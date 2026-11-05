Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Разведка Японии составила секретные досье на личную жизнь граждан
Kyodo: Разведка Японии тайно собирала данные о гражданах
Разведывательное подразделение Сухопутных сил самообороны Японии тайно собирало личные данные граждан, включая их убеждения и сексуальные предпочтения, сообщило агентство Kyodo.
Подразделение, базирующееся в лагере Асака в Токио, систематически собирало данные без раскрытия личностей своих сотрудников и составляло отчеты. Практика оправдывалась необходимостью понимать убеждения потенциальных сотрудников, передает Kyodo со ссылкой на бывших военнослужащих и другие источники.
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми ранее не признал существование отчета, заявив, что ведомство «не подтвердило никаких неправомерных действий».
Разведывательное подразделение было создано в 2007 году для сбора информации и создания местных сетей после трудностей, с которыми столкнулись Силы самообороны во время миссии в Ираке с 2003 по 2009 год. В его состав входят около 50 человек под командованием подполковника.
Сотрудники подразделения, работавшие в Африке и Юго-Восточной Азии, контактировали с владельцами ресторанов в Японии, выходцами из этих регионов, а также с японскими исследователями. Они собирали личную информацию по 41 пункту, включая физические данные, адреса, телефоны, место работы и финансовое положение, и заносили ее в отчет «Основные данные о личных источниках».
Отчет хранился в подразделении группой «контроля источников», но не считался официальным документом. Это может нарушать закон об управлении государственными архивами. Закон о защите личной информации запрещает административным органам получать данные обманным путем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр сельского хозяйства Японии Казуо Яна сообщил об отставке после обвинений в возможной скупке голосов.