Пожар в складских зданиях Свердловской области локализовали на 4 тыс. кв. метров

В ведомстве в Max уточнили: «Пожар локализован на площади 4 тысяч квадратных метров».

По данным МЧС, возгорание началось в воскресенье и охватило два складских и одно бытовое здание, а также два здания автосервисов и продукцию, складированную на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне. Общая площадь пожара составляет 3850 кв. метров.

В ведомстве отметили, что угрозы распространения огня на жилой сектор нет. Для тушения задействованы около 50 человек личного состава и 18 единиц техники, добавили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в промышленной зоне Екатеринбурга произошло возгорание металлического ангара.

В ноябре 2025 года пламя на складе стройматериалов в поселке Медный распространилось на 800 кв. метров. Месяцем ранее спасатели локализовали крупный пожар на мебельном складе по улице Фронтовых бригад.