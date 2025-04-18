Зеленский распорядился открыть центры военной подготовки гражданских во всех регионах

Tекст: Ирма Каплан

Правительство Украины постановило открыть во всех областях страны центры военной подготовки гражданских лиц, передает ТАСС. «В каждом регионе Украины откроются центры подготовки граждан к национальному сопротивлению», – сказано на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

Уточняется, что в рабочих сессиях по обсуждению данной инициативы участвовали представители минобороны, генштаба ВСУ, сил территориальной обороны, областных войсковых администрация, гражданских и волонтерских организаций.

Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук добавила в соцсети Facebook* (принадлежит к Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной), что центры предложат учебные планы и планы военподготовки, а ветераны станут обучать новобранцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, меньше пятисот мужчин в возрасте от 18 до 24 лет подписали контракт с ВСУ за два месяца, несмотря на введение контрактов для молодежи.

До этого замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса предложил ввести всеобщую воинскую обязанность на Украине, включая женщин, по примеру израильской армии.