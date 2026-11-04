The Guardian: Лондон извинился перед украинскими детьми за уроки русского языка

Tекст: Мария Иванова

Власти Великобритании принесли извинения украинским детям-беженцам, которым предлагали изучать русский язык для сдачи выпускных экзаменов, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

«Очень многим ученикам пришлось изучать русский язык. Мне искренне жаль, что они оказались в таком положении», – заявила заместитель министра образования Великобритании Джорджия Гулд.

Британское министерство образования выделило грант в размере 340 тыс. фунтов стерлингов (460 тыс. долларов) на разработку экзамена по украинскому языку в рамках программы получения аттестата о среднем образовании GCSE.

Подготовку программы планируют завершить к 2028 году. Ожидается, что возможность сдавать экзамен на родном языке появится у украинских детей в Англии в 2029 году, при этом будут оцениваться навыки речи, чтения и письма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей раскритиковал планы украинских властей ввести запрет на культурную продукцию на русском языке.

В сентябре украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

В марте посольство России в Лондоне заявило о распространении британскими СМИ необоснованных данных об украинских детях.