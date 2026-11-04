  • Новость часаКосмонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства
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    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    МИД вызвал временного поверенного Норвегии из-за ареста имущества России
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    Пашинян назвал сроки подачи Арменией заявки на вступление в ЕС
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    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    4 ноября 2026, 04:42 • Новости дня

    Shaman назвал попадание в базу ГУР Минобороны Украины признаком паники Киева

    Украинская разведка внесла певца Shaman в санкционный список

    Shaman назвал попадание в базу ГУР Минобороны Украины признаком паники Киева
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заслуженный артист России Ярослав Дронов заявил, что включение его в базу украинского портала War and sanctions свидетельствует о панике противника.

    Певец Shaman расценил свое появление в базе портала War and sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины как признак страха Киева, передает РИА «Новости».

    «Враг почуял конец и забился в панике. Пусть суетится. Победа будет за нами!» – написал артист в соцсетях.

    В карточке певца на сайте украинского ведомства указано, что он является «главным патриотическим артистом России» и «голосом специальной военной операции». Основанием для внесения в список стала поддержка спецоперации и выступление на одной сцене с президентом Владимиром Путиным.

    Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила Дронову обвинение за поддержку российской армии, также он числится в базе экстремистского сайта «Миротворец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Shaman опроверг слухи о дуэте с Канье Уэстом. Украинская разведка внесла Загитову и еще 253 спортсмена в санкционную базу.

    В 2025 году Служба безопасности Украины заочно обвинила певца Shaman в поддержке вооруженных сил России.

    3 ноября 2026, 19:42 • Новости дня
    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида

    Актрису Бардо не пустили в торговый центр в Катаре из-за коротких шорт

    Российскую актрису Бардо не пустили в ТЦ в Катаре из-за внешнего вида
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российскую актрису Наталью Бардо отказались пускать в торговый центр в столице Катара из-за слишком открытой одежды.

    Артистка возвращалась из Парижа в Москву, однако ее рейс перенесли на двое суток. В связи с этим она решила купить новые билеты с пересадкой в Дохе, чтобы добраться домой быстрее, передает «Лента.ру».

    В столице Катара актрисе пришлось задержаться еще на сутки. Она запланировала посетить местный торговый центр для покупки летних вещей.

    Охрана молла посчитала знаменитость слишком раздетой и отказалась пускать ее внутрь. Сотрудники предложили россиянке незаметно доехать до нужного магазина на гольфкаре, прикрыв бедра в коротких шортах рубашкой.

    «Вот такие вот дела, собачка», – заключила Бардо в своих соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире из-за режима экономии.

    В феврале российская актриса Виктория Тарасова оказалась заблокирована в аэропорту Абу-Даби после объявления тревоги из-за возможных ракетных ударов.

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    3 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь народного артиста СССР Аркадия Райкина, заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Райкина скончалась в возрасте 88 лет.

    О кончине Райкиной сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник.

    Екатерина Райкина появилась на свет 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Она получила образование в Щукинском училище и почти полвека отдала Театру имени Вахтангова. В числе ее известных сценических работ – Зелима в «Принцессе Турандот», Софья в «Дамах и гусарах» и Золушка в одноименной постановке. Широкой публике она также запомнилась по фильму «Благочестивая Марта».

    Ранее почетный гражданин Ульяновской области, ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра и народный артист России Алексей Дуров умер в возрасте 86 лет.

    На прошлой неделе советский сценарист мультипликационных фильмов и детская писательница Жанна Витензон ушла из жизни в возрасте 96 лет.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 21:48 • Новости дня
    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников

    Эксперт Рожин: Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников

    Одесса и Днепропетровск лишились статуса городов-миллионников
    @ Chen Binjie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за масштабного оттока населения Одесса и Днепропетровск перестали быть городами-миллионниками, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Противник заявляет, что Одесса и Днепропетровск перестали быть городами-миллионниками, сообщил Рожин в Max. По словам эксперта, согласно украинским данным, численность населения Днепропетровска сократилась до 975 тыс. человек. В Одессе в настоящее время проживает около 907 тыс. человек.

    В то же время Львов, куда перебралась значительная часть жителей из центральных областей Украины, продемонстрировал стремительный рост населения. Сейчас там находится почти 986 тыс. человек.

    Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила о снижении численности населения Украины до 28,5 млн человек к середине 2026 года.

    Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил о ежегодной убыли населения на Украине на 800 тыс. человек.

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    4 ноября 2026, 00:12 • Новости дня
    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

    Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства
    @ Пресс-служба Роскосмоса/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем народного единства.

    «Поздравляем вас с Днем народного единства! Отсюда с орбиты отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь», – передает РИА «Новости» слова Дуброва в видеообращении, которое опубликовал Роскосмос.

    По его словам, именно в этом заключается глубокий смысл праздника. Космонавт отметил, что эта дата напоминает гражданам о сплоченности в переломные моменты истории ради общего будущего.

    Анна Кикина подчеркнула понимание ценности единства в космосе. Она пояснила, что общая цель, взаимное уважение и доверие помогают решать сложнейшие задачи даже очень разным людям. Сергей Тетерятников пожелал соотечественникам тепла, согласия и надежного будущего.

    «Чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом. Пусть чувство сопричастности к нашей общей Родины и уважение к ее истории помогают преодолевать любые трудности и строить будущее – надежное, светлое, общее. С праздником!», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    В октябре Петр Дубров записал с околоземной орбиты видеообращение к жителям Хабаровского края. Российские космонавты поздравили главу государства с днем рождения с борта орбитальной станции.

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    3 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве остановлено из-за дефицита энергии
    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве остановлено из-за дефицита энергии
    @ Bryan Smith/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение трамваев и троллейбусов в Киеве приостановили из-за критической ситуации в энергосистеме Украины, сообщила Киевская городская государственная администрация.

    С вечера вторника часть маршрутов электротранспорта дублируют автобусы. Они заменят около 40 маршрутов, передает ТАСС.

    При этом в администрации признали, что автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

    В понедельник коммунальное предприятие «Киевпастранс» сообщило о временной остановке движения всего общественного электротранспорта в Киеве.

    В субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о перебоях с водоснабжением после ударов беспилотников.

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    3 ноября 2026, 20:06 • Новости дня
    Сотрудница ЗАЭС погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю

    ЗАЭС: Два человека погибли при ударе украинского дрона по автомобилю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль погибли два человека, среди которых сотрудница Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    «Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал движущийся гражданский автомобиль. Погибли два человека. Одна из погибших – сотрудница, работающая на Запорожской АЭС», – говорится в сообщении станции в Max.

    В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что это уже третий работник станции, убитый за последние две недели, и 13-й с апреля текущего года. Представители станции назвали атаки на гражданские автомобили и убийства мирных людей целенаправленным терроризмом.

    Коллектив Запорожской АЭС выразил глубокие соболезнования родным и близким обоих погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе украинских войск по зданию центральной районной больницы в поселке Розовка.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила о серьезных трудностях на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.

    В сентябре мэр Энергодара Максим Пухов рассказал о гибели мирной жительницы в результате удара украинского дрона.

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    3 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Генерал Липовой назвал регионы запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Генерал Липовой назвал места запуска летевших в сторону Москвы дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Почти 500 беспилотников, летевших в сторону Московского региона, могли быть запущены с территории четырех украинских областей, сообщил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

    Липовой уточнил, что атаки производятся с территорий Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей, которые пока остаются под контролем киевского режима.

    «ВСУ используют беспилотники самолетного типа, радиус действия которых достигает 2 тыс. километров», – рассказал генерал «Аргументам и фактам».

    По его словам, лишь небольшая часть дронов долетает до Подмосковья, так как многие нейтрализуются на подлете.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 2 ноября до утра 3 ноября в сторону Московского региона летело 493 беспилотника, большая часть из которых была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг, 29 октября, мэр Москвы рассказал о нейтрализации средствами ПВО большей части из 613 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В прошлом месяце Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете 25 из 403 летевших к Москве беспилотников.

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    3 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Российский посол назвал условие возобновления поставок газа в Молдавию

    Посол Озеров допустил поставки газа в Молдавию при обращении Кишинева

    Tекст: Денис Тельманов

    Возобновление поставок российского природного газа в Молдавию станет возможным только в случае официального прямого обращения властей Кишинева к Москве, заявил посол России в республике Олег Озеров.

    «Я читаю, слышу о том, что говорят: нет никаких возможностей российский газ доставлять в Молдавию. Это кто вам сказал, что их нет? А вы к нам обращались? Если вы к нам не обращались, то и ответа, естественно, не будет. А делать умозаключения на основе собственных представлений о возможностях России некорректно», – цитирует Озерова РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что у России есть широкий спектр рычагов для влияния на ситуацию, однако Москва продолжает вести себя ответственно. По мнению Озерова, Кишинев смог бы успешно решить многие экономические проблемы при выстраивании двусторонних отношений на основе добрососедства.

    Молдавия и Приднестровье остались без российского газа после того, как Украина прекратила его транзит в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому.

    Ранее единственным поставщиком выступала компания «Молдовагаз», половина акций которой принадлежит российскому холдингу.

    С декабря 2022 года Молдавия перешла на закупки на европейских спотовых рынках через госпредприятие Energocom, что привело к росту тарифов для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ описали возможный механизм возвращения российского газа в Европу через Украину.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал для Европы почти копию газового кризиса пятилетней давности.

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    3 ноября 2026, 21:54 • Новости дня
    Спасший тонущую женщину житель Рязанской области стал фигурантом уголовного дела

    Спасший тонущую женщину житель Рязанской области украл у нее 650 тыс. рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полицейские задержали жителя Рязанской области, который вытащил из пруда тонущую женщину, а затем похитил из оставленного на берегу рюкзака пострадавшей 650 тыс. рублей и металлическую коптильню, сообщили в региональном управлении МВД.

    Инцидент произошел в селе Ходынино Рыбновского района. Местная жительница случайно упала в пруд и начала тонуть. Находившийся рядом 47-летний мужчина вытащил пострадавшую из воды и вызвал скорую помощь, указало ведомство на своем сайте.

    Медики увезли находившуюся в полубессознательном состоянии женщину в больницу, а ее рюкзак остался на берегу. Выяснив, что спасенная находится в тяжелом состоянии, злоумышленник забрал из сумки 650 тыс. рублей, прихватил с участка металлическую коптильню и передал пустой рюкзак соседу потерпевшей.

    Пропажу денег женщина обнаружила после возвращения из медицинского учреждения. Сотрудники правоохранительных органов проверили недавние траты спасителя и установили, что он успел раздать крупные долги и совершить дорогостоящие покупки. Кроме того, во дворе его дома обнаружили похищенную коптильню.

    Возбуждены уголовные дела о краже, фигурант арестован. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее мужчину уже судили за незаконный оборот наркотиков и повторное вождение в нетрезвом виде.

    В марте в Пензенской области мужчина отобрал у пожилой женщины палки для скандинавской ходьбы.

    В январе подозреваемая в причастности к похищению подростка жительница Сургута по ошибке отдала мошенникам рюкзак с крупной суммой денег.

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    3 ноября 2026, 21:23 • Новости дня
    МИД Венгрии объявил закрытым вопрос о взаимной высылке дипломатов с Россией

    МИД Венгрии: Вопрос о взаимной высылке дипломатов с Россией исчерпан

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что правительство страны считает исчерпанным вопрос в отношениях с Россией о взаимной высылке дипломатических сотрудников.

    Министр назвала произошедшее стандартной дипломатической процедурой, которая применяется при определенных обстоятельствах, передает ТАСС. «Этим шагом Венгрия стремилась обеспечить свою национальную безопасность. <…> Это стандартная процедура в дипломатических отношениях. Своими действиями венгерское правительство обозначило то, что считает неприемлемым. Мы действовали в соответствии с нормами международного права, и, на наш взгляд, этот вопрос закрыт», – заявила Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан согласилась обсудить ситуацию с высылкой дипломатов на потенциальной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    В середине сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об обязательном ответе Москвы на решение властей Венгрии выслать 10 российских дипломатических работников.

    В начале сентября премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил решение Будапешта выслать российских дипломатов стремлением защитить национальный суверенитет.

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    3 ноября 2026, 19:46 • Новости дня
    Бывшему пресс-секретарю Зеленского на Украине предъявили обвинения в госизмене

    Бывшего пресс-секретаря Зеленского Мендель заочно обвинили в госизмене

    Tекст: Дарья Григоренко

    Служба безопасности Украины и офис генерального прокурора заочно предъявили обвинения в государственной измене бывшему пресс-секретарю Владимира Зеленского Юлии Мендель.

    Мендель обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и оправдании действий России против Украины, пишет ТАСС. В СБУ заявили, что Мендель своими публичными высказываниями и публикациями в социальных сетях дискредитирует Украину на международной арене.

    Отмечается, что она находится за пределами Украины, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мендель заявила о краже западной гуманитарной помощи на Украине.

    В сентябре она назвала политику Зеленского самоубийственной из-за дефицита бюджета.

    В августе Мендель заявила о превращении Украины в руины.

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    3 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Следователи не нашли в охотничьих избах следов пропавшей семьи Усольцевых
    Следователи не нашли в охотничьих избах следов пропавшей семьи Усольцевых
    @ vk.ru/krasspas

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следователи осмотрели охотничьи избы в красноярской тайге, но не нашли следов семьи Усольцевых, которая пропала в сентябре 2025 года, сообщила руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

    «Были осмотрены охотничьи избы, которые расположены в Кутурчинском Белогорье, на предмет пребывания семьи. Причем осмотрены даже те, которые расположены на достаточном удалении. Следов пропавшей семьи там не найдено», – приводит РИА «Новости» слова Сырымбетовой.

    Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года, когда отправились в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка. Последний раз масштабные поиски проводили в июне-июле 2026 года.

    На данный момент следствие считает приоритетной версией несчастный случай, однако также не исключается возможность криминала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Следственном комитете исключили побег пропавшей семьи Усольцевых на вертолете. Следователи допустили нахождение тел членов семьи в разных местах.

    В прошлом месяце в отряде «ЛизаАлерт» назвали низкими шансы найти следы Усольцевых из-за активности животных и таяния снега.

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    3 ноября 2026, 19:45 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал многоэтажный дом в Белгороде

    Дроны ВСУ повредили дома и автомобили в нескольких районах Белгородской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате атак украинских беспилотников в нескольких районах Белгородской области повреждены жилые дома, автомобили и административное здание, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.

    В Белгороде дрон атаковал многоквартирный дом, повредив фасад и остекление, сообщает оперативный штаб Белгородской области в Max. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая от взрыва дрона пробита крыша частного дома, а в селе Глотово повреждены остекление, кровля, фасад, хозпостройка и газовая труба.

    Кроме того, в Грайвороне загорелась крыша гаража в результате атаки дрона, возгорание потушено. Еще один беспилотник нанёс удар по частному дому, повредив кровлю.

    В селе Ржевка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль, а в селе Вознесеновка грузовая машина была уничтожена огнем.

    В Белгородском округе в селе Николаевка дрон ударил по автомобилю, в поселке Борисовка Борисовского округа перебита линия электропередачи.

    В Валуйском округе в селе Казинка повреждены остекление многоквартирного дома и три автомобиля, а в селе Борки пробита кровля административного здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в городе Шебекино.

    В субботу мирная жительница получила осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Гора-Подол.

    В четверг в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя.

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    3 ноября 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам полиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Звание генерал-лейтенанта полиции получили замначальника миграционной службы МВД Кирилл Адзинов, глава МВД по Ингушетии Владимир Котов и начальник ГУ МВД по Херсонской области Владимир Савчук.

    Звание генерал-майора полиции присвоено главе МВД по Сахалинской области Владимиру Арбузову, замначальника ГУ МВД по Саратовской области Николаю Безгубову, замначальника домодедовского УМВД Юрию Бойко, начальнику УВД по ЮЗАО Москвы Сергею Голову, начальнику полиции Республики Алтай Александру Майдорову, замначальника миграционной службы МВД Дмитрию Сергиенко, первому замначальника Нижегородской академии МВД Александру Супрунову и замначальника управления по организации дознания МВД Сергею Юдаеву.

    Звания генерал-майора юстиции получили замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Ромашкин и руководитель Главного следственного управления по Пермскому краю Оксана Юдина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Путин поручил МВД жестко бороться с коррупцией во всех проявлениях.

    В том же месяце он назвал некомплект кадров серьезной проблемой ведомства.

    В прошлом году президент освободил от должностей руководителей управлений МВД по Сахалинской области и Ингушетии.

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    3 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    МИД подтвердил сохранение обязательств России в сфере предотвращения пыток

    МИД: Выход из конвенции не отменил обязательств России по предотвращению пыток

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток не означает отказа Москвы от исполнения международных обязательств в этой сфере, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия продолжает нести обязательства по предотвращению пыток на более высоком, универсальном уровне, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

    «Соответствующие положения содержатся и в Конвенции против пыток 1984 года, и в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года», – подчеркнула дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Россия официально завершила процедуру выхода из Европейской конвенции по предупреждению пыток.

    В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон о денонсации конвенции.

    Совет по правам человека указал на сохранение запрета на пытки и бесчеловечное обращение с подозреваемыми и осужденными после отказа от документа.

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне

    Похоже, мы стоим на пороге возрождения почти забытого класса вооружений – дальнобойной крупнокалиберной зенитной артиллерии. Еще несколько десятилетий назад она была вытеснена зенитно-ракетными комплексами. Почему сегодня возникла необходимость возвращения зениток классического образца и благодаря чему становится возможным само их создание? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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