И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.0 комментариев
Польская армия получила новую партию американских танков Abrams
Минобороны Польши заявило о прибытии 36 новейших американских танков Abrams
На вооружение первой Варшавской бронетанковой бригады поступили 36 танков последней модификации и семь машин технического обеспечения из США.
Очередная партия тяжелого вооружения из США успешно доставлена европейскому союзнику, передает РИА «Новости». Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подтвердил получение техники.
«Очередные поставки техники для бронетанковых войск. 36 танков Abrams M1A2SEPv3 и семь машин технического обеспечения M88A2 Hercules только что прибыли в Польшу», – написал глава польского ведомства в соцсетях
Ранее Варшава приобрела 250 танков Abrams в новейшей модификации за 4,75 млрд долларов. Кроме того, польские военные уже получили 116 боевых машин предыдущих версий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр республики Дональд Туск объявил об открытии в Демблине сервисного центра для двигателей американских танков.
До этого власти страны столкнулись с техническими трудностями по самостоятельному обслуживанию специфических силовых агрегатов.
Первую партию из 28 новейших машин Abrams M1A2SEPV3 Войско польское получило в начале прошлого года.