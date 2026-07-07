МОК снял санкции с российских спортсменов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) снял ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, передает ТАСС. В пресс-службе организации отметили, что защитные меры в отношении атлетов и команд больше не действуют.

«Рекомендованные условия участия, касающиеся российских спортсменов и команд, включая меры защиты, больше не применяются», – говорится в заявлении.

Уточняется, что для возвращения к международным стартам все российские спортсмены обязаны строго соблюдать установленные антидопинговые требования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет продлил санкции против российских спортсменов. Вскоре Объединенный мир борьбы допустил атлетов из России к международным турнирам без ограничений. Ранее министр спорта Михаил Дегтярев назвал заявления МОК об объединяющей силе спорта сигналом к скорому восстановлению прав россиян.