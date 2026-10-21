Нефтеналивной танкер загорелся в Ормузском проливе после атаки

Танкер под флагом Кувейта загорелся после атаки в Ормузском проливе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Об атаке на танкер AL DASMA в Ормузском проливе стало известно из навигационного предупреждения для моряков, с которым ознакомился ТАСС. В документе указано, что на судне начался пожар, оно легло в дрейф примерно в 11 морских милях на запад от порта Буха в Омане.

Танкер был построен в 2014 году, ходит под флагом Кувейта и в среднем может перевозить около 100 тыс. тонн нефтепродуктов.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер близ порта Буха в Омане, не уточнив его название. По данным UKMTO, в результате инцидента никто не пострадал, пожар был потушен, судно стоит на якоре.

По состоянию на 13 октября в Ормузском проливе были атакованы 22 судна, что стало рекордным показателем с начала конфликта на Ближнем Востоке, превысив общее число инцидентов за весь март 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник еще один танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе. В тот же день КСИР подорвал два других танкера в проливе.

В понедельник из-за атак на суда в Ормузском проливе оказались заблокированы 6 тыс. моряков.