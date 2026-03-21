Пезешкиан призвал БРИКС к независимой роли в ближневосточном конфликте

Tекст: Мария Иванова

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обсудив ситуацию в регионе, передает ТАСС. Иранская сторона подчеркнула важность участия объединения в урегулировании кризиса.

«Ссылаясь на текущее председательство Индии в БРИКС, Пезешкиан призвал группу играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и в обеспечении регионального и международного мира и стабильности», – говорится в сообщении посольства.

Политик также выступил с инициативой формирования региональной структуры безопасности, которая объединила бы страны Ближнего Востока. По его мнению, такая система должна гарантировать стабильность за счет внутреннего сотрудничества и исключить любое иностранное вмешательство.

На ваш взгляд Как США будут вести военные действия против Ирана дальше? Усилят удары

Ослабят удары

Сохранят удары на прежнем уровне

Прекратят удары

Голосовать Результаты

Иранский лидер добавил, что для завершения конфликта необходимо немедленно прекратить агрессивные действия со стороны США и Израиля. Кроме того, требуются надежные гарантии того, что подобные атаки не повторятся в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать новую структуру безопасности на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил нападения на важнейшие объекты инфраструктуры в регионе.