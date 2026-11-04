Украинская разведка внесла певца Shaman в санкционный список

Tекст: Катерина Туманова

Певец Shaman расценил свое появление в базе портала War and sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины как признак страха Киева, передает РИА «Новости».

«Враг почуял конец и забился в панике. Пусть суетится. Победа будет за нами!» – написал артист в соцсетях.

В карточке певца на сайте украинского ведомства указано, что он является «главным патриотическим артистом России» и «голосом специальной военной операции». Основанием для внесения в список стала поддержка спецоперации и выступление на одной сцене с президентом Владимиром Путиным.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила Дронову обвинение за поддержку российской армии, также он числится в базе экстремистского сайта «Миротворец».

Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Shaman опроверг слухи о дуэте с Канье Уэстом. Украинская разведка внесла Загитову и еще 253 спортсмена в санкционную базу.

В 2025 году Служба безопасности Украины заочно обвинила певца Shaman в поддержке вооруженных сил России.