14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.9 комментариев
Двое военнослужащих погибли во время учений в ОАЭ
Двое военных погибли при выполнении учебной миссии в ОАЭ
В Объединенных Арабских Эмиратах двое военнослужащих стали жертвами несчастного случая, произошедшего в ходе выполнения плановой учебной миссии.
Трагедия произошла во время выполнения учебной миссии на территории Объединенных Арабских Эмиратов 14 сентября, передает ТАСС.
«Министерство обороны ОАЭ скорбит по двум погибшим <…> во время выполнения учебной миссии в стране в понедельник», – говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.
Военное ведомство выразило глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих. Дополнительные подробности и причины инцидента в настоящее время не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте двое военнослужащих ОАЭ погибли при крушении вертолета из-за технической неисправности.
Позже жертвами ракетных ударов по территории Эмиратов стали еще два бойца вооруженных сил страны.