The Korea Times: Hyundai, LG и Samsung изучат возвращение в Россию

The Korea Times: Hyundai, LG и Samsung изучают возможность возвращения в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Южнокорейские бизнес-гиганты, такие как Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, изучают возможности возврата на российский рынок, пишет The Korea Times. Компании активизировали обсуждения на фоне возможного перемирия между Украиной и Россией. «Крупные корейские компании ускоряют свои технико-экономические обоснования возобновления бизнеса в России», – говорится в материале.

Российский рынок и его стратегическое положение как хаба, соединяющего Центральную Азию и Европу, имеют критическое значение для корейского бизнеса. LG Electronics уже частично возобновила работу на своем московском заводе по производству электронных приборов.

Также HD Hyundai Electric планирует участие в российской выставке «Электро-2025» через местного дистрибьютора, а Hyundai Motor Group изучает условия на российском рынке после завершения конфликта.

Помимо основной компании, дочерние фирмы Hyundai, такие как Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel, также рассматривают возможность расширения своей деятельности в России, о чем свидетельствует размещение вакансий. Samsung Electronics, в свою очередь, анализирует возможность повторного запуска своего бизнеса в стране.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что мировые компании показывают значительный интерес к возвращению на российский рынок, что подчеркивает восстановление доверия и раскрытие новых возможностей на одном из крупнейших мировых рынков.

Ранее итальянская компания Ariston заявила о возобновлении своей деятельности на российском рынке.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым будет разрешено вернуться на российский рынок.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться.