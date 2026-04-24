Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»

Президент США поручил американскому флоту атаковать иранские катера, сообщает Bloomberg.

«Я приказал Военно-морским силам США стрелять и уничтожать любые катера, какими бы маленькими они ни были», – заявил глава Белого дома в соцетях, обвинив эти суда в минировании Ормузского пролива.

Целью американских военных стал так называемый москитный флот Ирана, состоящий из множества небольших скоростных лодок.

Американские чиновники давно знают об этой угрозе, и ВМС США регулярно тестировали свои новые корабли на способность противостоять подобным атакам. В 2020 году Трамп уже отдавал аналогичные распоряжения на фоне роста напряженности.

Распоряжение главы Белого дома ставит под сомнение недавние заявления его собственной администрации об уничтожении военно-морского потенциала Ирана. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее преуменьшала угрозу со стороны иранских катеров, утверждая, что США справились с обычными военно-морскими силами Исламской республики. Однако точные масштабы иранской минной активности и размер флота катеров Корпуса стражей исламской революции остаются неясными.

Эксперты отмечают, что использование Ираном множества мелких судов вкупе с наземными ракетными комплексами создает серьезную угрозу для ВМС США. По словам отставного адмирала Уильяма Макрейвена, иранские быстроходные катера ставят под угрозу американские корабли, используя беспилотники и баллистические ракеты малой дальности. Подобная тактика может сорвать действующее перемирие и привести к новому витку боевых действий в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о готовности уничтожать иранские катера в зоне морской блокады Ормузского пролива.