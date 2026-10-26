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Беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области
Эксперт Рожин: Беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области
Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что беспилотники «Герань» поразили электрическую подстанцию в Черновицкой области Украины, что привело к отключениям света в регионе.
Российские беспилотные летательные аппараты «Герань» нанесли удар по критической инфраструктуре противника, поразив электрическую подстанцию на территории Черновицкой области. В результате успешной атаки в украинском регионе начались массовые отключения электроэнергии, сообщил Рожин в Max.
Кроме того, серьезные проблемы с подачей электричества по-прежнему сохраняются в Киеве. По словам эксперта, перебои в энергоснабжении украинской столицы стали следствием недавних точных прилетов по одной из местных подстанций.
Ранее российские войска нанесли удары по энергетике и портам Украины.
В субботу глава администрации Винницкой области Наталья Заболотная сообщила об аварийном отключении электричества из-за взрыва на объекте энергоснабжения.