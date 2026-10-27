Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.0 комментариев
Песков заявил об отсутствии решения об участии Путина в саммите G20
Песков: Решение о личном участии Путина в саммите G20 пока не принято
Решение о личном присутствии президента Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в США пока не принято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока решение не принято», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал о приглашении Путина на саммит G20 в Майами. Песков отмечал, что Россия благодарна за приглашение и проработает его.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что решение о поездке президента Владимира Путина на саммит G20 в Майами будет приниматься после завершения ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии принятого решения о личном участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами.
В среду президент России допустил возможность проведения переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином на полях ноябрьского форума в Шэньчжэне.