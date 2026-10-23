  • Новость часаБелый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польшу накрыла странная волна подросткового насилия
    Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Путин посмертно наградил погибших членов избиркомов орденами Мужества
    Путин поручил представить предложения об учреждении архитектурной госпремии
    Набиуллина заявила о переходе экономики России к сбалансированному росту
    Лихачев оценил шансы Европы догнать Россию по числу ледоколов
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    23 октября 2026, 18:17 • Новости дня

    Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tasnim: Суда прекратили попытки пройти через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки судов-нарушителей пересечь Ормузский пролив полностью прекратились после недавних атак на танкеры и вывода из строя их навигационных систем, сообщило агентство Tasnim.

    Движение судов через Ормузский пролив остановилось на фоне вывода из строя их навигационного оборудования и уничтожения нескольких нефтяных танкеров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «После вывода из строя навигационных систем, которые использовались судами-нарушителями, и вчерашней атаки на три танкера и уничтожения еще одного попытки танкеров-нарушителей пройти через Ормузский пролив прекратились», – сообщил изданию близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана источник.

    Собеседник агентства добавил, что любое новое вмешательство Вашингтона с воздуха для поддержки контрабанды нефти приведет к решительному ответу со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о десятикратном росте стоимости перевозки ресурсов из-за блокировки Ормузского пролива.

    Во вторник КСИР сообщил о подрыве на морской мине супертанкера с нефтью.

    Ранее иранское ведомство объявило об уничтожении американского беспилотника и возгорании двух танкеров в проливе.

    20 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Иран отказался вывозить обогащенные ядерные материалы из страны

    Tasnim: Иран отказался вывозить обогащенные ядерные материалы из страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что обогащенные ядерные материалы не покинут территорию страны и будут использоваться исключительно для внутренних нужд.

    По его словам, обогащенные ядерные материалы являются достоянием Исламской республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. «Ни одна частица обогащенного ядерного материала не покинет Иран. Эти материалы являются огромным капиталом и национальным достоянием иранского народа, предназначенным для его использования только внутри страны», – заявил Резаи в ходе встречи с командующим армией Пакистана Асимом Муниром.

    Политик добавил, что в иранском руководстве единогласно пришли к выводу об отказе от любых переговоров с США до укрепления доверия между странами. По его словам, первым шагом на пути к этому должно стать выполнение Вашингтоном семи выдвинутых Тегераном условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дональд Трамп объявил о переговорах США и Ирана.

    В апреле иранский МИД обвинил Вашингтон в затягивании процесса.

    В апреле сообщалось, что Тегеран окончательно отказался от диалога с американской стороной.

    Комментарии (5)
    21 октября 2026, 02:55 • Новости дня
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    Иранский генерал Мохеби заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива не менее чем на 700 км, заявил бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    «Иран вынудил американские военные корабли и фрегаты покинуть Ормузский пролив», – указал Мохеби, отметив, что до начала войны в Персидском заливе в районе находилось от 30 до 40 кораблей ВМС США, теперь же они держатся вдали от пролива.

    Иранский генерал заявил, что Ормузский пролив «закрыт на 100%» и проход через него отдельных небольших судов с отключенной навигацией не означает открытости для судоходства, передает ТАСС со ссылкой на SNN.

    Подобные проходы Мохеби охарактеризовал как «воровство и контрабанду», оценив объем нефти, которую США, по его данным, перевозят таким путем, максимум в один–два млн баррелей, причем, как подчеркнул бригадный генерал, «это достигается с огромными затратами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР сбил беспилотник США и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    КСИР пригрозил нанести удары по интернет-кабелям в районе пролива.

    В понедельник КСИР назвал проложенные под Ормузским проливом интернет-кабели одной из возможных целей Ирана.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат, замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США

    Ушаков: Путин и спецпосланник США Уиткофф обсудили ситуацию вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил, что возможности дипломатии в ситуации вокруг Ирана далеко не исчерпаны и с Тегераном необходимо договариваться, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, глава российского государства на встрече со спецпосланником США заявил, что дипломатические возможности в ситуации вокруг Ирана не исчерпаны, передает РИА «Новости».

    «Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего, естественно, вокруг Ирана. Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны, и что с Тегераном, являющимся нашим стратегическим партнером, можно и нужно договариваться», – рассказал Ушаков.

    Он добавил, что российская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем способствовать поиску политико-дипломатических путей урегулирования иранской проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность Москве за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики.

    Комментарии (10)
    22 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаке на министерство обороны Саудовской Аравии

    Хуситы заявили об ударе по Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удар по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Движение применило баллистические ракеты и беспилотники для удара по целям на территории королевства, отмечает РИА «Новости». «За последние 48 часов мы провели четыре точечные военные операции с применением йеменских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Первая операция была направлена против здания министерства обороны в столице саудовского противника – Эр-Рияде. Удар был точным», – сообщил Сариа.

    По его словам, другие операции были направлены против объекта нефтегазовой компании Aramco в Янбу, а также международных аэропортов в Даммаме и Абхе.

    В четверг Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии отчиталось, что в результате атаки в среду вечером на международный аэропорт Даммама погибли два человека и восемь пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт Эр-Райян.

    На прошлой неделе хуситы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате чего погибли 17 человек.

    Комментарии (2)
    21 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Хуситы атаковали беспилотниками аэропорт на юго-востоке Йемена

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало международный аэропорт Эр-Райян в городе Эль-Мукалла провинции Хадрамаут.

    Удары наносились с применением трех беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на йеменский новостной портал Хадрамаут.нет. Атакам подверглись взлетно-посадочная полоса и объекты электроснабжения.

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена.

    Во вторник число погибших при атаке на военный лагерь в Йемене выросло до 73.

    В понедельник повстанцы атаковали объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 01:12 • Новости дня
    Госдеп распорядился эвакуировать часть дипломатов из Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт.

    Пиготт сообщил в X, что поддерживаемые Ираном хуситы все чаще вступают в боевые действия против Саудовской Аравии, включая нападения на гражданские аэропорты и другую важнейшую инфраструктуру, что приводит к жертвам среди гражданского населения и серьезным перебоям в поездках.

    «Безопасность сотрудников ведомства и их семей остается нашим главным приоритетом, и мы будем продолжать предпринимать все необходимые шаги для их защиты и поддержки», – заявил Пиготт.

    Он также назвал неточными сообщения СМИ, что Госдеп якобы готовится принять аналогичные меры относительно других посольств США в странах Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за атак хуситов.

    Хуситы нанесли серию ударов по стратегическим объектам королевства.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 20:41 • Новости дня
    Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    КСИР: Танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В южной части Ормузского пролива на морской мине подорвался и загорелся супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В результате взрыва на судне начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на заявление военно-морских сил КСИР, опубликованное агентством Tasnim. «Супертанкер-нарушитель подорвался на морской мине на юге Ормузского пролива и загорелся», – говорится в сообщении.

    По данным иранских военных, судно отключило все радиолокационные и навигационные системы. Экипаж попытался покинуть пролив по неразрешенному южному маршруту, проигнорировав предупреждения. Название пострадавшего танкера не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник КСИР также заявил, что сбил американский беспилотник и подорвал два танкера в Ормузском проливе.

    В понедельник иранские военные также объявили о подорвавшемся танкере-нарушителе.

    В субботу еще один нефтяной танкер подорвался на мине в этом же проливе.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 03:32 • Новости дня
    NYT рассказала о плане ударов США и Израиля по Ирану после выборов в Конгресс

    Tекст: Антон Антонов

    США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс, назначенных на 3 ноября, пишет New York Times.

    Военные двух стран активизировали совместные учения, отрабатывая маневры над территорией Ирака в рамках подготовки к короткой, но интенсивной операции. На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения новых атак, пишет New York Times.

    Ожидается, что целями станут энергетическая инфраструктура, ядерные объекты, а также арсеналы ракет и беспилотников Ирана. Часть американских чиновников полагает, что новая масштабная серия атак способна разрушить иранскую экономику и вынудить Тегеран пойти на дипломатические уступки после почти восьми месяцев конфликта.

    При этом сохраняется скептицизм относительно успеха новой кампании, поскольку предыдущая фаза американо-израильских ударов с февраля по апрель привела к росту мировых цен на энергоносители и инфляции, а также сильно истощила запасы ракет-перехватчиков Пентагона. Кроме того, нет уверенности в одобрении новых ударов Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль отменил серию ударов по Ирану из-за возражений США.

    Сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Хуситы начали спасать экипаж атакованной в Красном море индийской яхты

    Хуситы начали спасение 14 индийцев с атакованной в Красном море яхты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил о проведении операции по спасению 14 граждан Индии с яхты, подвергшейся удару со стороны Саудовской Аравии.

    Индийское судно подверглось атаке в Красном море недалеко от острова Зукар, передает ТАСС.

    «Саудовский враг атаковал индийскую яхту недалеко от острова Зукар, на борту которой, по предварительным данным, находились 14 граждан Индии. Вооруженные силы Йемена спасают их и предоставят более подробную информацию позже», – заявил Сариа.

    Остров Зукар расположен между побережьями Йемена и Эритреи вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду.

    Власти Саудовской Аравии перенесли на следующий год инвестиционную конференцию Future Investment Initiative.

    В воскресенье йеменское движение «Ансар Аллах» обстреляло город Наджран.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Турция заключила с Катаром, Пакистаном и Индонезией оборонный меморандум

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе визита турецкого министра обороны Яшара Гюлера в Доху подписан меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере оборонной промышленности между Турцией, Катаром, Пакистаном и Индонезией.

    Меморандум переводит двусторонние связи государств в сфере военно-промышленного комплекса в многосторонний формат, передает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.

    Документ предусматривает совместное производство вооружений и боевой техники, передачу технологий, а также научно-исследовательские работы и интеграцию цепочек поставок между предприятиями. В Минобороны Турции отметили, что соглашение направлено на содействие сотрудничеству и укрепление военного потенциала четырех стран.

    Ранее Турция наладила поставки Катару ударных беспилотников Bayraktar TB2 и бронетехники. С Индонезией страна ведет совместную разработку среднего танка Kaplan MT, а для ВМС Пакистана Анкара строит корветы в рамках проекта Milgem.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Турция, Саудовская Аравия и Пакистан создали военный союз. В прошлом году Анкара решила модернизировать флот за счет экспорта оружия. Азербайджан и Турция расширили военное сотрудничество.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 02:09 • Новости дня
    NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    США постепенно выводят военный контингент с баз в странах Ближнего Востока, сообщил телеканал NBC.

    «В последние дни американские военные незаметно сокращают свое присутствие на базах по всему Ближнему Востоку, а Госдепартамент отдает распоряжения о дальнейшем уменьшении численности сотрудников во многих дипломатических миссиях в регионе», – передает NBC.

    Отмечается, что сокращение напоминает аналогичную ситуацию в начале конфликта с Ираном в феврале. По данным источников, эти меры предпринимаются в связи с продолжающимися угрозами в регионе, в том числе от Тегерана, передает РИА «Новости».

    Передислокация затронула американский контингент в Иордании, а также базы в Катаре и Кувейте.

    По данным канала, в среду главы многих дипломатических миссий США на Ближнем Востоке получили уведомления, что они начинают работать в сокращенном составе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт подтвердил, что Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи.

    Он также назвал неточными сообщения СМИ, что Госдеп якобы готовится принять аналогичные меры относительно других посольств США в странах Персидского залива.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили второй за день беспилотник над Эр-Риядом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат в районе Эр-Рияда, сообщил представитель альянса Турки аль-Малики.

    «Был перехвачен и уничтожен беспилотник в районе Эр-Рияда», – заявил представитель коалиции, слова которого приводит Саудовское агентство печати. Это уже вторая атака на столицу королевства за день, передает ТАСС.

    Ранее аль-Малики сообщал о перехвате над Эр-Риядом баллистической ракеты, запущенной йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы).

    В связи с первым инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, однако позже опасность была признана миновавшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии.

    В воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В прошлый четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 22:54 • Новости дня
    В парламенте Ирана предупредили США о новой тактике при возобновлении боев

    Иран заявил о готовности применить новые варианты ведения боя против армии США

    Tекст: Вера Басилая

    Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил, что исламская республика готова применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

    Тегеран внимательно следит за перемещениями американских военных на Ближнем Востоке и готов ответить на возможную агрессию, передает РИА «Новости».

    «Что касается военного аспекта, то мы наблюдаем за действиями американцев в регионе и в районе Ормузского пролива. Мы заявили противоположной стороне, что если она хочет вновь начать войну, Иран вступит в бой с новыми вариантами – как в плане проведения операций, так посредством изменения тактических подходов и задействования новых», – заявил Малеки.

    Парламентарий добавил, что новые подходы смогут удивить мировое сообщество и военных экспертов так же, как иранский ракетный потенциал.

    Ранее телеканал NBC сообщил о постепенной эвакуации военного и дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран вынудил корабли ВМС США отойти от Ормузского пролива. Во вторник Корпус стражей исламской революции пригрозил ударить по интернет-кабелям в случае эскалации конфликта. Вице-президент Мохаммад Реза Ареф назвал действия исламской республики реализацией права на самооборону.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Взрывы прогремели на юге Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько взрывов были слышны в поселке Карпан округа Сирик на юге Ирана в провинции Хормозган, сообщило агентство Fars.

    Источник и природа взрывов пока неизвестны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале октября отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений Вашингтона.

    В среду сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в американский Конгресс.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    Нефтеналивной танкер загорелся в Ормузском проливе после атаки

    Танкер под флагом Кувейта загорелся после атаки в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтеналивной танкер AL DASMA был атакован во время прохождения Ормузского пролива, после чего на судне начался пожар.

    Об атаке на танкер AL DASMA в Ормузском проливе стало известно из навигационного предупреждения для моряков, с которым ознакомился ТАСС. В документе указано, что на судне начался пожар, оно легло в дрейф примерно в 11 морских милях на запад от порта Буха в Омане.

    Танкер был построен в 2014 году, ходит под флагом Кувейта и в среднем может перевозить около 100 тыс. тонн нефтепродуктов.

    Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер близ порта Буха в Омане, не уточнив его название. По данным UKMTO, в результате инцидента никто не пострадал, пожар был потушен, судно стоит на якоре.

    По состоянию на 13 октября в Ормузском проливе были атакованы 22 судна, что стало рекордным показателем с начала конфликта на Ближнем Востоке, превысив общее число инцидентов за весь март 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник еще один танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе. В тот же день КСИР подорвал два других танкера в проливе.

    В понедельник из-за атак на суда в Ормузском проливе оказались заблокированы 6 тыс. моряков.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках
    Набиуллина: Льготная ипотека должна быть ограничена
    Российские дроны «Герань» поразили два локомотива под Харьковом
    Цена нефти марки Brent впервые с мая превысила 115 долларов за баррель
    Лукашенко пригрозил рабочим отправкой в армию за нарушение дисциплины
    В РПЦ выступили против идеи легализации онлайн-казино
    Суд отказал певице Апиной в компенсации за песню в сериале «Слово пацана»

    Российская валюта ломает осенние тренды

    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюзу указали на спасение от смерти в СНГ

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов. Если реформы удастся воплотить, ЕС начнет напоминать СНГ – Содружество Независимых Государств. Возможно, это его единственный путь к спасению. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат, замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации