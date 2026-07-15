Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
Бывший судья из Киева открыл стрельбу из-за замечания о музыке на русском языке
В Киеве бывший судья устроил стрельбу после того, как прохожие сделали ему замечание из-за громко игравшей в автомобиле музыки на русском языке, сообщает киевская городская прокуратура.
Киевская городская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против бывшего судьи Шевченковского районного суда, передает РИА Новости.
«Установлено, что в начале мая мужчине, который на тот момент был действующим судьей Шевченковского районного суда города Киева, сделали замечания по поводу того, что вечером в машине возле детской площадки он громко слушал российскую музыку», – говорится в сообщении ведомства.
В ответ на претензии мужчина начал ругаться матом, вышел из автомобиля и спровоцировал конфликт. Затем он достал огнестрельное оружие и направил его на прохожих. Один из свидетелей попытался обезоружить нарушителя, повалив его на землю, однако бывший судья успел трижды выстрелить в воздух.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Решается вопрос о мере пресечения, следственные действия продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Одесской области неизвестные жестоко избили мужчину из-за просьбы выключить русскую песню.
В мае жительница Киева открыла стрельбу по соседу после замечания о шуме.
В прошлом году другой киевлянин набросился с кулаками на отдыхающих в беседке женщин за прослушивание русскоязычных композиций.