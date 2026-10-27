Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.0 комментариев
В Киеве изменили маршруты автобусов и метро из-за перекрытия Южного моста
Движение поездов метро приостановили из-за перекрытия Южного моста
Власти Киева изменили схему движения автобусов и поездов метрополитена в связи с временным перекрытием поврежденного Южного моста через Днепр, сообщили в Киевской горадминистрации.
Власти Киева приняли решение пустить автобусные маршруты № 22 и 91 через Дарницкий мост для обеспечения перевозки пассажиров, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, движение поездов на зеленой ветке метрополитена между станциями «Осокорки» и «Красный хутор» приостановлено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны заявило о массированном ударе по Южному мосту и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры метрополитена в результате атаки.
В четверг СМИ сообщили о поражении Южного моста и остановке работы некоторых станций киевского метро.