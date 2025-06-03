Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.15 комментариев
Кандидат от правящей партии признал поражение на выборах президента Южной Кореи
Кандидат от правящей партии признал поражение на президентских выборах в Южной Корее
Консервативный кандидат Ким Мун Су поздравил Ли Чжэ Мена с победой после оглашения предварительных итогов голосования.
Кандидат от правящей партии «Гражданская сила» Ким Мун Су признал поражение на президентских выборах в Южной Корее, сообщает ТАСС.
Об этом политик заявил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал YTN. «Со смирением принимаю выбор народа. Поздравляю кандидата Ли Чжэ Мена, избранного президентом», – отметил Ким Мун Су.
Ли Чжэ Мен представлял оппозиционную Демократическую партию «Тобуро». По предварительным данным, после обработки 87% бюллетеней за Ли Чжэ Мена отдали голоса 48,3% граждан, а Ким Мун Су поддержали 42,7% избирателей.
В общей сложности было обработано 30,7 млн бюллетеней. В ходе кампании Ли Чжэ Мен заявлял о необходимости поддерживать добрососедские отношения с КНР и Россией, отмечая важность союза с США для внешней политики страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Южной Корее стартовало основное голосование на досрочных президентских выборах. Ли Чжэ Мен опережает соперника от правящей партии с поддержкой 51,7% избирателей.