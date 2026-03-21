Пезешкиан призвал БРИКС к независимой роли в ближневосточном конфликте
Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал страны БРИКС стать независимым посредником в прекращении агрессии на Ближнем Востоке и обеспечении стабильности в регионе.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обсудив ситуацию в регионе, передает ТАСС. Иранская сторона подчеркнула важность участия объединения в урегулировании кризиса.
«Ссылаясь на текущее председательство Индии в БРИКС, Пезешкиан призвал группу играть независимую роль в прекращении агрессии против Ирана и в обеспечении регионального и международного мира и стабильности», – говорится в сообщении посольства.
Политик также выступил с инициативой формирования региональной структуры безопасности, которая объединила бы страны Ближнего Востока. По его мнению, такая система должна гарантировать стабильность за счет внутреннего сотрудничества и исключить любое иностранное вмешательство.
Иранский лидер добавил, что для завершения конфликта необходимо немедленно прекратить агрессивные действия со стороны США и Израиля. Кроме того, требуются надежные гарантии того, что подобные атаки не повторятся в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать новую структуру безопасности на Ближнем Востоке.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил нападения на важнейшие объекты инфраструктуры в регионе.