  • Новость часаЗахарова сравнила захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры с возращением Вия
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пашинян ломает хребет главной идее всех армян
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    Зеленский озвучил условие «доверия» Трампу
    США перестали платить взносы в ВТО
    В Белом доме отреагировали на предложение Путина о внешнем управлении Украиной
    Путин указал на роль Европы в готовности Киева воевать «до последнего украинца»
    Киев: Перемирие в Черном море не касается военных кораблей
    Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул
    Бербок предложила ЕС ввести сбор за обновления iPhone
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    2 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    12 комментариев
    28 марта 2025, 09:51 • Новости дня

    The Korea Times: Hyundai, LG и Samsung изучат возвращение в Россию

    The Korea Times: Hyundai, LG и Samsung изучают возможность возвращения в Россию

    The Korea Times: Hyundai, LG и Samsung изучат возвращение в Россию
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Южнокорейские компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возобновления бизнеса в России, что связано с потенциальным перемирием между Украиной и Россией.

    Южнокорейские бизнес-гиганты, такие как Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, изучают возможности возврата на российский рынок, пишет The Korea Times. Компании активизировали обсуждения на фоне возможного перемирия между Украиной и Россией. «Крупные корейские компании ускоряют свои технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России», – говорится в материале.

    Российский рынок и его стратегическое положение как хаба, соединяющего Центральную Азию и Европу, имеют критическое значение для корейского бизнеса. LG Electronics уже частично возобновила работу на своем московском заводе по производству электронных приборов.

    Также HD Hyundai Electric планирует участие в российской выставке «Электро-2025» через местного дистрибьютора, а Hyundai Motor Group изучает условия на российском рынке после завершения конфликта.

    Помимо основной компании, дочерние фирмы Hyundai, такие как Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel, также рассматривают возможность расширения своей деятельности в России, о чем свидетельствует размещение вакансий. Samsung Electronics, в свою очередь, анализирует возможность повторного запуска своего бизнеса в стране.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что мировые компании показывают значительный интерес к возвращению на российский рынок, что подчеркивает восстановление доверия и раскрытие новых возможностей на одном из крупнейших мировых рынков.

    Ранее итальянская компания Ariston заявила о возобновлении своей деятельности на российском рынке.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться.

    27 марта 2025, 14:50 • Новости дня
    Возросло число погибших в затонувшем батискафе с россиянами в Египте
    Возросло число погибших в затонувшем батискафе с россиянами в Египте
    @ sindbadclub.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в затонувшем у побережья Красного моря батискафе увеличилось до шести, пишет SkyNews.

    Как сообщает NBC News со ссылкой на российское посольство в Каире, среди погибших в результате затопления туристической подлодки Sindbad у берегов Египта оказались четыре россиянина, пишет SkyNews. Подлодка затонула в 1 км от берега неподалеку от Хургады, на борту находилось 45 пассажиров, включая детей.

    Российское посольство подтвердило NBC, что большинство пассажиров были спасены и доставлены в отели и больницы Хургады, их состояние здоровья не вызывает опасений.

    Группа туристов отправилась на морскую экскурсию к коралловым рифам Хургады. В ответ на происшествие были мобилизованы служба безопасности и экстренные службы, включая 21 карету скорой помощи, передает издание Al-Masry Al-Youm.

    Подлодка Sindbad уже несколько лет осуществляла туристические поездки в этом районе. По информации египетских властей, туристы разных национальностей находились на борту.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре российских туриста погибли в результате аварии прогулочного батискафа у берегов египетской Хургады.

    Коментарии (6)
    27 марта 2025, 10:37 • Новости дня
    Зеленский заявил о своем «конкурентном преимуществе» над Путиным
    Зеленский заявил о своем «конкурентном преимуществе» над Путиным
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой возраст «конкурентным преимуществом» перед президентом России Владимиром Путиным и предложил делать на него ставки, сообщает France Televisions.

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France Televisions высказал мнение, что его возраст является конкурентным преимуществом по сравнению с президентом России Владимиром Путиным, передает «Царьград».

    «Я младше Путина, делайте ставки на меня. Мои перспективы лучше», – заявил он.

    Он также выразил уверенность в том, что Владимир Путин якобы боится «потерять свою силу».

    В интервью Зеленский отметил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом не настолько близки, чтобы точно знать о характере отношений Трампа с Путиным.

    Ранее Владимир Зеленский заявил французской газете Figaro, что ненависть к русским помогает ему «держаться» во время конфликта.

    Также сообщалось, что Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Коментарии (43)
    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

    Коментарии (3)
    27 марта 2025, 18:52 • Новости дня
    Париж и Лондон решили отправить военные группы на Украину
    Париж и Лондон решили отправить военные группы на Украину
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Франция и Британия отправят на Украину группу для разработки будущего формата подготовки украинских военных.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа и Лондона направить совместную группу военных специалистов на Украину для проработки формата подготовки вооруженных сил этой страны. Это заявление прозвучало на пресс-конференции в Париже после саммита, посвященного вопросам Украины, передает ТАСС.

    Макрон отметил, что французско-британская команда будет направлена на Украину в ближайшие несколько дней. Он подчеркнул, что этот шаг согласован с премьер-министром Великобритании и получил мандат от глав генштабов обеих стран.

    По словам президента Франции, предстоящее сотрудничество будет осуществляться в тесной координации с украинской стороной. Основной задачей отправленной группы станет определение формата, в котором украинская армия будет функционировать в будущем.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.

    Коментарии (37)
    27 марта 2025, 10:31 • Новости дня
    Гуцул попросила у Путина помощи в освобождении

    Задержанная в Кишиневе Гуцул призвала Путина помочь с освобождением

    Гуцул попросила у Путина помощи в освобождении
    @ Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава гагаузской автономии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать дипломатические механизмы для давления на молдавские власти с целью ее освобождения.

    Задержанная в Кишиневе Евгения Гуцул, глава гагаузской автономии Молдавии, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения. В своем заявлении в Telegram Гуцул подчеркнула: «Мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения».

    Гуцул считает предъявленные ей обвинения политически мотивированными. По ее мнению, задержание стало частью масштабной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению гагаузской автономии и ее правового статуса, закрепленного Конституцией страны. Она также выразила надежду на поддержку Владимира Путина в вопросе особого статуса Гагаузии в составе Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана в Молдавии на 72 часа из-за новых обстоятельств в уголовном деле. В Кремле прокомментировали задержание Гуцул, заявив о неприкрытом давлении властей Молдавии на политических конкурентов Майи Санду. В МИД России заявили о давлении на Гуцул перед выборами в Молдавии.

    Коментарии (27)
    27 марта 2025, 20:14 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Планы США по присоединению Гренландии являются серьезными, а считать их экстравагантными является ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на заседании международного форума «Арктика – территория диалога».

    По словам Путина, планы США о присоединении Гренландии только на первый взгляд могут кого-то удивить: «Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного». Слова главы государства приводит официальный сайт президента.

    Президент напомнил, что такие планы у Соединенных Штатов Америки проявились еще в 60-е годы XIX века: «Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

    «Кстати, напомню, что в 1868 году в американских газетах высмеивали покупку Аляски: она называлась «безумием», «ледяным ящиком» и «садом белых медведей Эндрю Джонсона» – тогдашнего президента Соединенных Штатов. Поэтому предложение по Гренландии провалилось», – объяснил глава государства. Но сегодня приобретение Аляски, отметил Путин, наверняка оценивается в самих США совсем иначе, как деятельность президента Джонсона.

    «Поэтому ничего удивительного в том, что происходит сегодня, нет. Тем более что эта история началась только тогда, а она продолжалась и дальше. В 1910 году, например, была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. В результате Гренландия отошла бы Соединенным Штатам, но сделка сорвалась тогда», – сказал президент.

    Он также напомнил, как во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от захвата нацистами, а после окончания войны Штаты предложили Дании выкупить остров.

    «Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», – подчеркнул Путин.

    «Что касается Гренландии, это вопрос, который касается двух конкретных государств, к нам он не имеет никакого отношения. Но при этом нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом всё чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих «новобранцев» – Финляндии и Швеции», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике.

    Коментарии (6)
    27 марта 2025, 13:14 • Новости дня
    На Украине раскрыли новые условия сделки с США по ископаемым
    На Украине раскрыли новые условия сделки с США по ископаемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проект нового соглашения Соединенных Штатов и Украины формируется не в пользу Киева, в него включили все ископаемые, в том числе нефть и газ, сообщил депутат Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк.

    Проект соглашения пока не окончателен, но он не в пользу киевского режима, сообщил парламентарий, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что в сделку входят все ископаемые, включая нефть и газ, действующие и еще не открытые месторождения по всей украинской территории.

    Эту добычу планируется вести с помощью государственных и частных компаний. У американской стороны остается «право первой ночи» на все новые инфраструктурные проекты и право вето на продажу ресурсов другим государствам.

    Средства из фонда выводятся сразу за границу.

    Взнос со стороны США – это уже оказанная с 2022 года помощь киевскому режиму, указал депутат.

    Соединенные Штаты по своей воле могут первыми получать прибыль, Украина же будет получать прибыль после. Действие соглашения не ограничено по времени. Изменения в него предполагается вносить только с разрешения американцев.

    Также в сделку не включены гарантии безопасности.

    Ранее американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что подписание редкоземельной сделки между США и Украиной может произойти уже на следующей неделе.

    Коментарии (23)
    28 марта 2025, 00:30 • Новости дня
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    Путин пообещал «добить» украинскую армию
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию, заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с моряками АПЛ «Архангельск».

    «Я еще совсем недавно говорил: «Мы их дожмем». Есть основания полагать, что мы их добьем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин подчеркнул, что «по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой».

    Президент заявил, что украинский конфликт «сложный и требует тщательного обсуждения и подхода». Россия, по его словам, выступает за то, чтобы решать «вопросы мирными средствами», но «при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации». Россия «приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами», сказал Путин. «Только не за наш счет», – добавил он, улыбнувшись.

    «Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале спецоперации», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин отметил, что ЛНР «освобождена на 99% территории», также освобождено более 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, российские войска «идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день». Стратегическая инициатива полностью находится в руках российских войск, заявил он.

    Президент подчеркнул, что Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине, старт им дал госпереворот в 2014 году, поддержанный Западом. «И после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины», – заявил он. Жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду в прямом смысле этого слова, а западные кураторы Киева предпочитали не замечать положение людей в Донбассе, сказал Путин.

    «Мы вынуждены были взять под защиту Крым и крымчан, севастопольцев. И очень долго и настойчиво добивались решения мирными средствами вопросов, связанных с Донбассом и Луганском», – заявил он.

    России пришлось «предпринять попытку уже вооруженными средствами прекратить ту войну, которая была начата в 2014 году, не мы ее начинали», сказал Путин.

    Как подчеркнул президент России, Москва на протяжении восьми лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию, даже после перехода конфликта на Украине в горячую фазу в 2022 году российская сторона «предлагала решить все вопросы мирным путем».

    На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации. Украина даже парафировала стамбульский договор, то есть Киев тогда все устраивало, указал президент.

    Напомним, Путин также в качестве одного из вариантов предложил перевести Украину под внешнее управление ООН. Он отметил, что экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии.

    Коментарии (13)
    27 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Журналист рассказал о тяжелом состоянии гонщика Шумахера
    Журналист рассказал о тяжелом состоянии гонщика Шумахера
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многократный чемпион «Формулы-1» из Германии Михаэль Шумахер не способен вербально объясняться, сообщил журналист Феликс Горнер, близкий к семье атлета.

    Горнер заявил, что ситуация со здоровьем у Шумахера «очень печальная», спортсмен полностью зависит от опекунов, передает РИА «Новости».

    В октябре 2024 года Шумахер впервые с 2013 года появился на публике. Он посетил свадьбу своей дочери Джины-Марии на Мальорке.

    Коментарии (6)
    27 марта 2025, 10:27 • Новости дня
    Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине
    Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны, передает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на французского чиновника.

    Европейские военные командиры обсуждают различные варианты развертывания своих сил на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Ассошиэйтед Пресс». Франция предлагает разместить значительные силы в центре Украины вдоль реки Днепр, чтобы они находились подальше от линий фронта.

    Целью этого развертывания является содействие урегулированию конфликта на Украине. Варианты размещения войск обсуждаются военными стратегами и включают также запад Украины и соседние страны.

    В четверг в Париже пройдет саммит «коалиции желающих», на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, включая возможность размещения «миротворцев». Европейские страны стремятся найти консенсус по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон планировал требовать от России обязательств по Украине через посредничество США. Британия оценила планы лидера Лейбористской партии Кира Стармера по вопросу Украины как политический театр. Запад предлагал отправить на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки.

    Коментарии (33)
    28 марта 2025, 00:49 • Новости дня
    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН

    Путин предложил ввести на Украине внешнее управление ООН для организации выборов

    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Можно было бы обсудить введение внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов, заявил президент России Владимир Путин.

    «Такая практика есть», – сказал Путин, указав на прецеденты внешнего управления под эгидой ООН в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.

    Он отметил, что «в принципе, конечно можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», передает ТАСС.

    Путин считает, что это позволит «провести там демократические выборы». В результате на Украине появится «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым будут возможны «переговоры о мирном договоре», сказал президент. Это правительство сможет «подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

    Путин уточнил, что это «только один из вариантов», передает РИА «Новости».

    Путин также указал, что нелегитимность Владимира Зеленского как президента Украины ведет к тому, что и украинские «гражданские органы власти не являются законными», поскольку региональные органы власти назначаются президентом.

    Путин подчеркнул, что на Украине есть «проблема, о которой говорят, но вскользь». Как пояснил президент, «очень большое влияние в стране с самого начала, после развала Советского Союза на Украине имеют так называемые «нацики», как их в самой Украине называют, националисты, люди неонацистских взглядов».

    В условиях «фактической нелегитимности» украинской власти неонацистские формирования получают дополнительное оружие и рекрутируют в свои ряды новых людей, отметил Путин. Он заявил, что нацбатальоны на Украине планируют усилить, они ставят под ружье других, навязывая свои взгляды. Усиление неонацистских формирований на Украине может привести власть к ним в руки, заявил президент России.

    Напомним, Путин заявил, что российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию. Россия «приветствует разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами», сказал Путин. «Только не за наш счет», – добавил он.

    Коментарии (14)
    27 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок

    Итальянская компания Ariston объявила о возвращении на российский рынок

    Итальянская Ariston объявила о возвращении на российский рынок
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянская компания Ariston, принадлежащая концерну Indesit Company, заявила о возобновлении своей деятельности на российском рынке, заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони.

    Мерлони заявил, что компания довольна решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего их российской дочерней компании. передает РИА «Новости».

    «Мы намерены возобновить деятельность с российским руководством», – говорится в сообщении предприятия.

    Ariston – часть итальянского концерна Indesit Company, производящего крупную бытовую технику, такую как водонагреватели и вытяжки.

    На ваш взгляд
    Ariston объявила о своем возвращении в Россию. Каких ушедших зарубежных производителей вам не хватает?









    Результаты

    Ранее президент России Владимир Путин отменил передачу «дочки» итальянской компании Ariston под управление структуре «Газпрома».

    До этого Путин подписал указ о передаче 100% долей компании в апреле 2024 года.

    Коментарии (4)
    27 марта 2025, 15:36 • Новости дня
    Названа первая вооруженная ракетами «Циркон» атомная подлодка

    АПЛ «Пермь» решили сделать первым штатным носителем ракеты «Циркон»

    Названа первая вооруженная ракетами «Циркон» атомная подлодка
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атомная подводная лодка «Пермь» станет первой в своем проекте, несущей гиперзвуковую ракету «Циркон», об этом говорится в материалах к поездке президента России Владимира Путина в Мурманск.

    Многоцелевая атомная подводная лодка модернизированного проекта 885М «Пермь», построенная на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш», станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает ТАСС со ссылкой на материалы.

    Эта подлодка конструктивно отличается от своих предшественников. «Пермь» – шестой корабль семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведет «Севмаш».

    Также в материалах сообщается, что экипаж атомного подводного крейсера «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» завершил цикл базовой подготовки и готов к выполнению задач в море.

    В конце января 2025 года крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Эта подлодка была заложена 19 марта 2015 года.

    Судостроительное предприятие «Севмаш» заявляло о проведении испытаний АПЛ «Архангельск» с опережением графика.

    Коментарии (0)
    27 марта 2025, 20:02 • Новости дня
    Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины
    Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины
    @ Tang Ji/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта, заявил французский президент Эммануэль Макрон по итогам прошедшего в Париже саммита «коалиции желающих» по вопросу предоставления «гарантий безопасности» для Украины.

    Макрон заявил о планах разместить французских и британских военных в стратегически важных местах на Украине. Эти силы поддержки, по его словам, не будут миротворческими и не заменят украинские вооруженные силы на линии фронта. Размещение будет осуществлено в стратегически важных точках, которые Франция и Британия определят совместно с украинскими властями, сообщает ТАСС.

    Макрон подчеркнул, что эти силы не будут заменять украинских военных, а их присутствие будет носить сдерживающий характер. «Они не будут представлять собой миротворческие силы и не заменят военных на линии соприкосновения», – заявил он, добавив, что решение о размещении будет приниматься совместно с украинскими партнерами.

    Эти меры рассматриваются как часть предоставления гарантий безопасности для Украины, обсуждаемая в рамках саммита, прошедшего в Париже. Саммит «коалиции желающих» был посвящен обсуждению поддержки Украины и обеспечения ее безопасности в условиях продолжающегося конфликта в регионе.

    Ранее источники сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер решили вместо развертывания миротворцев на Украине сосредоточиться на воздушных и морских силах.

    Коментарии (23)
    27 марта 2025, 16:07 • Новости дня
    ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область

    Главком ВСУ объявил о переброске резервов в Сумскую область

    ВСУ начали перебрасывать резервы в Сумскую область
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Иванова

    Главком ВСУ Александр Сырский сообщил об увеличении интенсивности боевых действий в Сумской области и принятии мер по усилению резервов и пополнению боеприпасов.

    Сырский заявил о переброске резервов в Сумскую область на фоне интенсификации боевых действий в этом регионе, передает ТАСС.

    Сырский сообщил, что решение о перемещении резервов и пополнении боеприпасов было принято после его поездки в Сумскую область. Он подчеркнул, что усилия направлены на усиление оборонительных возможностей региона.

    Сырский подчеркнул, что в рамках этих мер будет произведено пополнение боеприпасов и дронов, что должно помочь в борьбе с интенсификацией боевых действий. Он также отметил важность своевременного реагирования на изменение обстановки на фронте.

    Ранее украинские власти объявили срочную эвакуацию из четырех населенных пунктов Сумской области, сообщили в военной администрации.

    Коментарии (2)
    27 марта 2025, 10:43 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин
    Умер заслуженный артист России Алексей Веселкин
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Алексей Веселкин, заслуженный артист России и известный теле- и радиоведущий, умер в возрасте 63 лет после продолжительной болезни, как подтвердил его сын.

    Заслуженный артист России Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет, сообщает ТАСС. В пресс-службе Российского академического молодежного театра подтвердили его смерть, заявив, что артист обладал удивительной творческой энергией, был колоритным, темпераментным человеком с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом.

    Сын актера, Алексей Веселкин, подтвердил агентству, что его отец ушел из жизни после продолжительной болезни. «Это правда. Вчера вечером [умер]. После продолжительной болезни», – сказал он, сопровождая информацию о смерти отца.


    Коментарии (2)
    Главное
    ВС России столкнулись с бойцами ССО ВСУ в центре Гуева Курской области
    Захарова сравнила захват Ближних пещер лавры в Киеве с возращением Вия
    УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего
    В США раскрыли планы Трампа по поставкам оружия Киеву
    США разработали три варианта проекта «Золотой купол»
    В Германии призвали вернуть золотой запас из США
    Hyundai, LG и Samsung задумались о возвращении в Россию

    Названа самая быстрорастущая отрасль в России

    Вклад ИТ-отрасли в российскую экономику удвоился за шесть лет, а к 2030 году может вырасти еще вдвое. При этом на рынке труда сложилась уникальная ситуация: дефицит ИТ-специалистов только усилился за последние годы, несмотря на растущие зарплаты. К столь бурному развитию ИТ-отрасль в России подтолкнули в том числе западные ограничения. И на пути ее дальнейшего роста стоят опять западные корпорации. Подробности

    Перейти в раздел

    Визит к Макрону стал для Зеленского сеансом саморазоблачения

    В ходе своего двухдневного визита во Францию и участия в саммите союзников Украины Владимир Зеленский держался весело и бодро. При этом он наговорил таких вещей, которые обойдутся ему и Украине дорого. Счет за эти разговоры придет не только из Москвы, но и из Вашингтона. Подробности

    Перейти в раздел

    «Как только тебя освободили, ты – русский». Почему школьный учитель стал штурмовиком

    «Мои ученики, вчерашние дети, недавно подписали контракт и тоже ушли на фронт». Житель поселка Еленовка под Донецком, ветеран СВО Евгений Рассоха рассказал газете ВЗГЛЯД, как из школьного учителя превратился в штурмовика и как опыт спецоперации сказывается на его жизни сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян ломает хребет главной идее всех армян

    «Карабахское движение... не должно продолжаться», заявил армянский премьер Никол Пашинян – и тем самым поставил под вопрос главную идею, объединявшую всех армян за последние сорок лет. О чем идет речь, почему перед нами самый принципиальный вопрос для армянского общества – и какие все это будет иметь последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Зеленский повеселел и расхамился

      Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

    • Переговоры России и США. Что нового?

      По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............