Медведев заявил, что ушедшим западным компаниям будет сложно вернуться в Россию

Tекст: Александра Юдина

По его словам, западные компании, покинувшие Россию, столкнутся с трудностями при попытке вернуться на российский рынок, передает ТАСС.

Медведев отметил, что Россия не выгоняла эти компании, а они ушли по собственному решению.

Зампред также напомнил о своих прошлогодних публикациях в соцсетях, в которых он предупреждал, что иностранным компаниям будет сложно вернуться.

Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.