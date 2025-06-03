Если исключить излишние требования, оказывается, что в качестве боевой воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – Ту-214 и МС-21.15 комментариев
Началось основное голосование на выборах президента Южной Кореи
В Южной Корее стартовало основное голосование на досрочных президентских выборах, сообщают информационные агентства.
Участки открылись в 6.00 и закроются в 20.00 (0.00 – 14.00 мск). Избирателям разрешено голосовать только на закрепленных за ними участках, открыто более 14 тыс. участков, передает РИА «Новости».
В конце апреля прошло досрочное голосование, тогда проголосовали 34,74% избирателей, что не превысило рекорд предыдущих выборов в 2022 году, но показатель стал вторым по величине в истории страны для досрочных выборов.
Среди фаворитов на пост главы государства называют Ли Чжэ Мена от «Объединенной демократической партии», выступающего за реформы и диалог с КНДР, и Ким Мун Су от партии «Гражданская сила», который делает ставку на жесткую политику по отношению к КНДР и экономическую дерегуляцию. Оба кандидата отмечали важность союза с США.
В числе других претендентов – Ли Джун Сок от «Партии реформ», Квон Ен Гук от «Демократической рабочей партии» и независимый Сон Джи Хо. Еще двое изначально заявленных участников (Хван Ге Ан и Ку Чжу Ва) снялись с выборов, их фамилии останутся в бюллетенях с соответствующей пометкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су покинул пост исполняющего обязанности президента в преддверии выборов главы государства. В декабре парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту страны Юн Сок Елю. Досрочные выборы в Республике Корея были назначены на 3 июня после объявления 4 апреля окончательного импичмента Юн Сок Елю в связи с введением военного положения в стране 3-4 декабря прошлого года.