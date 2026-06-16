Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.10 комментариев
WSJ: Автоконцерн General Motors займется выпуском деталей для оружия
Американский автогигант General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Крупный автопроизводитель ведет активные консультации с оборонной корпорацией Lockheed Martin, передает ТАСС.
Стороны обсуждают совместное производство деталей для различных видов вооружений. Ожидается, что будущее соглашение позволит существенно увеличить объемы выпуска военной продукции и укрепит позиции оборонного подразделения автомобильного бренда.
Власти США давно вынашивают планы по привлечению автомобильных заводов к созданию техники для армии. Пентагон уже проводил встречи с руководством компаний General Motors и Ford. Американское военное ведомство рассчитывает задействовать их производственные мощности и квалифицированный персонал для пополнения арсеналов.
Необходимость в новых боеприпасах возникла из-за истощения запасов на фоне поставок вооружений на Украину. Кроме того, на ситуацию повлияла военная кампания против Ирана. Стоит отметить, что корпорация Lockheed Martin производит ракеты для комплексов Patriot и систем HIMARS, активно применяемых в зоне конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили поставки боеприпасов для комплексов HIMARS в Эстонию.
Ранее Пентагон и компания Lockheed Martin заключили соглашение об утроении выпуска зенитных ракет Patriot.
Президент США потребовал от американского военно-промышленного комплекса ускорить темпы производства вооружений.