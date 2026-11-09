Путин встретился с главой Татарстана Миннихановым

Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Миннихановым в Москве

Tекст: Вера Басилая

Президент России провел рабочую встречу с руководителем Татарстана для обсуждения текущего положения дел в регионе, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на встрече планировался серьезный разговор по вопросам развития республики. В Кремле подчеркнули важность Татарстана, назвав регион одним из важнейших субъектов страны с высоким экономическим, промышленным и социальным потенциалом.

Путин и Минниханов регулярно проводят подобные беседы. Предыдущая встреча состоялась в июне, когда Казань принимала саммит Россия – АСЕАН. Российский лидер высоко оценил уровень организации этого мероприятия и назвал Татарстан одним из лидеров технологического развития государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минниханов обсудил с индонезийскими партнерами установление прямого авиасообщения.

Летом глава Татарстана сообщил о превышении объема торговли региона с Китаем отметки в 3 млрд долларов.

Напомним, Минниханов пообещал Путину решить проблему нехватки врачей.