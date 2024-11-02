Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.2 комментария
Новая самоходка «Лотос» для ВДВ отправлена на госиспытания
Самоходное орудие «Лотос» для ВДВ проходит государственные испытания
Новое самоходное артиллерийское орудие для ВДВ «Лотос» успешно прошло предварительные испытания, включая демонстрацию выстрела и создание дымовой завесы, и направлено на государственные испытания.
Новое самоходное артиллерийское орудие для Воздушно-десантных войск (ВДВ) под названием «Лотос» отправлено на государственные испытания, сообщает ТАСС. Об этом заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников. По его словам, предварительные испытания прошли успешно, и самоходка теперь готова к следующему этапу тестирования.
Лушников также упомянул, что «Лотос» успешно прошел апробацию в зоне специальной военной операции (СВО). На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) машина продемонстрировала свои возможности, включая стрельбу и ходовые качества. Кроме того, «Лотос» показал работу аэрозольных боеприпасов, создав плотную дымовую завесу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самоходное орудие «Лотос» для Воздушно-десантных войск вышло на приемо-сдаточные испытания в августе 2020 года. В ноябре 2020 года самоходка для ВДВ «Лотос» прошла эти испытания. Сообщалось, что для прорыва украинской обороны ВС России намерены применить новейшее самоходное артиллерийское орудие САО 2С42 «Лотос».