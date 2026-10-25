В Турции начали расследование из-за сообщений об отравлении россиян

Власти турецкого Манавгата начали расследование массовых отравлений россиян

Tекст: Ольга Иванова

«Мы начали расследование после этих сообщений. Запросили все здравоохранительные учреждения, в понедельник утром картина будет ясна», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на путешественников сообщил о массовых отравлениях россиян в Турции. Туристы жаловались на рвоту, высокую температуру, диарею и судороги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные о массовом отравлении российских туристов в Аланье.

В том же месяце местные власти опровергли информацию об инциденте в одном из отелей курорта.

В июле ведомство обратилось к турецким коллегам на фоне тревожных сообщений о массовом заболевании соотечественников.