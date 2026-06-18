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    18 июня 2026, 20:00 • Общество

    Рекордный налет ВСУ показал силу российской ПВО

    Рекордный налет ВСУ показал силу российской ПВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина предприняла рекордную атаку БПЛА против России. Системы ПВО перехватили и уничтожили 555 дронов, из них 190 – на подлете к столице. Военные эксперты высоко оценивают профессионализм отечественной ПВО. Однако полностью свести ущерб к нулю не удалось: пострадал Московский НПЗ, а также ряд объектов гражданской инфраструктуры. Как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе?

    В ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что на подлете к столице было сбито более 190 дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    «Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», – добавил он. На юго-востоке МКАД, на участках Новорязанского шоссе, на улицах Верхние Поля и Капотня приостанавливали движение транспорта, Чагинскую улицу закрыли полностью. В столичных аэропортах вводили временные ограничения.

    В Московской области в результате атаки беспилотников пострадали 17 человек, в том числе два ребенка, уточнил губернатор региона Андрей Воробьев. Имеются и повреждения зданий: в Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, а в Электростали в деревне Степаново обломки дрона повредили кровлю частного дома.

    В Люберцах поврежден фитнес-клуб и объект в промышленной зоне. Сбитый беспилотник также попал в крышу ТЦ «Белая дача». Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы и в Чехове, в Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево. Впрочем, атака затронула и другие регионы страны.

    БПЛА были также перехвачены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Крымом и над акваторией Азовского моря.

    Произошедшее вызвало широкий резонанс в информационном поле. При этом в экспертном сообществе подчеркивают: атака противника продемонстрировала серьезный уровень профессионализма отечественной противовоздушной обороны. «Москва. Рекордный налет. Снимаю шляпу перед ПВО», – пишет военкор Александр Коц.

    Сбито более 180 целей на подлете – цифра, которой еще месяц назад нельзя было оперировать в принципе. Зенитчики и расчеты РЭБ отработали в максимальном темпе, какой вообще возможен на столичном направлении», – считает он, признавая, что несколько дронов все же дотянули до Московского НПЗ в Капотне.

    «Да, неприятно, обидно, надо разбираться. Но из 555 дронов до целей в столице дотянулись единицы. И это все-таки о чем-то говорит. Это не «Панцирь» в одиночку. Это и народные КБ, которые раньше были стартапами в гаражах, и серийные РЭБ, и операторы дронов-перехватчиков, и слаженная работа Минобороны, Росгвардии и ВКС в одном контуре. Эта система выросла из войны. Она каждый день учится – и каждый день становится лучше», – акцентирует Коц.

    С тем, что «фото сегодняшнего удара по НПЗ давят на психику», соглашаются и авторы отраслевого Telegram-канала «Русский инженер». И тем не менее: выстроенный комплекс обороны Москвы показывает эффективность перехвата 99%. «Чтобы прорваться через эшелонированную оборону, враг применяет накопленные запасы БПЛА, но прорваться входит лишь единичным ударникам», – подчеркивают они.

    Тем не менее, совершенствовать оборону в дальнейшем – необходимо. Конечно, «не бывает ПВО с эффективностью 100%», но важно «увеличивать количество сбитых дронов на дальних эшелонах, чтоб нагрузка снизилась на последнем рубеже».

    Модернизировать имеющуюся систему следует не только количественно, но и качественно. «Ставка противника на «спам» дронами требует дальнейшего насыщения ПВО. Делать это необходимо за счет дронов-перехватчиков, лазерных установок, турелей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Он полагает, что противник продолжит делать ставку на массированное применение дронов.

    «Количество БПЛА будет возрастать, потому что расширяются производства. Если в мае, по разным оценкам, с обеих сторон было суммарно запущено примерно 11-12 тыс. беспилотников, то в июле-августе можно ожидать, что это число вырастет ежемесячно до 14-15 тыс.», – считает Рожин. По его мнению,

    «беспилотная революция не закончилась, а активно развивается».

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. «В налете на Москву и Подмосковье участвовали, судя по всему, беспилотники FP-2 и LUCAS. Последние разработаны США по образцу иранского Shahed-136», – отметил он. Собеседник не исключил, что противник использовал платформу Prisma компании Palantir – она в реальном времени отображает маршруты полетов, координаты целей и данные с дронов, позволяя координировать удары. Он уточняет: беспилотники летели не по четкой траектории, а меняли маршрут в реальном времени, чтобы преодолеть систему противовоздушной обороны, выстроенную вокруг Москвы, и истощить ПВО. Главной же целью выступал НПЗ в Капотне.

    «Украинская сторона через западную спутниковую группировку в реальном времени получала информацию, в результате чего уточнялись маршруты налета, определялись координаты, через которые можно провести большую группу беспилотников с минимальными потерями. Допускаю, что эта схема была реализована и в ночь на четверг», – детализировал Леонков.

    Противник знал, где какие системы ПВО стоят, где работают мобильные огневые группы, – считает собеседник. Он также предположил, что ВСУ сыграли на «нюансах» обороны столичного региона: пусковые установки размещают на специальных вышках – с одной стороны, это повышает обзор, но с другой – осложняет перезарядку при массированной атаке.

    По оценкам эксперта, в этой связи принципиально важно продолжать укреплять ПВО и насыщать ее современными комплексами. «Также, возможно, стоит пересмотреть тактику организации противовоздушной обороны – задействовать не только радиолокационные станции, станции радиотехнической разведки, но и другие локационные устройства: скажем, эхолокацию, оптико-электронную локацию.

    Помимо этого, необходимо «выносить» все сборочные единицы, которые есть на территории Украины», –

    продолжает Леонков. Конечно, Россия планомерно и регулярно наносит результативные удары по территории Украины. Как уточнил глава МИД Сергей Лавров, в будущем ВС РФ продолжат эту работу. Прицельные удары по объектам критической инфраструктуры и ВПК значительно ослабляют ВСУ, что сказывается на продвижении российской армии на Донбассе.

    Однако на Украине действует жесточайшая цензура – вплоть до уголовной ответственности за распространение информации о последствиях российских ударов. Это серьезно сдерживает скорость передачи данных и не позволяет обывателям (в отличие от военных) объективно оценивать реальные итоги атак. В России же медиа-поле остается более открытым, и жители страны оперативно узнают о происходящем.

    Но именно эта открытость требует от россиян ответственного поведения. В сложившейся ситуации важно укреплять не только технический контур ПВО, но и ее информационный аспект. Критически необходимо доверять только проверенным источникам и, самое главное, не выкладывать в соцсети видео прилетов и работы ПВО. По мнению экспертов, такие кадры не только помогают противнику корректировать удары, но и позволяют ему искажать картину происходящего, создавая выгодную для себя информационную повестку.

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