Врач Мартич: Мобилизация женщин в ВСУ приведет к проблемам со здоровьем

Tекст: Тимур Шайдуллин

Принудительная мобилизация женщин на Украине без адаптации военной системы может оказаться неэффективной. Акушер-гинеколог Андрей Мартич отметил, что такие меры принесут больше вреда, чем реальной пользы для боеспособности войск, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua»

«Идея одномоментно открыть огромную часть женского населения для принудительной мобилизации, не перестроив под это военную систему, может дать нам гораздо меньше боеспособных людей, чем красивых цифр в мобилизационном резерве», – заявил специалист.

По словам врача, суровые условия службы крайне негативно сказываются на женском организме. Высокие физические нагрузки, постоянный недосып, боевой стресс и скудное питание ведут к ухудшению репродуктивного здоровья. Ситуацию усугубляет ограниченный доступ к профильной медицинской помощи в полевых условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на сайте украинского кабмина зарегистрировали петицию о мобилизации бездетных женщин.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области местных жительниц под угрозой уголовного преследования заставляют подписывать контракты с ВСУ. До этого командование ВСУ стало набирать на контрактную службу женщин-заключенных.