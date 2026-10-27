Песков заявил об отсутствии решения об участии Путина в саммите G20

Песков: Решение о личном участии Путина в саммите G20 пока не принято

Tекст: Вера Басилая

«Пока решение не принято», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал о приглашении Путина на саммит G20 в Майами. Песков отмечал, что Россия благодарна за приглашение и проработает его.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что решение о поездке президента Владимира Путина на саммит G20 в Майами будет приниматься после завершения ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии принятого решения о личном участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами.

В среду президент России допустил возможность проведения переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином на полях ноябрьского форума в Шэньчжэне.