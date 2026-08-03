Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.44 комментария
Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.44 комментария
Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.9 комментариев
Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.28 комментариев
«В Краснопольском районе ликвидирован командир первого батальона 119 обр ТерО Андрей Ливенко, а также ряд «офицеров» ВСУ и солдат из батальона охраны, сопровождавших украинского комбата», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Штурмовые части группировки войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Шосткинского и Сумского районов, а также по Белополью, Краснополью и Глухову. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 16 участках до 400 м.
В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и на подступах к Вольной Слободе, огневые контакты не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Марьино и поселке Хотень.
На Харьковском направлении удары российской армии пришлись по районам Харькова, Сосновки, Прудянки, Лозовой, Рубежного, Василевки, Купино, Дергачей, Дергачей и Богодухова.
В области оборудованы несколько полевых госпиталей первого медицинского батальона ВСУ, сформированного на базе иностранного легиона ГУР и занимающегося эвакуацией и лечением прежде всего иностранных наемников. В составе батальона работают специалисты западных клиник по трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров.
Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сосновке и Прудянке, а также складу беспилотников в Дергачах, уничтожив украинских штурмовиков, БПЛА и автомобильную технику.
Штурмовые подразделения «Севера» продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.
На Волчанском направлении бойцы «Севера» продвинулись на десяти участках до 600 м. Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, районе Шевченково и в лесах Волчанского района.
На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в Устиновке и Анищино.
В Черниговской области, по сообщениям местных жителей, украинской стороной ужесточена принудительная эвакуация населения для размещения в домах личного состава ВСУ, при отказе женщинам угрожают лишением родительских прав, в операциях участвуют сотрудники СБУ и полиции из других регионов.
Командование ВСУ перебросило в Черниговскую область расчеты 50-й артиллерийской бригады, где действует запрет на ношение военной формы в прифронтовых районах.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики группировки «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по украинским силам в районах Сум, Кияницы и Краснополья.
По его словам, Минск приступил к созданию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады на южном направлении, передает «Интерфакс».
«Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», – сказал военачальник.
К настоящему моменту уже набраны офицеры и призывается личный состав. Новая воинская часть разместится всего в 40 километрах от государственной границы с Украиной.
В настоящее время белорусские войска располагают тремя отдельными десантно-штурмовыми бригадами. Это 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и пятая в Марьиной Горке под Минском.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минск начал формирование новой бригады сил специальных операций в Гомельской области.
Для предотвращения проникновения диверсантов республика направила в приграничные районы спецотряды МВД.
«Сети автозаправочных станций на Украине начинают вводить лимиты на отпуск дизельного горючего одному клиенту. Лимиты колеблются от 50 до 100 литров за одну заправку», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Delo.ua. Ограничения чаще всего касаются станций на трассах, где заправляются дальнобойщики. Разница между оптовой и розничной ценой сократилась, сделав покупку горючего на АЗС более выгодной, чем на нефтебазах.
Лимиты уже действуют у нескольких операторов, включая сеть ОККО, где ограничение составляет 100 литров. Меры введены для предотвращения быстрого истощения запасов, так как логистические цепочки не успевают их пополнять. Дефицит вызван резким сокращением поставок, ограниченным предложением в Европе и обмелением Дуная, что усложнило речную транспортировку.
Эксперты не ожидают полной остановки продаж дизеля в ближайшее время, однако топливо может периодически пропадать на разных заправках. По данным издания, средняя цена дизельного топлива на Украине к 31 июля выросла до 90,55 гривны за литр, что составляет около двух долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили десятки украинских автозаправочных станций.
Российские беспилотники «Герань-2» атаковали топливную инфраструктуру противника на южном направлении.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал огромной проблемой удары по прифронтовым АЗС.
БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей.
Кроме того, ПВО ликвидировала дроны над территориями Московского региона, Крыма и Краснодарского края. Также БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России в «Максе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила почти 150 атаковавших Ростовскую область беспилотников.
В результате удара беспилотников по Саратовской области погибли два человека.
На Украине лишили восемь категорий граждан права на отсрочку от мобилизации
Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные военкомата, «восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку». В частности, привилегии лишились студенты вечерней формы обучения и получающие второе высшее образование, передает РИА «Новости».
Также под призыв теперь попадают многодетные отцы с долгами по алиментам и работники предприятий министерства обороны. Кроме того, отсрочку отменили для граждан, ухаживающих за родственниками с инвалидностью, если в семье есть другие трудоспособные лица. Статус ограниченно годных полностью упразднен.
При этом мужчины с инвалидностью первой и второй групп, получившие документы после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти повторную медкомиссию. Единственным послаблением стало предоставление отсрочки тем, чьи сводные братья или сестры погибли в ходе боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское министерство обороны изучало возможность полной отмены брони для большинства граждан.
В Закарпатье сотрудники военкоматов задерживали студентов с действующей отсрочкой от призыва.
В Винницкой области молодых медиков массово объявили в розыск ради лишения права на освобождение от службы.
«В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют», – пишут украинские СМИ.
Сообщается, что мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию. Ранения получили четыре человека. У 25-летнего сотрудника ТЦК зафиксировано огнестрельное ранение спины в области легких, он госпитализирован, передает РИА «Новости».
Еще трое сотрудников с огнестрельными ранениями самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет новая волна насильственной мобилизации на фоне провала реформы ТЦК.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового бунта из-за принудительной мобилизации.
В Одесской области двое сотрудников территориального центра комплектования получили ножевые ранения во время проверки документов.
«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека», – сообщил Бусаргин в «Максе».
Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона заверил, что семьям предоставят необходимую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Саратова и Энгельса.
ПВО ликвидировала шесть беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону Москвы.
Суд Киева отправил боевика «Кракена» Новостройного под домашний арест
«Печерский райсуд Киева 31 июля избрал меру пресечения ветерану подразделения Kraken [признан в России террористической организацией и запрещен] Глебу Новостройному в виде круглосуточного домашнего ареста», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве Новостройного задержали по подозрению в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на Бали.
В конце февраля сообщалось о похищении двух украинцев на острове Бали. По данным источников, мужчины могли иметь отношение к крупной сети мошеннических кол-центров. Отмечалось, что эта нелегальная структура контролировалась приближенными Владимира Зеленского.
«Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область», – заявил Слюсарь в «Максе».
БПЛА сбиты в городе Каменске-Шахтинском, а также в Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском районах.
Падение фрагментов сбитых аппаратов вызвало возгорание кабеля на крыше элеватора в Миллеровском районе. Огонь удалось полностью ликвидировать, обошлось без пострадавших.
Угроза новых ударов с воздуха в регионе сохраняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотников по Саратовской области погибли два человека.
ПВО сбила шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.
Бывший боец ВСУ Липко сообщил о принуждении одесских школьников к украинскому языку
В одесских учебных заведениях еще шесть лет назад детей принуждали отказываться от родной речи, передает РИА Новости. Бывший военнослужащий украинской армии Владимир Липко поделился воспоминаниями о первом классе своей дочери. По его словам, к тому времени в городе не осталось ни одной школы с преподаванием на русском языке.
«Заставляли разговаривать на украинском языке на переменах, но в нашем классе 100% детей были русскоязычными», – сказал бывший военный. На Украине последовательно искореняли русскоязычное образование, полностью переведя все учреждения на государственную мову. В июне 2026 года Владимир Зеленский подписал закон, окончательно исключивший русский язык из списка подлежащих защите.
Липко ранее руководил одним из одесских коммунальных предприятий, а после насильственной мобилизации решил перейти на сторону России. При поддержке финской активистки Салли Райски и российской контрразведки была проведена спецоперация по его выводу. Сейчас мужчина находится на территории РФ и уже получил статус беженца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал об искажении фактов о Второй мировой войне в украинских учебниках.
Президент Украины Владимир Зеленский официально исключил русский язык из перечня защищаемых государством языков.
В школах Одессы для родителей ввели штрафы за общение детей на русском языке на переменах.
Конфликт вокруг русскоязычных треков разгорелся в конце июля. Женщины слушали песни и категорически отказались их выключать по требованию окружающих. В результате недовольные граждане вызвали на место сотрудников полиции, передает ТАСС.
Позже в Сети появилась видеозапись происшествия. На опубликованных кадрах видно, как обе женщины послушно повторяют слова извинения, которые им диктует неизвестный голос за кадром.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля бывший киевский судья открыл стрельбу из-за замечания о громкой русскоязычной музыке.
Несколькими днями ранее в Одесской области неизвестные жестоко избили арматурой мужчину за просьбу выключить русскую песню.
В июне городской совет Кропивницкого ввел полный запрет на трансляцию русскоязычных аудиоматериалов в коммерческих заведениях.
«Мужчину, которого мобилизовали через ТЦК в Вишневом, позже нашли мертвым и похоронили как неизвестного. Его двоюродный брат утверждает, что погибший страдал диабетом и имел проблемы с ногами», – передает РИА «Новости».
По словам родственника, изначально семье заявили о непригодности мужчины к военной службе и скором возвращении домой. Позже выяснилось, что он был направлен в Нежинский ТЦК и прикомандирован к воинской части. Связь с ним прервалась 30 июня, а 2 июля родным сообщили о его самовольном уходе из части.
Тело погибшего обнаружили 18 июля в одном нижнем белье, без видимых телесных повреждений. Спустя несколько дней его похоронили как неизвестного. Мобильный телефон мужчины нашли 5 июля и передали супруге 9 июля, не изъяв в качестве вещественного доказательства. В настоящее время проводится ДНК-тест, семья обратилась в Государственное бюро расследований.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния из-за принудительной мобилизации.
В июне сотрудники военкомата порвали документы об инвалидности у жителя Константиновки для отправки на фронт.
В прошлом году возле учебного центра нашли тело пропавшего украинского призывника без одежды и обуви.
Представитель МИД Ирана Багаи: Украина отказалась воевать на стороне США
В частности, по словам Багаи, речь идет о звонках из Британии, Болгарии и с Украины, передает РБК.
«Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: «Нет, мы не будем частью войны против Ирана»», – заявил он Irib.
В МИД Ирана отметили, что страны региона имеют право защищать свою безопасность и стабильность. Тегеран, по словам Багаи, готов давать разъяснения друзьям и соседям по поводу последствий любой повторной агрессии или «любых авантюр» со стороны США.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за «любое преступление Америки» и любую военную агрессию против Ирана, особенно против инфраструктуры, неизбежно последуют ответные меры. Он добавил, что иранская сторона уже довела эту позицию до сведения других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Багаи заявил о вине западных стран, поддерживающих Киев, за удар украинских военных по иранскому торговому судну в Каспийском море.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после атаки на иранское судно.
Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Украину в новый конфликт на Ближнем Востоке на стороне союзников США.
«В городе Короче беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадали два человека, среди которых ребёнок», – говорится в сообщении оперативного штаба в «Максе».
Мужчина получил множественные ссадины лица, живота и спины. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода. Второго раненого, 16-летнего подростка с предварительным диагнозом «акубаротравма», везут на обследование в детскую областную клиническую больницу.
В результате атаки БПЛА повреждения получили здание, оборудование и четыре легковых автомобиля. Одна из машин загорелась, однако возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на детскую площадку в Валуйском округе один ребенок получил смертельные травмы, еще двое пострадали.
В результате ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Грайворонском округе Белгородской области пострадали четыре человека.
При обстреле ВСУ сельхозпредприятия в Белгородской области погибли три человека.
«За последние два месяца враг более чем вдвое нарастил число атак. К сожалению, гибнут мирные жители и дети. Мы делаем все, чтобы прилетов было как можно меньше. Большая работа ведется каждый день, непрерывно», – заявил Шуваев в «Максе».
Шуваев отметил, что расчеты FPV-ПВО отряда БПЛА и батальона противодействия беспилотным системам бригады «БАРС-Белгород» только за период с 1 по 2 августа сбили 54 вражеских дрона.
Среди них были разведывательный БПЛА «Гор», два барражирующих боеприпаса Sith-X, 33 ударных БПЛА «Майя», два разведывательных БПЛА «Лелека-100», один разведывательный БПЛА «Галка», один разведывательный дрон Fly-Eye, три ударных FPV-дрона и два барражирующих боеприпаса RAM 2X.
Кроме того, были уничтожены две «Бабы-яги», два ударных БПЛА «Блискавка», один разведывательный БПЛА «Домаха», один разведывательный БПЛА «Сокол», один ударный БПЛА R-15, один ударный БПЛА Backfire и один ударный БПЛА «Дартс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нарастили количество ударов беспилотников по Белгородской области в июле.
В селе Принцевка Белгородской области при ударе украинского беспилотника по детской площадке погиб ребенок.