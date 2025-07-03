Президент Южной Кореи высказался за улучшении отношений с Россией и КНР

Tекст: Ирма Каплан

«Мы будем защищать народ и мир с помощью прочного военного союза с США, тесного сотрудничества между Республикой Корея, США и Японией, с помощью прагматичной дипломатии национальных интересов на основе скорейшего улучшения отношений с Китаем и Россией», – приводит ТАСС слова президента республики в ходе пресс-конференции.

Ли Чжэ Мен выразил приверженность к мирному сосуществованию на Корейском полуострове и восстановлению межкорейского диалога, не теряя бдительности и оставаясь готовыми к провокациям».

По его словам, армия Республики Корея – пятая по мощи в мире.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ким Мун Су признал поражение на выборах и поздравил Ли Чжэ Мена с победой.

В декабре 2024 года парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту страны Юн Сок Елю. Досрочные выборы в Республике Корея были назначены на 3 июня после объявления 4 апреля окончательного импичмента Юн Сок Елю в связи с введением военного положения в стране 3-4 декабря прошлого года.