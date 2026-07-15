Завербованный подросток сжег полицейский автомобиль под Петербургом

Силовики задержали подростка за поджог автомобиля полиции во Всеволожске

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правоохранители возбудили уголовное дело о террористическом акте в отношении несовершеннолетнего жителя Алтайского края. Накануне подозреваемый устроил пожар на парковке у здания управления МВД во Всеволожске, передает ТАСС.

«14 июля около 02:50 на территории отдела полиции во Всеволожске был подожжен служебный автомобиль. Неустановленное лицо проникло на охраняемую территорию через забор и совершило поджог. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками центра «Э» ГУ МВД России совместно с оперативниками уголовного розыска Всеволожского района в одной из гостиниц в Петербурге был задержан 17-летний житель Алтайского края», – сообщили в ведомстве.

На допросе юноша рассказал, что получал инструкции от анонимных кураторов в мессенджере. С июня 2026 года фигурант выполнял их поручения в разных городах страны. Сейчас он полностью признал вину и находится в изоляторе временного содержания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет предупредил о росте случаев вовлечения подростков в преступную деятельность через мессенджеры.

В начале июля полицейские задержали 16-летнюю москвичку за поджог автозаправочной станции по указке телефонных мошенников. Весной другая обманутая злоумышленниками школьница устроила пожар на закрытой стоянке транспортной полиции в Чувашии.