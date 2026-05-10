Пожар в складских зданиях Свердловской области локализовали на 4 тыс. кв. метров
Пожар в складских зданиях на территории предприятия в Дегтярске Свердловской области удалось локализовать на площади 4 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В ведомстве в Max уточнили: «Пожар локализован на площади 4 тысяч квадратных метров».
По данным МЧС, возгорание началось в воскресенье и охватило два складских и одно бытовое здание, а также два здания автосервисов и продукцию, складированную на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне. Общая площадь пожара составляет 3850 кв. метров.
В ведомстве отметили, что угрозы распространения огня на жилой сектор нет. Для тушения задействованы около 50 человек личного состава и 18 единиц техники, добавили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в промышленной зоне Екатеринбурга произошло возгорание металлического ангара.
В ноябре 2025 года пламя на складе стройматериалов в поселке Медный распространилось на 800 кв. метров. Месяцем ранее спасатели локализовали крупный пожар на мебельном складе по улице Фронтовых бригад.