 30% Tomahawk.

На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить потери. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений для союзных сторон.

На этом фоне президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных образовательных организаций высшего образования Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также МВД, Следственного комитета и ФСИН заявил, что современная международная ситуация далека от стабильной, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконно, вооруженным путем, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные, наступательные бюджеты», – отметил он.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что намерение американских властей перепрофилировать автомобильные заводы под выпуск вооружений свидетельствует о масштабной милитаризации экономики США на фоне истощения арсеналов. Также на это влияют кризисная ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.

Выпуск ракет американскими автопредприятиями осуществим, но для этого нужны новые станочные линии, пояснил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса. «Одно дело – склепать автомобиль из тонкой низкоуглеродистой и низколегированной стали, совсем другое – сделать корпус ракеты, например, из высокопрочных магниевых сплавов, которые должны выдерживать огромные нагрузки», – указал он.

«К тому же у Patriot и Tomahawk совершенно другие электроника и системы управления. General Motors и Ford придется перестраивать предприятия, поскольку выпуск ракет предполагает работу с твердотопливными двигателями, а значит, с новыми для автопроизводителей химическими материалами. Кроме того, нужно будет проводить подготовку кадров», – заметил эксперт. По его оценке,

нынешние ресурсы теоретически могут позволить США увеличить производство Patriot и Tomahawk в два-три раза.

«Но процесс не будет быстрым. Думаю, реализация инициативы займет несколько лет», – спрогнозировал собеседник. Аналитик назвал эту новость не слишком хорошей для Москвы. «США наращивают военный потенциал. Не исключено, что это делается в рамках подготовки конфликта с Россией», – допустил Сивков.

«История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Но Советскому Союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

«Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

«С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

«Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.