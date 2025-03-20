Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.0 комментариев
Медведев заявил, что ушедшим западным компаниям будет сложно вернуться в Россию
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.
По его словам, западные компании, покинувшие Россию, столкнутся с трудностями при попытке вернуться на российский рынок, передает ТАСС.
Медведев отметил, что Россия не выгоняла эти компании, а они ушли по собственному решению.
Зампред также напомнил о своих прошлогодних публикациях в соцсетях, в которых он предупреждал, что иностранным компаниям будет сложно вернуться.
Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.