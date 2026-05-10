Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.0 комментариев
Разведка Ирана ликвидировала вооруженную ячейку израильского «Моссада»
Спецслужбы Ирана ликвидировали две связанные с «Моссадом» группы диверсантов
В Иране обезвредили две работавшие на израильскую разведку террористические ячейки, изъяв у готовивших нападения боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.
Сотрудники министерства разведки исламской республики пресекли деятельность двух ячеек, работавших на израильские спецслужбы, передает РИА «Новости».
Во время захвата произошла перестрелка, закончившаяся гибелью одного из злоумышленников.
«Одна связанная с «Моссадом» оперативная группировка из четырех человек, прежде чем успела совершить убийства в Тегеране и террористические действия против чувствительных объектов, была обнаружена и задержана в провинции Западный Азербайджан. В ходе операции один террорист погиб в перестрелке с бойцами», – говорится в заявлении ведомства.
Членов второй группы силовики обнаружили в провинциях Керман и Альборз. У задержанных изъяли три пистолета Colt с глушителями, снайперскую винтовку, ружье Winchester, бронежилеты, боеприпасы и терминал спутниковой связи Starlink.
Еще одного вражеского агента поймали при попытке пересечь северную границу страны. Шпион планировал передать противнику секретные данные о военных центрах провинции Казвин.
Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранской территории, что привело к гибели более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, при этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти казнили двух мужчин по обвинению в передаче секретных данных израильской разведке
В апреле в Исламской Республике повесили связанного с «Моссадом» участника массовых беспорядков.
В марте иранская разведка задержала в провинции Керманшах готовившую диверсии на стратегических объектах группу из трех человек.