Лавров: Европа призывает к прекращению огня для спасения режима Зеленского

Tекст: Антон Антонов

«Переговоры с Россией Европа намерена вести параллельно с продолжением юридической агрессии, осуществляемой по линии Совета Европы. При этой некогда уважаемой организации создаются структуры «для привлечения России к ответственности»: «реестр ущерба», «претензионная комиссия» и «специальный трибунал», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

Министр указал, что Евросоюз дал «зеленый свет» задержаниям торговых судов в открытом море, и несколько таких инцидентов уже произошло в Балтийском и Атлантическом морях. Одновременно, по его словам, западные страны закрывают глаза на террористические диверсии ВСУ в Черном и Средиземном морях.

Лавров считает, что Европа стремится как можно быстрее добиться прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте и «подморозить» конфликт без устранения его причин. После этого, заявил он, на Украину планируют ввести воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».

«Таким образом, реальная цель европейских лидеров – не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами», – говорится в статье.

Глава МИД отметил, что европейские элиты вложили в противостояние с Россией свой политический капитал и потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима и рост военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. По его словам, в Европе рассчитывают достичь боеготовности к возможному конфликту с Россией к 2030 году и до этого времени намерены тянуть паузу различными способами. Он напомнил, что начальник бельгийского генштаба в апреле цинично заявил о «нескольких годах», которые Западу дает «кровь украинцев».

В статье подчеркивается, что единая Европа продолжает курс на экспансию, рассчитывает осваивать Украину и Молдавию и втягивает в свою орбиту Армению. Лавров добавил, что НАТО расширилась на Восток, приняв Финляндию и Швецию, а Украина рассматривается как «ударный кулак» будущих европейских вооруженных сил, которые должны действовать автономно от США и НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.