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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    2 комментария
    28 октября 2026, 11:59 • Новости дня

    Актриса Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в квартире во Франции

    Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в своей гигантской парижской квартире из-за режима экономии.

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на бытовые проблемы и холод в апартаментах во Франции, пишет «СтарХит».

    В ходе встречи с телеведущим Иваном Ургантом в Париже она рассказала, что вынуждена самостоятельно справляться с отсутствием тепла.

    «У меня гигантская квартира, уже очень долго не отапливаемая. Потому что не топят, экономят», – заявила Литвинова.

    По словам артистки, для обогрева жилья она использует маленькие ветряные обогреватели, сжигающие кислород, и расставляет их по всем комнатам. Также в квартире работает газовая плита.

    Литвинова приобрела двухуровневые апартаменты площадью около 100 кв. метров неподалеку от Триумфальной арки в 2015 году, а окончательно переехала во французскую столицу в 2022 году.

    Литвинова, покинувшая Россию, заявила, что гражданство не меняла, у нее есть только российский паспорт.

    В конце 2025 года Рената Литвинова рассказывала о штрафе в 280 евро за кормление голубя на улице Парижа.


    26 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет

    Le Parisien: Во Франции пропавший в 2014 году кот нашелся в 60 км от дома

    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Франции Дельфин Жаффре воссоединилась со своим сбежавшим 12 лет назад котом, которого нашли более чем в 60 км от прежнего места жительства.

    Животное пропало в начале 2014 года в коммуне Плугастель-Сен-Жермен департамента Финистер. После долгих поисков семья смирилась с потерей и решила больше не заводить кошек из-за тяжелых переживаний, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Le Parisien.

    На прошлой неделе приют для животных в коммуне Кампе сообщил владелице, что кота нашли в местечке Банналек, расположенном более чем в 60 км от ее дома. Бродячего питомца заметила в поле женщина, которая подкармливала уличных животных. Найти хозяйку удалось с помощью микрочипа.

    В приюте испуганный кот сидел в переноске, но сразу пошел обниматься, когда француженка открыла дверцу и протянула руку. У животного обнаружили поврежденный глаз, клещей и блох, однако в остальном оно оказалось здорово.

    «Я спросила, может ли кот узнать хозяев спустя столько времени. Видимо, может!» – заявила Дельфин Жаффре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в подмосковном Солнечногорске волонтеры вернули хозяйке пропавшего после атак беспилотников кота.

    В мае во Флориде обнаруженная за тысячи километров от дома хаски воссоединилась с хозяином после 12 лет разлуки благодаря вживленному электронному микрочипу.

    В марте пожарные из Канзаса спасли застрявшего в кресле-шезлонге пухлого кота.

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    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    26 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Ле Пен представилась защитницей Франции на фоне беспорядков
    Ле Пен представилась защитницей Франции на фоне беспорядков
    @ Castel Franck/ABACA/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Марин Ле Пен на первом митинге кампании в Орлеане заявила, что намерена выступить защитницей Франции на фоне протестов и нарастающих экономических проблем.

    Марин Ле Пен провела в Орлеане первый крупный митинг своей кампании на выборах президента Франции 2027 года, отказалась от образа радикального протестного политика и представила себя хранительницей страны на фоне социальных волнений и угрозы долгового кризиса, пишет Politico.

    Перед тысячами сторонников Ле Пен заявила, что добивается не революции, а «реальной смены власти», которая запустит «подлинное Возрождение» Франции. «Даже если сегодня на ум приходят слова разруха, упадок, беспорядки и даже хаос, мы верим в наш народ и во Францию», – сказала она, пообещав избирателям, что «было хорошо раньше, а завтра будет лучше».

    Политик пообещала восстановить общественный порядок, ужесточить контроль на границах и выслать нелегальных мигрантов в случае прихода к власти. При этом в речи, длившейся более часа, четвертый раз баллотирующаяся в президенты Ле Пен избегала прямых атак на соперников и представляла «Национальное объединение» как силу, которая дает французам более светлое будущее, заявив: «Мое защитное видение принесет пользу всем».

    По данным опросов, собранных в середине октября, Ле Пен получает около 34% голосов в первом туре выборов, тогда как правоцентрист Эдуар Филипп набирает 16%, а левый кандидат Жан-Люк Меланшон – 15%, и большинство исследований предсказывает ей победу во втором туре. При этом Франция сталкивается с ростом стоимости жизни, трудностями с утверждением госбюджета и растущими долгом и дефицитом, а доходность французских облигаций на прошлой неделе превысила 5% впервые с 2002 года.

    Митинг Ле Пен стал кульминацией двухдневной конференции «Национального объединения» в Орлеане, прошедшей при усиленных мерах безопасности и проверках полиции, тогда как в центре Парижа и по всей стране десятки тысяч человек вышли на акции против усиления крайне правых. Президент партии Жордан Барделла заявил участникам, что Франция погружается в насилие, которое станет неконтролируемым, если государство не восстановит порядок, и что «Национальное объединение» выглядит единственным решением для возвращения власти и закона.

    На фоне беспорядков страну потрясла стрельба в парижском пригороде Трапп, где неизвестный мужчина случайно открыл огонь по прохожим, убив одного человека и ранив пятерых, включая двенадцатилетнюю девочку. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее расистским терактом, а лидер Социалистической партии Оливье Фор обвинил «Национальное объединение» в создании атмосферы страха перед «вторжением» и «замещением», однако партия Ле Пен отвергла эти обвинения и переложила ответственность за насилие на крайне левые силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье предупредил об опасности финансового кризиса в стране накануне президентских выборов. На прошлой неделе лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о полной утрате Эмманюэлем Макроном контроля над массовыми протестами. Издание Politico на прошлой неделе отметило, что волна погромов и грабежей во Франции усилила позиции Ле Пен в борьбе за Елисейский дворец.

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    25 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    «Желтые жилеты» объявили о проведении 31 октября сидячего протеста

    «Желтые жилеты» объявили о проведении протестов по всей Франции 31 октября

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение «желтых жилетов» призвало жителей Франции выйти 31 октября на протестные акции, которые планируется провести в форме сидячего протеста.

    Координаторы французского движения «желтые жилеты» запланировали проведение новой протестной акции на 31 октября. Организаторы призвали граждан устроить сидячую забастовку у здания нижней палаты парламента в Париже, а также возле мэрий в других населенных пунктах страны. Начало манифестаций намечено на 14:00 (16:00 мск), передает РИА «Новости».

    Заявление с призывом выйти на улицы было опубликовано на сайте, который посвящен прошедшим 17 октября протестам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бронемашины французской жандармерии и вооруженные военные разместились у Елисейского дворца и Лувра на фоне массовых манифестаций в Париже.

    В тот же день в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

    Во вторник посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.

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    25 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп предупредил Макрона об уничтожении Франции из-за мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о том, что его миграционная политика ведет к уничтожению Франции.

    «Когда я только вступил в должность, я довольно рано встретился с Макроном. Я сказал ему: «Ты уничтожаешь Францию. Ты впускаешь людей, которые ненавидят твою страну», – рассказал Трамп телеканалу Fox News, передает ТАСС.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о глупых комментариях иностранных политиков насчет беспорядков в республике.

    На прошлой неделе во Франции вспыхнули невиданные протесты школьников, переросшие в погромы. В начале месяца на севере Франции полицейские нашли брошенный фургон с убитым мужчиной и мигрантами.

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    26 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Прокуратура Рима потребовала пожизненный срок для убившего россиянку американца

    ANSA: В Риме запросили пожизненный срок для убившего россиянку американца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура Рима потребовала приговорить к пожизненному заключению гражданина США Фрэнсиса Кауфманна по делу об убийстве его спутницы из России Анастасии Трофимовой и их 11-месячной дочери.

    Сторона обвинения настаивает на высшей мере наказания для американца, которого подозревают в расправе над россиянкой и их совместным ребенком. Тела молодой женщины и младенца обнаружили 7 июня 2025 года в римском парке на вилле Памфили, однако личности убитых удалось выяснить значительно позже, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    По данным следствия, уроженка Омска познакомилась с иностранцем на Мальте, после чего пара вместе с дочерью переехала в столицу Италии. В Риме семья жила в палатке, разбитой прямо в парке.

    Отмечается, что мужчина отличается буйным нравом. В ходе разбирательств американец подтвердил, что является отцом девочки, однако категорически отверг обвинения в убийстве ребенка и ее матери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские карабинеры арестовали гражданку Украины по подозрению в убийстве трехлетней дочери в городе Тортоне.

    В прошлом году подозреваемый в убийстве малийца во Франции пришел с повинной в полицию Италии.

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    26 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Уроженку России арестовали в Нью-Йорке за серию нападений на прохожих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники нью-йоркской полиции арестовали 32-летнюю уроженку России Анну Мочалову по обвинению в серии нападений на двух мужчин в центре Манхэттена.

    Мочалова была взята под стражу в субботу вечером. Ей предъявлены обвинения в нападении, угрозах физическим насилием, преследовании при отягчающих обстоятельствах и незаконном владении оружием, сообщили РИА «Новости» в городском полицейском управлении (NYPD).

    По данным правоохранительных органов, на прошлой неделе подозреваемая совершила два нападения в районе «Алмазного квартала». Она ударила еврея-хасида и еще одного мужчину неизвестным острым предметом.

    Один из пострадавших отказался от медицинской помощи, второго доставили в больницу. Расследованием инцидента занимается специальное подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти.

    Как сообщает NBC News, в качестве оружия нападавшая использовала иголку. Кроме того, телеканал FOX 5 отметил, что во время одного из инцидентов женщина угрожала потерпевшему на русском языке, обещая застрелить его из пистолета.

    Суд установил для задержанной залог в размере 50 тыс. долларов наличными или 150 тыс. долларов в виде поручительства. В настоящее время она находится в женском следственном изоляторе, следующее заседание суда назначено на 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Штутгарте правоохранители арестовали подозреваемого в вооруженном нападении на посетительницу торгового комплекса.

    В июне конфликт в центре Манхэттена перерос в поножовщину и применение огнестрельного оружия.

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    26 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    WSJ: Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж обсуждает с 10 европейскими странами план размещения на их территории французских истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, сообщила газета Wall Street Journal.

    Двусторонние переговоры с союзниками проводятся в рамках плана, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Согласно этой стратегии, Париж намерен не только разместить в странах Европы истребители Rafale, но и создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить наличие средств связи, систем раннего предупреждения и обмен разведданными с союзниками.

    Интерес к французскому плану проявили 10 стран: Бельгия, Британия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ФРГ и Швеция. Италия отказалась присоединиться к плану, а страны Прибалтики в этот список не входят.

    В марте 2026 года Макрон объявил о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

    В субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы разместить ядерное оружие США и Франции.

    В четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил об устранении странами Европы препятствий для получения ядерного оружия.

    В начале месяца военный эксперт Александр Ермаков рассказал о демонстрации Парижем надежности собственного ядерного потенциала при помощи испытания ракеты M51.3.

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    25 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    У стрелявшего под Парижем нашли книгу Гитлера

    BFMTV: У подозреваемого в теракте в пригороде Парижа изъяли книгу Гитлера

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе обыска у подозреваемого в совершении теракта в пригороде Парижа Кевина Т. обнаружена книга Адольфа Гитлера, а также взрывные устройства, сообщило BFMTV.

    «Еще одна находка в его квартире: у Кевина Т. был экземпляр книги «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которого запрещено в РФ) <...>, а также Библия и Коран», – цитирует канал французскую национальную антитеррористическую прокуратуру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Кроме того, в квартире злоумышленника изъяты три газовых баллона, соединенные с таймером и проводами. В машине мужчины находились пистолет-пулемет Sten и слезоточивый газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу подозреваемый заявил о выборе жертв по национальному признаку для отмщения за недавние массовые беспорядки.

    В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.

    При теракте погиб французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги.

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    25 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    BFMTV: Подозреваемый в совершении теракта под Парижем страдает шизофренией

    Tекст: Ольга Иванова

    Подозреваемый в совершении теракта в пригороде Парижа 39-летний Кевин Т. освобожден из-под стражи и помещен в психиатрическое отделение, сообщает радиостанция ici со ссылкой на прокуратуру.

    Подозреваемый в совершении теракта в пригороде Парижа 39-летний Кевин Т. страдает шизофренией, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Ранее мужчину освободили из-под стражи и поместили в психиатрическое отделение, сообщила радиостанция ici со ссылкой на национальную антитеррористическую прокуратуру Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при обыске у Кевина Т. нашли книгу Адольфа Гитлера и взрывные устройства.

    В субботу он объяснил выбор жертв по национальному признаку местью за недавние массовые беспорядки.

    В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал стрельбу первым в истории республики терактом на почве расизма.

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    25 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Во Франции задержали более 1,3 тыс. участников протестов

    Во Франции задержали более 1,3 тыс. протестующих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе акций протеста во Франции число задержанных превысило 1,3 тыс. человек, сообщили в министерстве внутренних дел страны в воскресенье.

    «По всей Франции было произведено 1314 задержаний», – говорится в сообщении ведомства, передает «Газета.Ru».

    В МВД Франции уточнили, что данные предварительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил телекоммуникационные компании временно заблокировать ряд социальных сетей на фоне беспорядков в стране. В субботу в ходе подавления беспорядков тяжелые ранения получили по меньшей мере два человека. В тот же день министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил о задержании около тысячи человек.

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    26 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес зарубежных стран к социальной архитектуре России

    Политолог Сетов: 35 стран заинтересовались достижениями социальной архитектуры России

    Эксперт объяснил интерес зарубежных стран к социальной архитектуре России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российский опыт социальной архитектуры может помочь другим странам лучше учитывать потребности людей при принятии решений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. По его словам, протесты во Франции показали последствия игнорирования общественных запросов. Российский подход, напротив, делает потребности людей основой для принятия важных решений. Ранее в Санкт-Петербурге прошла конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

    «Главная ценность социальной архитектуры как для России, так и для всего мира, заключается в ее способности сфокусировать любой общественный проект на конкретных запросах и потребностях человека. Граждан напрямую вовлекают в реализацию инициатив, которые касаются их быта, повседневной жизни и будущего», – сказал Никита Сетов, руководитель департамента социального проектирования Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    По его словам, «мнение общества должно становиться основой для общественных изменений». Между тем не все государства учитывают мнение граждан при принятии политических решений. Как показывают протесты во Франции, игнорирование общественных запросов может приводить к серьезным потрясениям. «Именно поэтому российские наработки в области социальной архитектуры могут быть полезны для международного сообщества», – добавляет собеседник.

    По его словам, интерес к российскому опыту подтвердила вторая международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». «В ней приняли участие представители 35 стран – это весьма большое число. Диалог специалистов из разных стран уже приносит практические результаты: участники конференции единогласно поддержали создание Международного прогнозно-аналитического центра изучения будущего», – акцентирует он.

    На базе нового центра, говорит эксперт, ученые из разных стран смогут выработать общее видение будущего и разработать совместные проекты, отвечающие интересам граждан как России, так и других государств.

    «Таким образом, сегодня к социальной архитектуре проявляется большой интерес. Экспертное сообщество убедилось, что это не просто научная концепция, а практический инструмент, который помогает государству решать актуальные общественные задачи», – заключил Сетов.

    Ранее в Санкт-Петербурге прошла конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений».

    К участникам конференции с приветственным словом обратился президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что за последние годы социальная архитектура получила всестороннее развитие: создан профильный институт, в вузах формируются магистерские программы по данному направлению, а в стране активно воплощаются значимые общественные проекты. «Важно, что в эту работу активно включается молодежь. Подчеркну, мы готовы делиться своими идеями и накопленным опытом с зарубежными партнерами и вместе осуществлять перспективные инициативы», – подчеркнул президент.

    В мероприятии приняли участие более 600 ученых, экспертов и практиков из 35 стран. Также событие посетили представители более чем 90 городов России из всех федеральных округов страны. Дискуссия собрала порядка 120 ведущих университетов РФ.

    В рамках конференции эксперты обсудили стандарт проектной деятельности и функциональную модель социально-архитектурного подхода. Эти инструменты призваны помочь создавать проекты, которые отвечают на запросы жителей и учитывают особенности конкретных регионов.

    В числе ключевых требований стандарта – опора на общественный запрос, измеримость результатов, соответствие государственным приоритетам, функциональность проектных решений и обязательная обратная связь с гражданами.

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    25 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Штормы «Остен» и «Боэло» оставили без света 59 тыс. домов во Франции

    Во Франции около 59 тыс. домов остались без электричества из-за штормов

    Tекст: Ольга Иванова

    Около 59 тыс. домохозяйств в Бретани и Нормандии на северо-западе Франции остаются без электричества из-за штормов «Остен» и «Боэло», сообщила компания-оператор сетей Enedis.

    Больше всего пострадала Бретань, где без света остаются 27,5 тыс. абонентов, а в Нормандии – 14,7 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию ici.

    В восстановительных работах задействованы около 2 тыс. сотрудников Enedis и 600 работников подрядных организаций. На пике шторма «Остен» электричество отсутствовало в 288,6 тыс. домохозяйств.

    Шторм «Остен» принес сильные ветра с порывами более 40 метров в секунду. В 23 департаментах, включая Париж, был введен оранжевый уровень погодной опасности, железнодорожное сообщение в затронутых регионах нарушено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате шторма «Боэло» свыше 57 тыс. домохозяйств в Британии и Ирландии оказались отрезаны от электроснабжения.

    В пятницу более 18 тыс. домохозяйств на юго-западе Британии остались без электричества из-за шторма «Остин».

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    26 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Генконсульство в Анталье опровергло массовое отравление туристов из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское генконсульство в Анталье не получало обращений от российских граждан в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов в Сиде, сообщили в диппредставительстве.

    Ситуация находится на контроле местных властей, проводятся соответствующие мероприятия, сообщили в консульстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти турецкого муниципалитета Манавгат начали расследование после сообщений о массовых пищевых отравлениях российских туристов в Сиде.

    В прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные об аналогичном инциденте в пятизвездочном отеле в Аланье.

    В начале сентября власти Аланьи опровергли информацию о массовом пищевом отравлении отдыхающих в одном из местных отелей.

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