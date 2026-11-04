По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Путин: Один из юных гостей назвал выставку в «Манеже» лучшим днем в жизни
Президент Владимир Путин на выставке «Христианская традиция. Наши дни» в Москве обратил внимание на реакцию мальчика по имени Миша, назвавшего этот день лучшим в своей жизни.
Глава государства посетил экспозицию в Центральном выставочном зале «Манеж» в сопровождении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который проводил экскурсию, передает РИА «Новости».
Вместе с Путиным на выставку пришли участники церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому – подопечные фонда «Защитники Отечества», кадеты, волонтеры и представители молодежных объединений.
«Миша говорит: «Это самый лучший день в моей жизни», – процитировал президент юного посетителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент посетил выставку «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».
Президент поставил свечку к иконе святых благоверных супругов князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.
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