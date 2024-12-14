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Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту страны Юн Сок Елю, за отставку которого проголосовали 204 депутата.
Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президента Юн Сок Ёля, передает РИА «Новости». За отрешение главы государства от должности проголосовали 204 депутата, против – 85. Временно исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хан Док Су.
Оппозиционные партии обвинили президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий. Они утверждают, что Юн Сок Ёль ввел военное положение без должных оснований и с нарушениями законодательства. Кроме того, президенту вменяется нарушение конституционных принципов народовластия и разделения властей.
В проекте резолюции об импичменте указано, что армия и полиция по указанию президента пытались арестовать депутатов Национального собрания. Также они захватывали Центральную избирательную комиссию, изымали мобильные телефоны чиновников и блокировали частные социологические службы оппозиционных активистов.
Теперь вопрос об отрешении президента от должности будет рассматривать Конституционный суд. На это у суда есть 180 дней.
Напомним, что Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в ночь на 4 декабря «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».
После попытки силового давления на парламент депутатам удалось принять резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позже Юн Сок Ёль извинился за свои действия и заявил, что не станет избегать политической и юридической ответственности. Оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны, министра внутренних дел и других участников событий.
Ранее президент Республики Корея Юн Сок Ель обратился к стране и заявил, что справится с импичментом.
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