Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю

Tекст: Мария Иванова

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля, передает РИА «Новости». За отрешение главы государства от должности проголосовали 204 депутата, против – 85. Временно исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хан Док Су.

Оппозиционные партии обвинили президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий. Они утверждают, что Юн Сок Ёль ввел военное положение без должных оснований и с нарушениями законодательства. Кроме того, президенту вменяется нарушение конституционных принципов народовластия и разделения властей.

В проекте резолюции об импичменте указано, что армия и полиция по указанию президента пытались арестовать депутатов Национального собрания. Также они захватывали Центральную избирательную комиссию, изымали мобильные телефоны чиновников и блокировали частные социологические службы оппозиционных активистов.

Теперь вопрос об отрешении президента от должности будет рассматривать Конституционный суд. На это у суда есть 180 дней.

Напомним, что Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в ночь на 4 декабря «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

После попытки силового давления на парламент депутатам удалось принять резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позже Юн Сок Ёль извинился за свои действия и заявил, что не станет избегать политической и юридической ответственности. Оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны, министра внутренних дел и других участников событий.

Ранее президент Республики Корея Юн Сок Ель обратился к стране и заявил, что справится с импичментом.

На этой неделе парламент Южной Кореи одобрил проведение специального расследования в отношении первой леди Ким Гон Хи.

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен пытался покончить с собой в следственном изоляторе, но его жизнь удалось спасти.