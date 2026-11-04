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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США
    Американист: По США прокатилось «синее цунами»
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    Мерц выдвинул условие приглашения Путина на G20
    Путин: Россия обязательно достигнет поставленных целей
    Путин удивился участию мальчика в строительстве блиндажей в приграничье
    ВС России пошли в наступление фронтом в 30 км в Запорожской области
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    3 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 16:20 • Новости дня

    Еврокомиссия потребовала от Сербии ввести санкции против России

    Еврокомиссия увязала вступление Сербии в ЕС с санкциями против России

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия заявила об отсутствии у Сербии существенного прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и потребовала от нового правительства страны присоединиться к антироссийским санкциям.

    Еврокомиссия в ежегодном докладе по расширению указала на необходимость приведения внешней политики Сербии в соответствие с курсом сообщества, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили отсутствие существенного прогресса в переговорах о присоединении страны к организации. Уровень согласованности действий Белграда с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза остается низким из-за последовательного отказа присоединяться к ограничениям против Москвы. Подобный шаг уже сделали все остальные кандидаты на вступление, за исключением Турции.

    Успех дальнейших переговоров будет зависеть от способности нового сербского правительства преодолеть эти тенденции и продемонстрировать недвусмысленное следование европейским ценностям. Согласно правилам, государство-кандидат обязано полностью интегрировать в свое законодательство нормы Евросоюза и поддерживать все общие внешнеполитические решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представитель победившей на выборах в Сербии партии «Студенческий список» Йово Бакич заявил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В прошлом месяце бывший президент Сербии Александр Вучич сообщил о требовании Евросоюза к Белграду ввести ограничительные меры против Москвы до присоединения к сообществу.

    В сентябре главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович назвал поддержку антироссийских ограничений поражением для сербского народа.

    3 ноября 2026, 18:49 • Новости дня
    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС

    Пашинян допустил подачу заявки на вступление в ЕС в 2027 или в 2028 году

    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности официальной подачи Ереваном заявки на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году.

    Армения планирует официально запросить членство в Евросоюзе в ближайшие годы, передает ТАСС. «Не знаю, насколько это реалистично в этом году, но в следующем году это может быть реалистичным, в 2028 году это может быть реалистично», – сказал Пашинян в интервью телеканалу Euronews в рамках саммита по расширению ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил о начале пересмотра Пашиняном позиций по вопросу вступления республики в Европейский союз.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в невыполнении Брюсселем обещаний перед армянским правительством относительно евроинтеграции.

    В начале осени Пашинян сообщил об отказе Еревана от проведения референдума о членстве в объединении.

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    4 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear

    МИД предупредил о незаконности вывода активов ЦБ из Euroclear

    МИД счел нарушением права планы переместить активы России из Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что попытки Запада переместить российские резервы из депозитария Euroclear в общеевропейские структуры станут нарушением международного права.

    «Легального способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует», – заявил Биричевский РИА «Новости».

    По его словам, любые перемещения средств из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права.

    Дипломат подчеркнул, что попытки оправдать подобные действия псевдоправовыми формулами несостоятельны и юридически ничтожны.

    Ранее в Службе внешней разведки России сообщили об обсуждении в Евросоюзе предложений по созданию новой структуры для вывода российских активов из бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. В ведомстве отметили опасения евробюрократов относительно невозможности бесконечно финансировать киевский режим без конфискации средств.

    В ЕС заморожены более 210 млрд евро активов российского Центробанка. Москва неоднократно называла эти действия незаконными, а глава МИД Сергей Лавров обещал ответные меры в случае конфискации средств Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Euroclear отчитался о хранении на своем балансе 204 млрд евро попавших под санкции российских активов. В октябре премьер Бельгии де Вевер заявил, что ЕС потерял интерес к активам России.

    В августе западные политики разработали план передачи заблокированных российских средств в новую структуру Евросоюза для финансирования нужд Киева.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 18:14 • Новости дня
    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат

    Postimees: В Эстонии мужчину оштрафовали на 160 евро за антифашистский плакат

    Жителя Эстонии оштрафовали на 160 евро за советский антифашистский плакат
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонская полиция выписала местному жителю штраф на 160 евро за размещение на стене частного дома советского агитационного плаката 1941 года с надписью «Смерть фашистской гадине».

    Советский плакат за авторством художника Алексея Кокорекина появился в августе на стене частного дома в эстонской деревне Вяэна-Йыэсуу. Изображение было хорошо видно с улицы и вызвало замешательство среди местных жителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Postimees.

    Изначально правоохранительные органы возбудили дело по статье о разжигании розни, однако спустя два месяца переквалифицировали его в нарушение общественного порядка. Мужчина осознал свою ошибку и раскаялся в содеянном.

    Сам антифашистский плакат был передан полиции и подлежит уничтожению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эстонский суд отменил штраф местному жителю за ношение шорт с надписью Russia.

    До этого суд оштрафовал пожилого жителя Кохтла-Ярве на тысячу евро за публикацию видео с георгиевской лентой.

    Ранее эстонские пограничники изъяли аналогичные символы у граждан США и Германии при досмотре личных вещей на въезде в страну.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    4 ноября 2026, 08:10 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз

    Politico: Брюссель отделил вступление Украины в Евросоюз от заявки Молдавии

    Еврокомиссия подготовила осторожный план вступления Украины в Евросоюз
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу, который предусматривает сокращенные целевые показатели прогресса к 2027 году и отделяет украинскую заявку от молдавской.

    Брюссель планирует внедрить осторожный подход к евроинтеграции Киева из-за невозможности завершить предварительные переговоры по ряду направлений, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В новой дорожной карте Еврокомиссии не содержится обязательств относительно возможной даты полноценного членства Украины. Документ требует от Киева ускорить темпы реформ в области верховенства права. Для открытия новых переговорных кластеров эти требования должны быть выполнены в первой половине 2027 года.

    В Брюсселе подчеркивают растущее расхождение в успехах евроинтеграции Украины и Молдавии. К 2027 году Евросоюз рассчитывает завершить переговоры с Молдавией более чем в 20 областях, тогда как с Украиной – только в семи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз.

    В начале октября Молдавия создала план по окончанию подготовки к вступлению к 2028 году.

    Летом Будапешт отказался одобрить два переговорных кластера по вступлению Украины в ЕС.

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    4 ноября 2026, 11:57 • Новости дня
    В Ирландии предложили отправить руководство Польши в сумасшедший дом

    В Ирландии раскритиковали премьера Польши из-за заявлений о российской угрозе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирландский аналитик Филип Пилкингтон предложил поместить премьер-министра Польши Дональда Туска в сумасшедший дом из-за заявлений о российской угрозе.

    Эксперт выразил мнение, что все нынешнее руководство Польши необходимо поместить в психиатрическую клинику на фоне слов о подготовке провокаций со стороны Москвы, передает РИА «Новости».

    «К настоящему моменту должно стать очевидным, что Польша превратилась в параноидальное государство-бункер, заполненное истеричными и неуравновешенными лунатиками», – написал Пилкингтон в социальной сети.

    Аналитик добавил, что польские власти пытаются совершить конституционный переворот, находясь в собственном информационном пузыре. Пилкингтон подчеркнул необходимость смены руководства страны. Поводом для критики послужило поручение Туска нарастить присутствие войск на российской границе из-за замеченных там людей с фонариками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об усилении Варшавой мер безопасности на границе с Россией из-за обнаружения людей с фонариками.

    Туск также сообщил о направлении подразделений спецназа GROM к границе с Калининградской областью. Ранее главный комендант полиции Польши Марек Боронь объявил о начале спецоперации на границе под предлогом угрозы диверсий.

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    3 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума

    МЭА: Запасы газа в хранилищах Европы снизились до минимума с 2013 года

    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне с 2013 года, ставя под угрозу прохождение отопительного сезона, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

    На конец октября европейские хранилища газа были заполнены на 75% при минимально необходимых 80%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore, которая приводит данные доклада МЭА.

    Низкие запасы связаны с напряженной обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями в судоходстве. Дефицит привел к росту цен и может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.

    При нынешнем уровне закачки газа отопительный сезон оказался под угрозой. Во многих европейских странах запасы значительно ниже требований ЕС, однако Италия заявляет о заполнении своих хранилищ на 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале отопительного сезона страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник они не смогли заполнить хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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    3 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Сборные шести стран отказались играть с Россией на чемпионате мира по хоккею

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Первым об отказе играть с российской командой сообщил Финский хоккейный союз. Позднее к этому решению присоединились Норвегия, Швеция, Дания и Латвия. Все пять федераций уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) о своей позиции, сообщает «Лента.ру».

    Кроме того, генсекретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черны подтвердил, что страна выступает против возвращения россиян.

    «На следующей неделе исполком обсудит конкретные шаги в рамках отказа от проведения матчей с Россией. Впрочем, никому не стоит опасаться, что чешский хоккей может нарушить общую позицию других федераций или остаться в стороне», – заявил он.

    Отмечается, что речь идет не о полном бойкоте турнира, а об отказе от матчей исключительно со сборной России. Шведская сторона связала свое решение с продолжением спецоперации на Украине, а латвийская федерация заявила об опасениях за безопасность участников.

    Глава чешской федерации Алоис Гадамчик назвал возможное решение о допуске российских команд позорным и призвал противостоять ему, допустив присоединение Чехии к совместному демаршу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Чешский хоккейный союз заявил о намерении обсудить отказ от матчей против сборной России.

    В понедельник двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов сообщил о возможности активного противодействия со стороны скандинавских стран допуску россиян.

    В субботу председатель Федерации хоккея Швеции Андрес Ларссон допустил исключение сборной Украины из турнира для возвращения российской команды.

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    3 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали до тысячи долларов

    Цена газа на бирже в Европе упала до тысячи долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Биржевые цены на природный газ в Европе в ходе торгов во вторник рухнули почти до тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне консультаций Ирана и США.

    Снижение стоимости топлива произошло впервые с 21 октября на позитивном фоне относительно мирных консультаций Вашингтона и Тегерана, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных лондонской биржи ICE.

    Стоимость фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до 1004 долларов за тысячу кубометров, или 86,75 евро за мегаватт-час. Снижение в моменте превышало 9%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до 1010 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рост биржевых цен на газ в Европе замедлился до 1116 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник стоимость топлива опустилась до 1100 долларов на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

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    3 ноября 2026, 18:00 • Новости дня
    Президент Польши Навроцкий обвинил премьера Туска в конституционном кризисе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открывая заседание Совета национальной безопасности, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вся тяжесть ответственности за кризис вокруг Конституционного суда страны лежит на премьер-министре Дональде Туске.

    Глава государства подчеркнул вину председателя правительства за незаконные действия в отношении инстанций, передает РИА «Новости». «Один человек, присутствующий в этом зале, несет полную ответственность. Я улыбаюсь ему, хотя и не понимаю его действий, я не принимаю их и выступаю против них. Это господин премьер-министр Туск», – сказал Навроцкий.

    По словам польского лидера, действия руководителя кабмина являются не только преступлением против конституции, но и серьезной ошибкой, о которой сам премьер знает.

    Навроцкий пообещал не оставлять ситуацию без внимания. Он подчеркнул, что намерен использовать все имеющиеся полномочия и предоставленный обществом мандат для остановки попыток подорвать государственный порядок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич назвал премьер-министра республики Дональда Туска диктатором из-за ситуации вокруг Конституционного суда.

    В понедельник министр иностранных дел страны Радослав Сикорский обвинил главу государства в принуждении польских послов к отставке на фоне конституционного кризиса.

    Окружная прокуратура Варшавы получила ряд заявлений от обеих сторон политического конфликта из-за событий в суде и ночного визита туда Навроцкого.

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    3 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Федерация хоккея Латвии отказалась играть со сборной России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Федерация хоккея Латвии совместно с Финляндией, Норвегией и Данией приняла решение отказаться от матчей против национальной команды России на международных турнирах.

    Спортивные чиновники не изменили позицию по поводу участия российских спортсменов в международных соревнованиях, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске команд, передает ТАСС.

    «В последние дни LHF в тесном сотрудничестве с федерациями хоккея Финляндии, Норвегии и Дании активно работает над согласованием общей позиции и дальнейших действий в отношении возможного возвращения сборной России в международный хоккей», – сообщили в пресс-службе организации.

    В федерации отметили, что все четыре страны публично подтвердили отказ играть против россиян в нынешних условиях и официально проинформировали об этом Международную федерацию хоккея. Участие сборной России, по мнению представителей Латвии, может повлиять на безопасность, а также физическое и психологическое состояние спортсменов из других национальных команд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал отработанным спектаклем намерение ряда западных стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Шведская мебельная компания AJ Products отказалась спонсировать чемпионаты мира по хоккею после вердикта суда.

    В воскресенье Федерация хоккея Германии допустила возможность отказа от проведения чемпионата мира в 2027 году из-за участия российских команд.

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    4 ноября 2026, 01:16 • Новости дня
    МИД потребовал от Норвегии соблюдения договора о Шпицбергене

    МИД потребовал от Норвегии соблюдать договор о Шпицбергене

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД России вызвал временного поверенного в делах Норвегии в Москве Бьерна Свенунгсена и потребовал обеспечить свободу доступа на Шпицберген, который затруднен из-за ареста российского судна «Профессор Молчанов».

    В российском МИД потребовали от официального Осло безусловного соблюдения международного права, включая положения Договора о Шпицбергене, который предусматривает свободу доступа на архипелаг граждан стран-участниц, сообщает МИД России.

    Доступ на Шпицберген в настоящее время существенно затруднен из-за ареста судна «Профессор Молчанов».

    В МИД подчеркнули, что из-за введенных Норвегией нелегитимных односторонних ограничительных мер, которые привели к прекращению авиасообщения между Россией и архипелагом, это транспортное средство оставалось единственным способом прямой доставки сотрудников российских организаций и жизненно необходимых грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Норвегии Свенунгсену в связи с арестами российского имущества.

    В октябре премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене делом окружного суда.

    Тогда же российская дипломатическая миссия в Норвегии выразила надежду на скорейшее освобождение судна.

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    3 ноября 2026, 22:42 • Новости дня
    В МИД объяснили реакцию ЕС на звонок Стубба и Стере Путину

    Грушко: Звонок Стубба и Стере Путину не вписывается в курс ЕС по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным противоречит курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Линия Евросоюза максимально направлена на то, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать состояться перспективе мирного урегулирования», – приводит слова Грушко «Ведомости».

    Он подчеркнул, что звонок Стубба и Стере в Москву не вписывается в логику действий ЕС, что и послужило причиной острой реакции Брюсселя на шаг руководителей Норвегии и Финляндии. При этом в Москве пока не готовы рассматривать Стубба в качестве посредника по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Канады Марк Карни поддержал проведение прямых телефонных переговоров лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России.

    В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о разговоре Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере о первопричинах конфликта на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал реакцию Евросоюза на звонок лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину проявлением шизофрении.

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    3 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Генпрокуратура Польши попросила привлечь к ответственности экс-главу КС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подал шесть ходатайств для привлечения к ответственности отстраненного председателя Конституционного суда страны Богдана Свенчковского, сообщила пресс-служба прокуратуры.

    Как указали в прокуратуре, Свенчковскому вменяется препятствование исполнению обязанностей судьями Конституционного суда, злоупотребление служебным положением, оспаривание статуса судей, избранных сеймом, отказ назначать им дела, исключение их из состава судейских коллегий, применение насилия в отношении судей с целью воспрепятствовать исполнению ими своих обязанностей, передает РИА «Новости».

    Также среди обвинений – несанкционированное использование материалов оперативного наблюдения и разглашение секретной информации. Второй блок обвинений касается работы Свенчковского на посту прокурора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра Дональда Туска в кризисе вокруг Конституционного суда страны.

    В понедельник отстраненный председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил о государственном перевороте в стране.

    В воскресенье вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве назвали конфликтом небывалого масштаба в новейшей истории Польши.

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    3 ноября 2026, 22:38 • Новости дня
    Российским прыгунам с трамплина отказали в визах для участия в турнирах

    Прыгуны с трамплина из России остались без европейских виз на сезон

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев сообщил, что обладающие нейтральным статусом отечественные прыгуны с трамплина не примут участия в международных соревнованиях из-за проблем с получением разрешительных документов.

    Отечественные спортсмены столкнулись с невозможностью въезда в страны Европы для участия в новом соревновательном цикле, пишет Sport24.

    «Вчера пришла неприятная новость о наших прыгунах с трамплина. У них есть нейтральные статусы, но они не смогут выступить на соревнованиях из-за отказа в европейской визе», – рассказал Свищев.

    Депутат выразил сожаление в связи с тем, что получившие официальный допуск спортсмены вынуждены пропускать турниры. Международный сезон в прыжках с трамплина начнется 20 ноября в Лиллехаммере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Швеция попросила Еврокомиссию разрешить странам отказывать в выдаче виз на основании гражданства заявителя.

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским спортсменам. Также федерация заявила о невозможности гарантировать российским атлетам доступ на чемпионат мира в Швеции.

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