Бывший судья из Киева открыл стрельбу из-за замечания о музыке на русском языке

Tекст: Дарья Григоренко

Киевская городская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против бывшего судьи Шевченковского районного суда, передает РИА Новости.

«Установлено, что в начале мая мужчине, который на тот момент был действующим судьей Шевченковского районного суда города Киева, сделали замечания по поводу того, что вечером в машине возле детской площадки он громко слушал российскую музыку», – говорится в сообщении ведомства.

В ответ на претензии мужчина начал ругаться матом, вышел из автомобиля и спровоцировал конфликт. Затем он достал огнестрельное оружие и направил его на прохожих. Один из свидетелей попытался обезоружить нарушителя, повалив его на землю, однако бывший судья успел трижды выстрелить в воздух.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Решается вопрос о мере пресечения, следственные действия продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Одесской области неизвестные жестоко избили мужчину из-за просьбы выключить русскую песню.

В мае жительница Киева открыла стрельбу по соседу после замечания о шуме.

В прошлом году другой киевлянин набросился с кулаками на отдыхающих в беседке женщин за прослушивание русскоязычных композиций.